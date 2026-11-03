Un estudio afirma que la antigua teoría sobre el origen de la vida en la Tierra podría ser completamente errónea

Un estudio afirma que la antigua teoría sobre el origen de la vida en la Tierra podría ser completamente errónea

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Miguel Sagnelli
por Miguel Sagnelli

Aunque parece improbable que un cometa traiga moléculas que permitan la formación de vida a la Tierra, los científicos han descubierto que nuestros vecinos en el sistema solar podrían ser más habitables

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Según un estudio innovador, una teoría centenaria que sostenía que los cometas trajeron los componentes básicos de la vida a la Tierra podría ser completamente errónea.

Los científicos han creído durante mucho tiempo que los cometas —enormes rocas espaciales heladas repletas de moléculas que contienen carbono y nitrógeno— proporcionaron una lluvia constante de prebióticos necesarios para sembrar la vida en la Tierra.

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Sin embargo, investigadores de la Universidad de Cambridge descubrieron que las probabilidades de que esas moléculas prebióticas que dan origen a la vida sobrevivan al impacto a alta velocidad de un cometa con la Tierra son realmente escasas, según un estudio publicado la semana pasada en Scientific Reports.

“Históricamente, los científicos pensaban que los cometas eran importantes para el origen de la vida en la Tierra, porque transportaban moléculas que contenían carbono y nitrógeno, por lo que estas gigantescas bolas de nieve espaciales eran casi como un ‘salvoconducto’ que traía todas las moléculas que un planeta necesitaría para sembrar la vida”, dijo en un comunicado el autor principal, el Dr. Richard Anslow, del Instituto de Astronomía de Cambridge.

“Es una idea un tanto romántica, pero nuestros resultados sugieren que es muy improbable”, dijo Anslow.

Según los investigadores, los cometas suelen viajar demasiado rápido e impactar en un ángulo demasiado agudo, lo que provoca que las moléculas se vaporicen.

Pero incluso si algunos componentes básicos sobrevivieran por una casualidad excepcional, es posible que no exista una concentración lo suficientemente alta como para crear vida.

$!Los investigadores afirmaron que las semillas moleculares de la vida podrían haber provenido de otros lugares, como los asteroides, que impactan contra la Tierra con mucha más frecuencia.
Los investigadores afirmaron que las semillas moleculares de la vida podrían haber provenido de otros lugares, como los asteroides, que impactan contra la Tierra con mucha más frecuencia. ESPECIAL

“Tendría que ser un suceso que ocurre una vez en un millón, porque no solo se necesitaría un impacto a la velocidad y el ángulo precisos, sino que también se necesitaría que todo sucediera después de ese momento, en términos de la concentración y la velocidad a la que se pusieron en marcha los orígenes químicos de la vida”, dijo Anslow.

“No podemos descartar con certeza que haya ocurrido de esa manera. Pero parece ser un suceso realmente raro; en el mejor de los casos, una casualidad aislada.”

Los investigadores afirmaron que las semillas moleculares de la vida podrían haber provenido de otros lugares, como los asteroides, que impactan contra la Tierra con mucha más frecuencia.

Aunque parece improbable que un cometa traiga moléculas que permitan la formación de vida a la Tierra, los científicos han descubierto que nuestros vecinos en el sistema solar podrían ser más habitables.

Es más probable que los cometas lleguen a la superficie de Marte, que es más pequeño que la Tierra y tiene una atmósfera más tenue, especialmente durante el período de desarrollo del sistema solar, cuando las rocas espaciales eran más comunes.

“Esto no quiere decir que definitivamente haya ocurrido en Marte, por supuesto, pero sugiere que sería improbable que ocurriera en la Tierra y no en Marte”, dijo Anslow.

“O la otra alternativa, quizás más probable, es que no haya ocurrido en ninguno de los dos planetas.”

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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