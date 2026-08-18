Un estudiante mata a un compañero y se quita la vida en un ataque escolar transmitido en vivo en Filipinas

MANILA. FIIPINAS- Un estudiante de secundaria que llevaba dos armas de fuego mató a tiros a un compañero antes de suicidarse el martes en un ataque en una secundaria situada en un campus universitario del sur de Filipinas que transmitió en vivo usando una cámara corporal, informaron la policía y otros funcionarios. Fue el segundo tiroteo escolar mortal en el país en apenas dos meses. Cientos de estudiantes fueron evacuados después de que se oyeran disparos en el edificio de la escuela secundaria en el campus de la Universidad Ateneo de Zamboanga en la ciudad sureña de Zamboanga. Otras dos personas resultaron heridas, informaron la policía y funcionarios locales. El sospechoso, identificado por la policía como el estudiante de noveno grado Mohammad Mael Jalani, disparó contra un maestro sentado frente a una clase, pero aparentemente falló. Luego baleó a un estudiante en el cuarto piso del edificio antes de subir un piso y suicidarse, dijo la policía en un informe inicial.

“Entró y comenzó a disparar indiscriminadamente, hiriendo a un estudiante de décimo grado en el cuarto piso y luego posteriormente fue al quinto piso y saltó desde dicho edificio y se suicidó”, dijo a los reporteros el secretario del Interior Jonvic Remulla. “Mostró esto en Facebook Live desde que estaba subiendo las escaleras, pero sólo hubo fragmentos”, dijo Remulla. “Revisaremos su historial de juegos y su historial de chats, así que no podemos dar una respuesta completa de por qué ocurrió esto hasta que hagamos un análisis forense completo”. El alcalde de la ciudad de Zamboanga, Khymer Adan Olaso, y la policía dijeron que el sospechoso se disparó a sí mismo. El edificio de la escuela secundaria donde se produjo la balacera está en un recinto con vigilancia, separado de un campus más grande de la universidad católica de propiedad privada, donde se encuentran sus facultades y escuelas profesionales, en la ciudad portuaria de Zamboanga. El Ateneo, una de las universidades más grandes y prestigiosas del sur, suspendió las clases en todos los niveles el martes y el miércoles tras el ataque. Joe Darryl Jaron acababa de llevar a su hijo a la escuela cuando oyó los disparos, que hicieron que los estudiantes gritaran en pánico y corrieran a ponerse a salvo. Grabó un video del alboroto y lo publicó en Facebook. “Hay disparos aquí en Ateneo, ayuda, ¡ayuda!”, dijo.

Unas horas después del tiroteo, la policía dijo que la situación estaba bajo control. Pidió a los padres y tutores de los alumnos que mantuvieran la calma y siguieran las indicaciones y los procedimientos establecidos por la secundaria para recoger a sus hijos. “En este momento, las autoridades están determinando las circunstancias que rodean el incidente”, dijo el jefe de la policía nacional, el general Jose Melencio Nartatez Jr. La policía “facilitará información verificada según corresponda, y pide al público que se abstenga de compartir informes, fotos o videos no confirmados que puedan causar preocupación innecesaria”. La policía nacional “asegura al público que la seguridad y el bienestar de la comunidad escolar siguen siendo una prioridad. Agradecemos a la administración escolar, a los padres, tutores y a la comunidad por su paciencia, cooperación y comprensión mientras las autoridades continúan gestionando la situación”, expresó Nartatez. Una de las pistolas que llevaba el sospechoso era de su padre, quien era el comandante de policía de la Oficina de Aduanas en Zamboanga, dijo a los reporteros el comisionado adjunto de la Oficina de Aduanas, Nolasco Bathan. Añadió que recomendó la suspensión temporal del padre, quien podría enfrentar cargos administrativos por no resguardar adecuadamente la pistola proporcionada por el gobierno. El tiroteo ocurrió a pesar de las garantías de la policía de que se reforzaría la seguridad en las escuelas de todo el país, luego de un tiroteo en junio en el que tres estudiantes de secundaria murieron y al menos otros 20 resultaron heridos en la ciudad central de Tacloban. La policía arrestó a dos estudiantes, de 14 y 15 años, acusados de llevar a cabo esa balacera. Los delitos que implican el uso de armas de fuego son frecuentes en Filipinas, en parte debido a la proliferación de estas armas sin licencia, pero los tiroteos escolares son relativamente raros. Días después del tiroteo escolar en Tacloban, las autoridades filipinas dijeron que bloquearon temporalmente una aplicación de juegos en línea para evaluar si desempeñó un papel en fomentar esa violencia. El Centro de Investigación y Coordinación de Ciberdelitos dijo que su decisión de bloquear indefinidamente Gorebox fue motivada por una investigación policial en curso que mostró que un sospechoso era un usuario ávido de la aplicación. El tiroteo en Filipinas también ocurrió menos de dos semanas después de una balacera en un plantel escolar en Tailandia. El primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, tomó medidas para restringir las armas en el país del sudeste asiático después de que un niño de 14 años matara a sus abuelos, a cinco miembros del personal escolar y a una niña de 12 años en la provincia de Nonthaburi, a las afueras de Bangkok. La alta tasa de posesión de armas en Tailandia sólo es superada en Asia por Pakistán, y supera con creces a sus vecinos del sudeste asiático.