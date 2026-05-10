Asesinan a cuatro personas durante el Día de las Madres en Sinaloa

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México
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    Asesinan a cuatro personas durante el Día de las Madres en Sinaloa
    Elementos de la Policía Estatal y del Ejército que fueron alertados de un ataque a balazos en la colonia Nueva Galicia se desplazaron a ese punto. Cuartoscuro

Además se reportó que una pareja fue víctima de un atentado en la colonia Nueva Galicia, en la capital del estado

CULIACÁN, SIN.- En plenos festejos del Día de las Madres, la violencia volvió a presentarse en los municipios de Culiacán y Mazatlán, donde cuatro personas fueron asesinadas a balazos y una pareja fue víctima de un atentado en la colonia Nueva Galicia, de la capital del estado por lo que fueron internados en un hospital.

Las autoridades judiciales fueron notificadas que, en el área de urgencias de uno de los hospitales de la ciudad, fueron ingresados Ana María y Manuel, ambos de 50 años de edad, los cuales presentaban lesiones por armas de fuego.

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Elementos de la Policía Estatal y del Ejército que fueron alertados de un ataque a balazos en la colonia Nueva Galicia se desplazaron a ese punto y encontraron lesionados a una mujer y un hombre, los cuales fueron auxiliados por paramédicos.

LOCALIZAN CUERPO DE UNA PERSONA EN BOLSAS DE PLÁSTICO

A un costado de la carretera Culiacán-El Dorado, fue localizado el cuerpo de una persona del sexo masculino, con impactos de bala, el cual fue envuelto en bolsas de plástico, por lo que las autoridades judiciales investigan su identidad.

Cerca de la colonia Loma de Rodriguera, una persona del sexo masculino mayor de cincuenta años que viajaba en una bicicleta fue objeto de disparos de armas de fuego, por lo que socorristas de la Cruz Roja le brindaron auxilio y lo trasladaron a un hospital, donde falleció poco después, sin que se conozca su identidad.

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En el interior del mercado de Abastos de la ciudad de Mazatlán se reportó una fuerte balacera, por lo que los cuerpos de seguridad y el ejército fueron desplegados a ese lugar, donde primeramente encontraron a una persona muerta y al continúan la inspección ubicaron a un herido de bala por lo que fue llevado a un hospital.

Poco después, se conoció que el hombre lesionado por arma de fuego murió a causa de las heridas que presentó, por lo que la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación sobre estos hechos.

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