Un caza furtivo israelí derriba un avión iraní en un hecho histórico

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 4 marzo 2026
    Un caza furtivo israelí derriba un avión iraní en un hecho histórico
    El derribo del avión de combate se produjo poco después de que Israel confirmara que se estaban llevando a cabo ataques “a gran escala” en Teherán.

El avión iraní Yak-130, de fabricación rusa, fue derribado en un combate aire-aire sobre Teherán, anunciaron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI)

Un avión de combate furtivo israelí derribó un avión iraní tripulado en un hecho histórico en la madrugada del miércoles durante los bombardeos que se llevan a cabo cinco días después del inicio de la “ Operación Furia Épica”.

El avión iraní Yak-130, de fabricación rusa, fue derribado en un combate aire-aire sobre Teherán, anunciaron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) el X.

TE PUEDE INTERESAR: Hegseth afirma que la guerra contra Irán ‘apenas comienza’ y que la República Islámica está ‘terminada’

“Este es el primer derribo en la historia de un avión de combate tripulado por un avión de combate F-35 ‘Adir’”, dijeron las FDI, utilizando el nombre hebreo del avión, que se traduce como “Poderoso”.

Hasta ahora, los aviones F-35, fabricados por el gigante de defensa estadounidense Lockheed Martin, sólo han derribado objetivos militares no tripulados, incluidos drones.

La última vez que un avión de combate israelí derribó otro avión en un combate aire-aire tripulado fue hace más de 40 años, cuando un F-15 de la IAF derribó dos cazas MiG-23 sirios el 24 de noviembre de 1985, durante la “Guerra de los Campos” en el Líbano, informó el Times of Israel.

El derribo del avión de combate se produjo poco después de que Israel confirmara que se estaban llevando a cabo ataques “a gran escala” en Teherán y otras ciudades como parte de la operación conjunta israelí y estadounidense.

Las fuerzas atacaron los centros de comando de las fuerzas de seguridad iraníes durante la noche, según CNN.

Entre los sitios atacados había algunos vinculados al Basij, una unidad paramilitar iraní, que fueron atacados con docenas de municiones.

Las fuerzas israelíes están preparadas para una campaña militar que durará semanas, pero es poco probable que haya tropas sobre el terreno.

“Hemos preparado un alcance general de semanas”, dijo a los periodistas el teniente coronel Nadav Shoshani.

Shoshani describió la idea de tener tropas sobre el terreno como “una idea poco práctica en este momento”.

El ataque militar se produce después de que se informara que un presunto avión no tripulado iraní atacó la Embajada de Estados Unidos en Riad.

Una estación de la CIA fue atacada, dijeron dos fuentes al Washington Post .

Los gobiernos de Estados Unidos y Arabia Saudita han confirmado que la embajada fue el objetivo del ataque, pero ninguno ha hecho declaraciones sobre el ataque al puesto de la CIA.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Guerras
Violencia
Guerra en Israel

Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

Selección de los editores
Pete Hegseth anuncia el primer ataque de este tipo desde la Segunda Guerra Mundial

Submarino de Estados Unidos hunde buque iraní; primer ataque con torpedo desde la Segunda Guerra Mundial
Tatiana, Morena y Nuevo León

Tatiana, Morena y Nuevo León
Las partes involucradas deberán elaborar informes mensuales sobre las obligaciones, además de coordinarse para atender las demandas sociales de la población.

Firman convenio para liberar derecho de vía del tren Saltillo-Nuevo Laredo
Verónica fue señalada por presuntamente estafar a empresarios de la localidad al venderles relojes clonados; se calcula que comerció al menos 18.

Coahuila: En el limbo, caso de ‘Lady Relojes’ tras su detención
Marcela Rumayor, activista y creadora del proyecto Amor sin tallas, impulsa la reflexión sobre la gordofobia y la discriminación por peso desde la experiencia personal y la concientización social.

Gordofobia: la discriminación que se normaliza bajo la idea de “salud”
Te compartimos el calendario oficial, del 4 al 26 de marzo, para la entrega del apoyo económico, el cual será depositado directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar.

Pensión del Bienestar... ¿a qué apellidos les toca el pago de 6 mil 400 pesos del 4 al 26 de marzo según el Calendario Oficial?
Cotidiano. La intérprete de ‘Diamonds’ combina su faceta empresarial, la maternidad y las sesiones nocturnas en el estudio.

Rihanna vuelve al estudio y aviva rumores de nuevo álbum
Boletos para el partido inaugural del Mundial 2026 en el Estadio Azteca alcanzan precios superiores al millón de pesos en plataformas de reventa, reflejo de la alta demanda por el torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Reventa dispara precios de boletos para el Mundial 2026 hasta el millón de pesos