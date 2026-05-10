Vinculan a proceso a Roxana ‘N’ por muerte de Vicente, su hijo, al interior de su auto en Mexicali

Roxana ‘N’, madre de Vicente, el menor que murió por un golpe de calor al ser olvidado dentro de una camioneta durante más de 12 horas en Mexicali, Baja California, fue vinculada a proceso la madrugada del domingo y se le dictó prisión preventiva oficiosa. Un juez de control dictó la vinculación de la madre por su probable responsabilidad por el delito de homicidio por omisión impropia con dolo eventual y dio cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria; además de que se prevé que la mujer continuará en Cereso de Mexicali durante este proceso.

La audiencia inició alrededor de las 10:00 horas del sábado 9 de mayo y concluyó cerca de las 2:00 del domingo. De acuerdo con medios de comunicación, Juan Carlos Meza Beltrán, el padre de Vicente, presentó más de 25 datos de prueba entre ellos mensajes de texto y audios en que Roxana ‘N’ le decía que le haría daño a su hijo como venganza, tras su ruptura como pareja. Durante la comparecencia, la defensa solicitó la reclasificación del delito a homicidio culposo, a lo que el juez determinó que existen elementos suficientes para continuar bajo la acusación presentada por la Fiscalía General del Estado de Baja California. El sábado 9 de mayo se realizó una marcha convocada por el padre del menor en Mexicali para exigir justicia para Vicente y generar conciencia sobre los riesgos asociados a dejar a menores dentro de vehículos.

CONTEXTO DE VIOLENCIA Y PÉRDIDA DE MEMORIA, LA DEFENSA En la diligencia, la defensa de la mujer expuso peritajes psicológicos y testimonios que refieren que la imputada presuntamente vivía en un contexto de violencia familiar, así como padece depresión, ansiedad, problemas económicos y está bajo tratamiento médico por afectaciones emocionales. Argumentaron que su cliente perdió la memoria y la consciencia durante el día de los hechos, con el fin de evadir responsabilidades por la muerte de Vicente. Así mismo, presentaron declaraciones de familiares, amistades y una expareja en la que la catalogan como una madre atenta que desde meses atrás había mostrado un deterioro emocional. Así como que Juan Carlos cuenta con una vinculación a proceso por violencia familiar contra Roxana ‘N’ y carpetas de investigación relacionadas con presuntas agresiones físicas y psicológicas. Autoridades puntualizan que, mientras Vicente estaba en el auto, la mujer continuó consumiendo alcohol en su domicilio, así como enviando mensajes y publicando videos en TikTok e Instagram.

HOMICIDIO DE NIÑO VICENTE De acuerdo con el reporte de los servicios de emergencias de Mexicali, el pasado viernes 1 de mayo Roxana ‘N’ y el menor de tres años de edad habrían ido a un convivio; sin embargo, cuando regresaron a casa esa noche, alrededor de las 23:00 horas, ella entró al inmueble del fraccionamiento La Rioja y dejó a su hijo en la silla de seguridad para bebés dentro del automóvil. La mujer despertó alrededor del mediodía del sábado 2 de mayo y fue hasta las 13:00 horas que salió a buscar a su hijo, pero el bebé ya había fallecido. El reporte del Servicio Médico Forense (SEMEFO) determinó que la causa de muerte fue por golpe de calor y detalló que sus extremidades presentabas quemaduras de primer grado, producidas por las altas temperaturas a las que estuvo expuesto por horas.

De ser encontrada culpable, Roxana ‘N’ podría alcanzar una pena de 15 años de prisión por el delito de homicidio por omisión impropia con dolo eventual. La próxima audiencia del caso niño Vicente se llevará a cabo el próximo 10 de septiembre.

LEY VICENTE Para la audiencia, familiares, conocidos y simpatizantes se reunieron para impulsar la iniciativa legislativa ‘Ley Vicente’, liderada por el padre del menor fallecido; con la que se propone que para los juicios familiares, debe haber una investigación psicológica, teniendo en prioridad el entorno familiar y de la infancia, a la perspectiva de género, antes de que se emita un fallo. Se explicó que la iniciativa de ‘Ley Vicente’ en Baja California tiene como objetivo exigir que los casos de custodia sean juzgados priorizando el interés superior de la niñez, en contra de la perspectiva de género. Se argumentó que los padres son omitidos y no se les considera para el cuidado de los niños. “Lo han usado como un arma en lugar de usarlo en el bienestar de ellas, de las propias mujeres y que se usan como ya un arma, pues no pasa nada lo que todos modos con lo de género me beneficia, igual tanto la ley vicaria no la puede ejercer un hombre que solamente la puede ejercer una mujer y pues yo creo que, pues nosotros como hombres está en nosotros también cambiar eso, si ellas marcharon y se hicieron también está en nosotros hacer este tipo de convocatorias y de marcos para que también a nosotros nos escuche”, declaró el padre de la víctima.

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