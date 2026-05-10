EU evalúa suspender el impuesto a la gasolina ante alza de precios por guerra con Irán

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    EU evalúa suspender el impuesto a la gasolina ante alza de precios por guerra con Irán
    Un conductor llena el tanque de un vehículo en una gasolinera Buc-ee's de Johnstown, Colorado. AP.

Los precios de gasolina han alcanzado un aumento de más del 50% desde el inicio del conflicto con Medio Oriente

WASHINGTON.- - El gobierno de Estados Unidos evalúa suspender temporalmente el impuesto federal a la gasolina, luego de que los precios del combustible se dispararan por el impacto de la guerra con Irán.

De acuerdo al secretario de Energía, Chris Wright, la Casa Blanca estaría abierta a congelar este gravamen para reducir los costos a los consumidores.

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“Todas las medidas que puedan tomarse para bajar el precio en las gasolineras y reducir los costos para los estadounidenses cuentan con el apoyo de esta administración”, aseguró..

Cabe informar que los impuestos federales incluyen gravámenes de 18.3 centavos por galón para la gasolina y de 24.3 centavos por galón para el diésel, además de una tarifa de 0.1 centavos por galón para ambos combustibles destinada al fondo de tanques subterráneos con fugas.

Según datos de la Asociación Automovilística (AAA), el domingo los precios de la gasolina en EU se han disparado y alcanzaron un promedio nacional de 4.52 dólares por galón.

Al momento el encarecimiento de la gasolina ha golpeado a los hogares estadounidenses, que ya enfrentaban presiones por la inflación.

El aumento en los costos de transporte ha obligado a muchas personas a modificar sus hábitos de consumo y movilidad.

Según una encuesta publicada a finales de abril por The Washington Post, el 44% de los adultos en Estados Unidos ha reducido la frecuencia con la que conduce, el 34% ha modificado sus planes de viaje o vacaciones y el 42% ha recortado otros gastos del hogar para poder cubrir el costo del combustible.

La suspensión temporal del impuesto a la gasolina sería una medida de alivio para los consumidores, aunque también podría abrir un debate sobre su impacto en los ingresos destinados a infraestructura y mantenimiento de transporte.

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Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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