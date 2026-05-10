Exige Amnistía Internacional protección para madres buscadoras ante crisis de desaparecidos en México

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Exige Amnistía Internacional protección para madres buscadoras ante crisis de desaparecidos en México
    La AI destacó que las colectivas de búsqueda han impulsado leyes, políticas públicas e instituciones especializadas frente a la falta de respuestas de las autoridades. Cuartoscuro

Exhortó a las autoridades mexicanas a aprovechar la asistencia internacional ofrecida por la ONU

CDMX.- En el marco de la XIV Marcha de la Dignidad Nacional “Madres buscando a sus Hijos, Hijas, Verdad y Justicia”, Amnistía Internacional hizo un llamado al Estado mexicano para garantizar seguridad, justicia y reparación integral a las familias de personas desaparecidas y, en particular, a las madres buscadoras que participan en labores de localización en distintas regiones del país.

A través de un comunicado, la organización señaló que la crisis de desapariciones en México continúa afectando a miles de familias y recordó que, hasta abril de este año, el Registro Nacional reportaba más de 133 mil 503 personas desaparecidas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/asesinan-a-cuatro-personas-durante-el-dia-de-las-madres-en-sinaloa-KE20602495

Destacó que las colectivas de búsqueda, integradas en más de 90% por mujeres, han impulsado leyes, políticas públicas e instituciones especializadas frente a la falta de respuestas efectivas de las autoridades.

”Frente a las graves omisiones e ineficacia de las autoridades mexicanas, han sido principalmente las mujeres, madres, esposas, hermanas e hijas, quienes han asumido las labores de búsqueda”, señaló Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional sección mexicana.

35 BUSCADORAS HAN SIDO ASESINADAS EN MÉXICO

La organización advirtió que las buscadoras realizan recorridos en cárceles, calles, fosas clandestinas y zonas controladas por grupos criminales para localizar a sus familiares desaparecidos, en medio de amenazas y riesgos constantes.

Según el posicionamiento, al menos 35 personas buscadoras han sido asesinadas en México desde 2011, de las cuales 21 eran mujeres.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/madres-buscadoras-estados-de-mexico-sin-estadisticas-de-ellas-CO20596253

El documento también refiere afectaciones físicas, emocionales, sociales y económicas derivadas de las jornadas de búsqueda, entre ellas depresión, ansiedad, trastornos del sueño, pérdida de empleo y uso de recursos propios para continuar las labores.

”En México cada día desaparecen 90 personas”, afirmó Olivares Ferreto, quien pidió reconocer oficialmente a las madres buscadoras como defensoras de derechos humanos para activar mecanismos nacionales e internacionales de protección.

EXHORTA A MÉXICO A RECIBIR ASISTENCIA INTERNACIONAL

Amnistía Internacional también exhortó a las autoridades mexicanas a aprovechar la asistencia internacional ofrecida por el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada ante la crisis de desapariciones en el país.

La organización recordó que el pasado 2 de abril el Comité remitió la situación de México a la Asamblea General de la ONU bajo el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

https://vanguardia.com.mx/opinion/nosotras-las-madres-que-buscamos-verdad-y-justicia-BP20586351

De acuerdo con Amnistía Internacional, esta medida podría traducirse en apoyo técnico y financiero para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas, las investigaciones, la identificación forense y la protección de familias buscadoras y personas defensoras de derechos humanos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Derechos humanos
Desaparecidos
Desapariciones

Organizaciones


Amnistía Internacional
ONU

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
El gaschicol se concentra principalmente en Puebla, Estado de México, Tlaxcala, Veracruz e Hidalgo.

Ganan con gaschicol $22 mdp... ¡al día!
Desarticular red de prostitución infantil en Guanajuato

Deshacen red de prostitución y material de abuso sexual infantil en León, Guanajuato

Detienen a socio de centro nocturno de la CDMX por vinculación a trata de personas

Detienen a socio de centro nocturno, Solid Gold, tras vincularlo a la trata de personas
Estadounidense armado fue detenido por la policía tras ingresar al Instituto Cultural Mexicano en Washington

Detienen a hombre armado tras ingresar al Instituto Cultural Mexicano en Washington
Sujetos armados dispararon contra una vivienda presuntamente relacionada con Rubén Rocha Moya en la colonia Las Quintas de Culiacán

Reportan ataque armado contra presunta casa de Rubén Rocha Moya en Culiacán
Cambios. Mariana Rodríguez y Samuel García anunciaron que esperan a su tercera hija antes de finalizar el año.

Bromea Samuel García con que tendrá de nuevo otra niña
Asistentes marchan para impulsar Ley Vicente por caso de Roxana ‘N’

Ley Vicente busca prevenir la perspectiva de género en juicios familiares, tras caso de Roxana ‘N’
Balacean residencia en la colonia Las Quintas, Culiacán

Seguridad Pública confirma balacera en contra de residencia de Rocha Moya; no hay heridos.