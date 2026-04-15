Un estudiante mata a 9 personas en el segundo tiroteo escolar en Turquía en dos días

ANKARA.- Un estudiante disparó al azar contra la gente el miércoles en dos aulas de una escuela secundaria del sureste de Turquía, donde mató a nueve personas e hirió a otras 15, dijo un funcionario, en el segundo tiroteo de este tipo en el país en dos días.

El gobernador de la provincia, Mükerrem Ünlüer, explicó que el joven utilizó armas que pertenecían a su padre, un antiguo agente de policía.

TE PUEDE INTERESAR: Caen 35% muertes por sobredosis en Estados Unidos; destacan cooperación de México

“Un niño de octavo curso ha llegado con cinco armas y siete cargadores en su mochila. Ha entrado a clases de niños de quinto grado (10 y 11 años), matando e hiriendo indiscriminadamente. Creemos que las armas pertenecían a su padre, un antiguo oficial de policía”, declaró a la prensa.

Entre las primeras víctimas mortales confirmadas se encuentran un profesor y ocho alumnos de quinto curso, cuyas edades oscilaban entre los 10 y 11 años.