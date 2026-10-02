Joey Meneses se declara agente libre tras una brillante temporada en Triple-A

Los 110 remolques colocaron a Meneses como líder de carreras producidas de todo Triple-A en 2026 , por delante de James Tibbs III, quien terminó con 107. El mexicano también terminó entre los líderes de imparables, con 148.

El sinaloense tuvo una campaña sobresaliente con los Las Vegas Aviators , filial Triple-A de los Athletics. En 120 juegos conectó 148 imparables, bateó .304, disparó 16 cuadrangulares y produjo 110 carreras , además de registrar un OPS de .823.

El nombre de Joey Meneses vuelve a aparecer en el mercado de la MLB. El mexicano terminó su relación con los Athletics y se declaró agente libre el 29 de septiembre de 2026 , después de una temporada en la que produjo a un ritmo completamente distinto en Triple-A respecto a sus escasas oportunidades en Grandes Ligas.

Su producción fue todavía más significativa porque no consiguió trasladarla a Oakland. Los Athletics lo llamaron al equipo de Grandes Ligas en distintos momentos de la temporada, pero solamente apareció en nueve encuentros, con tres hits en 20 turnos, promedio de .150, sin jonrones y con dos carreras impulsadas.

La diferencia entre ambos niveles terminó siendo uno de los grandes contrastes de su temporada. Mientras en Las Vegas era uno de los principales productores ofensivos de Triple-A, en las Grandes Ligas tuvo muy poco margen para encontrar ritmo.

La situación de Meneses tuvo varios capítulos durante el verano. El 18 de julio fue designado para asignación, después de haber sido enviado previamente a Las Vegas, y dos días después los Athletics lo colocaron directamente en Triple-A tras superar el proceso de waivers.

El mexicano regresó entonces con los Aviators y continuó produciendo. Su desempeño fue suficiente para terminar la temporada como líder de remolcadas de Triple-A, pero la organización finalmente no volvió a incorporarlo de manera permanente al roster de Grandes Ligas.

El 29 de septiembre llegó el siguiente paso: Meneses eligió la agencia libre, una posibilidad que tenía después de haber sido enviado anteriormente de manera definitiva a las Menores. Baseball Savant registra oficialmente esa transacción en esa fecha.

LA HISTORIA QUE RESPALDA SU CANDIDATURA

Meneses llega al mercado con experiencia comprobada en las Grandes Ligas. Su irrupción con los Nacionales de Washington en 2022 fue una de las historias más llamativas de aquella temporada.

En sus primeros 56 partidos de aquel año bateó .324 con 13 cuadrangulares y 34 carreras producidas, actuación que le permitió convertirse rápidamente en una pieza importante de Washington.

En 2023 tuvo su temporada más extensa en las Mayores. Participó en 154 encuentros, conectó 168 imparables, 13 jonrones y produjo 89 carreras, además de terminar con un promedio de .275. Los 168 hits y 89 impulsadas fueron las mejores cifras de su carrera hasta ese momento.

Después llegó un descenso en su producción y perdió protagonismo. Para 2024 terminó con .231 de promedio, tres jonrones y 42 carreras impulsadas en 76 juegos, antes de pasar posteriormente por las organizaciones de los Mets y los Athletics.

AHORA BUSCA OTRA OPORTUNIDAD

A sus 34 años, Meneses vuelve a colocarse frente a una decisión importante de su carrera. Su expediente combina experiencia en Grandes Ligas con una temporada de 110 producidas en Triple-A, pero también con apenas nueve juegos y un promedio de .150 en MLB durante 2026.

Su principal carta de presentación será, precisamente, lo ocurrido en Las Vegas. Los números muestran que siguió siendo un bateador productivo cuando recibió turnos de manera regular, aunque cada equipo interesado tendrá que valorar cuánto de esa producción puede trasladarse nuevamente al máximo nivel.