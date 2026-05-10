Exige Amnistía Internacional protección para madres buscadoras ante crisis de desaparecidos en México

CDMX.- En el marco de la XIV Marcha de la Dignidad Nacional “Madres buscando a sus Hijos, Hijas, Verdad y Justicia”, Amnistía Internacional hizo un llamado al Estado mexicano para garantizar seguridad, justicia y reparación integral a las familias de personas desaparecidas y, en particular, a las madres buscadoras que participan en labores de localización en distintas regiones del país. A través de un comunicado, la organización señaló que la crisis de desapariciones en México continúa afectando a miles de familias y recordó que, hasta abril de este año, el Registro Nacional reportaba más de 133 mil 503 personas desaparecidas.

Destacó que las colectivas de búsqueda, integradas en más de 90% por mujeres, han impulsado leyes, políticas públicas e instituciones especializadas frente a la falta de respuestas efectivas de las autoridades. ”Frente a las graves omisiones e ineficacia de las autoridades mexicanas, han sido principalmente las mujeres, madres, esposas, hermanas e hijas, quienes han asumido las labores de búsqueda”, señaló Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional sección mexicana.

35 BUSCADORAS HAN SIDO ASESINADAS EN MÉXICO La organización advirtió que las buscadoras realizan recorridos en cárceles, calles, fosas clandestinas y zonas controladas por grupos criminales para localizar a sus familiares desaparecidos, en medio de amenazas y riesgos constantes. Según el posicionamiento, al menos 35 personas buscadoras han sido asesinadas en México desde 2011, de las cuales 21 eran mujeres.

El documento también refiere afectaciones físicas, emocionales, sociales y económicas derivadas de las jornadas de búsqueda, entre ellas depresión, ansiedad, trastornos del sueño, pérdida de empleo y uso de recursos propios para continuar las labores. ”En México cada día desaparecen 90 personas”, afirmó Olivares Ferreto, quien pidió reconocer oficialmente a las madres buscadoras como defensoras de derechos humanos para activar mecanismos nacionales e internacionales de protección. EXHORTA A MÉXICO A RECIBIR ASISTENCIA INTERNACIONAL Amnistía Internacional también exhortó a las autoridades mexicanas a aprovechar la asistencia internacional ofrecida por el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada ante la crisis de desapariciones en el país. La organización recordó que el pasado 2 de abril el Comité remitió la situación de México a la Asamblea General de la ONU bajo el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

De acuerdo con Amnistía Internacional, esta medida podría traducirse en apoyo técnico y financiero para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas, las investigaciones, la identificación forense y la protección de familias buscadoras y personas defensoras de derechos humanos.

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