‘Se acabó la violencia contra las mujeres’, asegura Sheinbaum desde Sonora

CAJEME, SON.- Al asegurar que se acabó la violencia contra las mujeres, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó el clasismo, la discriminación y el machismo en este Día de las Madres. “Las mamás damos todo por nuestros hijos”, dijo al felicitar a madres migrantes, trabajadoras y adultas mayores. ”Hubo un tiempo en que se creyó que era lícito golpear a una mujer. Eso no, se acabó la violencia contra las mujeres. Las mujeres no queremos ser más, porque somos iguales, pero nunca más queremos ser menos en nuestra sociedad. Por eso decimos que en México la transformación significa abajo el racismo, abajo el clasismo, abajo la discriminación y abajo el machismo”, declaró. Durante la Entrega de Pensiones Mujeres Bienestar en Ciudad Obregón, Sonora, la mandataria lamentó que en México había mucho machismo, pues los hombres que creían que las mujeres no tenían derechos y eran menos que ellos.

”A mí me tocó, seguramente a ustedes también, que nos dijeran: ‘calladita te ves más bonita’. Eso no, las mujeres nos vemos más bonitas cuando hablamos y cuando participamos. Hubo un tiempo en que a las mujeres se nos decía: ‘no, tú al hogar, tú no puedes ir a trabajar, ya te toca nada más cuidar de las hijas, de los hijos’. Y eso está mal, porque las mujeres, si así lo deseamos, tenemos todo el derecho, pero también tenemos derecho a salir a trabajar, o también a tener nuestras amigas, a salir, a divertirnos, también tenemos ese derecho, igual que los hombres”, expresó.

RECUERDA A LAS HEROÍNAS DE LA PATRIA La Jefa del Ejecutivo recordó que que México se construyó con héroes y heroínas de la patria. Especialmente de mujeres que dieron todo por su familia, pero también por construir un México más justo y soberano. Señaló a Leona Vicario que apoyó al Movimiento Insurgente para que tuviera recursos y fue la primera periodista mexicana. ”Cuando llegué a la presidencia, dije: ‘llegamos todas, todas las mujeres mexicanas’. Porque hay mujeres presidentas en las escuelas, hay mujeres presidentas en la casa, hay mujeres presidentas en todos lados del país. Todas las mujeres somos presidentas de la república. Llegamos todas. Como parte de ello, hemos venido reconociendo a las mujeres en la historia, porque cuando yo fui a la primaria, me imagino muchas de ustedes, nos enseñaron a los héroes de la patria, pero nunca nos hablaron de las heroínas”, lamentó.

Así, reconoció a Josefa Crescencia Ortíz Téllez-Girón por su participación en la Independencia de México, a Gertrudis Teodora Bocanegra y a Margarita Maza. ”Las mujeres podemos ser lo que queramos ser, que no se limiten nuestros sueños, y que las niñas tengan todo el apoyo necesario y sepan, como los niños, que no hay imposibles, que pueden ser cualquier cosa, pueden ser hasta presidentas de la República. (...) Algo que hacemos las mujeres que tiene que ser reconocido y compartido. Por ejemplo, ¿quiénes somos las que principalmente cuidamos de las hijas y de los hijos? Las mamás”, dijo. PENSIÓN DIRIGIDA A CUIDADORAS

Así, la mandataria puntualizó que la Pensión Mujeres Bienestar está dirigida a cuidadoras, aunque instó a todos a involucrarse en las tareas de cuidados y reiteró que su gobierno planea construir mil Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI). Por otro lado, criticó que muchas veces a las mujeres no se les permite envejecer y tienden a mentir sobre su edad: “Es hermoso envejecer, es un orgullo tener cada vez más edad, porque tenemos más experiencia. Yo tengo 63 años, y este año cumplo 64 años de edad, y lo digo con orgullo, y las mujeres podemos decir siempre nuestra edad”.

En el Centro de Usos Múltiples (CUM), reprochó que en México, durante muchos años se vivió clasismo y racismo, y que todavía hay que gente que se cree por encima de otros por el color de piel o tener mayor poder adquisitivo. Además, calificó a Hernán Cortés como “asesino” y afirmó que en la actualidad hay pocas personas que lo reivindican. ”Hay personas que todavía creen que los conquistadores que llegaron de España a México eran más que los indígenas que vivían en México. Todavía hay personas que lo creen. Todavía hay personas que creen que Hernán Cortés fue lo mejor que le pudo pasar a los territorios, un asesino. Todavía hay personas que lo piensan, eso sí, cada vez son menos. Nosotros luchamos contra el racismo, porque aunque no haya razas en los seres humanos, el racismo invoca a que hay unos más y unos menos”, señaló. RECONOCEMOS A LOS ADULTOS MAYORES Sheinbaum Pardo criticó a quienes piensan que los Programas de Bienestar están mal, que cuando se apoya con derechos a las y a los mexicanos está mal bajo la excusa de que son apoyos a personas flojas: “Falso, es reconocer el trabajo, es reconocer la historia. En el caso de los adultos mayores, es reconocerlos por lo que le han dado a su familia, a sus pueblos y a la patria, porque son lo mejor que tiene México”. Por último, Claudia Sheinbaum Pardo recordó que cuando el actor Ricardo Inclán la llamó “ama de casa” tras tomar protesta como la primera presidenta de México, se enojó porque usó el término como algo despectivo:

”¿Por qué se burlan de una ama de casa? Ya quisiera ese señor anduviera haciendo el trabajo del hogar, ¿verdad? A mucho orgullo soy ama de casa, soy mamá, soy abuela, y por voluntad del pueblo de México, Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas. ¡Que vivan las mujeres de México, que vivan todas las mamás. Que viva Sonora, que viva México, que viva México, que viva los mujeres, que viva México!”, finalizó. Previo a entregar Tarjetas Bienestar a cuatro mujeres sonorenses, el gobernador del estado, Alfonso Durazo Montaño, reconoció a la presidenta por dedicar el espacio a aquellas madres de familia que han trabajado por su familia, haciendo “talacha” en su casa y cuidando a sus familiares. ”Con un esfuerzo históricamente invisibilizado, un esfuerzo que ha pasado desapercibido y que el día de hoy al entregarles una tarjeta reconoce su mérito de haber sacado adelante a sus familias, reconoce sus esfuerzos por apoyar a otros familiares que necesitan de su respaldo y que gracias a todos sus valores está formada la familia sonorense, la familia mexicana”, dijo.

Publicidad