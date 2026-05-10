EU evalúa suspender el impuesto a la gasolina ante alza de precios por guerra con Irán

WASHINGTON.- - El gobierno de Estados Unidos evalúa suspender temporalmente el impuesto federal a la gasolina, luego de que los precios del combustible se dispararan por el impacto de la guerra con Irán.

De acuerdo al secretario de Energía, Chris Wright, la Casa Blanca estaría abierta a congelar este gravamen para reducir los costos a los consumidores.

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“Todas las medidas que puedan tomarse para bajar el precio en las gasolineras y reducir los costos para los estadounidenses cuentan con el apoyo de esta administración”, aseguró..

Cabe informar que los impuestos federales incluyen gravámenes de 18.3 centavos por galón para la gasolina y de 24.3 centavos por galón para el diésel, además de una tarifa de 0.1 centavos por galón para ambos combustibles destinada al fondo de tanques subterráneos con fugas.

Según datos de la Asociación Automovilística (AAA), el domingo los precios de la gasolina en EU se han disparado y alcanzaron un promedio nacional de 4.52 dólares por galón.

Al momento el encarecimiento de la gasolina ha golpeado a los hogares estadounidenses, que ya enfrentaban presiones por la inflación.

El aumento en los costos de transporte ha obligado a muchas personas a modificar sus hábitos de consumo y movilidad.

Según una encuesta publicada a finales de abril por The Washington Post, el 44% de los adultos en Estados Unidos ha reducido la frecuencia con la que conduce, el 34% ha modificado sus planes de viaje o vacaciones y el 42% ha recortado otros gastos del hogar para poder cubrir el costo del combustible.

La suspensión temporal del impuesto a la gasolina sería una medida de alivio para los consumidores, aunque también podría abrir un debate sobre su impacto en los ingresos destinados a infraestructura y mantenimiento de transporte.