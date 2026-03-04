Un caza furtivo israelí derriba un avión iraní en un hecho histórico

“Este es el primer derribo en la historia de un avión de combate tripulado por un avión de combate F-35 ‘Adir’”, dijeron las FDI, utilizando el nombre hebreo del avión, que se traduce como “Poderoso”.

El avión iraní Yak-130, de fabricación rusa, fue derribado en un combate aire-aire sobre Teherán, anunciaron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) el X.

Un avión de combate furtivo israelí derribó un avión iraní tripulado en un hecho histórico en la madrugada del miércoles durante los bombardeos que se llevan a cabo cinco días después del inicio de la “ Operación Furia Épica”.

Hasta ahora, los aviones F-35, fabricados por el gigante de defensa estadounidense Lockheed Martin, sólo han derribado objetivos militares no tripulados, incluidos drones.

La última vez que un avión de combate israelí derribó otro avión en un combate aire-aire tripulado fue hace más de 40 años, cuando un F-15 de la IAF derribó dos cazas MiG-23 sirios el 24 de noviembre de 1985, durante la “Guerra de los Campos” en el Líbano, informó el Times of Israel.

El derribo del avión de combate se produjo poco después de que Israel confirmara que se estaban llevando a cabo ataques “a gran escala” en Teherán y otras ciudades como parte de la operación conjunta israelí y estadounidense.

Las fuerzas atacaron los centros de comando de las fuerzas de seguridad iraníes durante la noche, según CNN.

Entre los sitios atacados había algunos vinculados al Basij, una unidad paramilitar iraní, que fueron atacados con docenas de municiones.

Las fuerzas israelíes están preparadas para una campaña militar que durará semanas, pero es poco probable que haya tropas sobre el terreno.

“Hemos preparado un alcance general de semanas”, dijo a los periodistas el teniente coronel Nadav Shoshani.

Shoshani describió la idea de tener tropas sobre el terreno como “una idea poco práctica en este momento”.

El ataque militar se produce después de que se informara que un presunto avión no tripulado iraní atacó la Embajada de Estados Unidos en Riad.

Una estación de la CIA fue atacada, dijeron dos fuentes al Washington Post .

Los gobiernos de Estados Unidos y Arabia Saudita han confirmado que la embajada fue el objetivo del ataque, pero ninguno ha hecho declaraciones sobre el ataque al puesto de la CIA.