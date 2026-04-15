Un estudiante mata a 9 personas en el segundo tiroteo escolar en Turquía en dos días
Llevaba cinco armas de fuego y siete cargadores que se cree eran propiedad de su padre, un agente de policía retirado
ANKARA.- Un estudiante disparó al azar contra la gente el miércoles en dos aulas de una escuela secundaria del sureste de Turquía, donde mató a nueve personas e hirió a otras 15, dijo un funcionario, en el segundo tiroteo de este tipo en el país en dos días.
El gobernador de la provincia, Mükerrem Ünlüer, explicó que el joven utilizó armas que pertenecían a su padre, un antiguo agente de policía.
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“Un niño de octavo curso ha llegado con cinco armas y siete cargadores en su mochila. Ha entrado a clases de niños de quinto grado (10 y 11 años), matando e hiriendo indiscriminadamente. Creemos que las armas pertenecían a su padre, un antiguo oficial de policía”, declaró a la prensa.
Entre las primeras víctimas mortales confirmadas se encuentran un profesor y ocho alumnos de quinto curso, cuyas edades oscilaban entre los 10 y 11 años.
Testigos citados por el diario Cumhuriyet señalaron que el atacante ingresó a dos aulas distintas y disparó de forma continua, cambiando los cargadores sin cesar.
Las autoridades aún investigan si el joven se suicidó o si murió de manera accidental durante el tiroteo.
El ataque se produjo apenas al día siguiente de que 16 personas, en su mayoría estudiantes, resultaran heridas cuando un antiguo alumno abrió fuego en una escuela secundaria en la cercana provincia de Sanliurfa. El agresor se suicidó posteriormente.
Hasta esta semana, este tipo de tiroteos escolares eran raros en Turquía.
Medios turcos habían informado de un despliegue de policías y ambulancias en la escuela en el distrito de Onikisubat de Kahramanmaras, después de que se escucharan disparos en el lugar. Imágenes de video en la escena mostraron cómo al menos dos personas eran subidas a ambulancias.