Comienza desembarco del crucero MV Hondius, tras brote de hantavirus

El 10 de mayo se reportó el desembarco del crucero MV Hondius, el cual fue afectado por un brote de hantavirus. Los primeros en salir del crucero fueron 14 españoles y un epidemiólogo de la OMS en África. El Ministerio español de Sanidad detalló que los pasajeros fueron puestos en lanchas de 7 y tomaron rumbo a las costas de la isla de Tenerife, en el puerto de Granadilla. En el sitio, los esperó un autobús de la Unidad Militar de Emergencias, con destino al aeropuerto Tenerife Sur.

Según fuentes del Ministerio de Sanidad, los pasajeros serán retenidos en un hospital militar de Madrid para realizar una cuarentena preventiva. Por su parte, el epidemiólogo de la OMS embarcará en un vuelo a Países Bajos. Los próximos desembarcos serán paulatinos. Podrán salir del crucero los pasajeros de Países Bajos, al igual que otros de origen alemán, belga y griego. Los tripulantes también serán desembarcados y puestos en cuarentena en tierra. ‘No sería de humanos dejar a las personas en un bote por 40 días, porque, aunque están en muy buenas condiciones, genera una tensión y una ansiedad y también hay que pensar en la salud mental de los pasajeros y los tripulantes’ explicó Diana Rojas, jefa de la unidad de enfermedades emergentes de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Aunque los pasajeros y tripulantes están considerados como pacientes de alto riesgo, y deberán portar mascarillas N95, se descartó la posibilidad de una pandemia por hantavirus y que el virus no se transmite de manera fácil, como lo hizo el COVID-19.

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