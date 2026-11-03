Un estudio afirma que la antigua teoría sobre el origen de la vida en la Tierra podría ser completamente errónea

Según un estudio innovador, una teoría centenaria que sostenía que los cometas trajeron los componentes básicos de la vida a la Tierra podría ser completamente errónea. Los científicos han creído durante mucho tiempo que los cometas —enormes rocas espaciales heladas repletas de moléculas que contienen carbono y nitrógeno— proporcionaron una lluvia constante de prebióticos necesarios para sembrar la vida en la Tierra.

Sin embargo, investigadores de la Universidad de Cambridge descubrieron que las probabilidades de que esas moléculas prebióticas que dan origen a la vida sobrevivan al impacto a alta velocidad de un cometa con la Tierra son realmente escasas, según un estudio publicado la semana pasada en Scientific Reports. “Históricamente, los científicos pensaban que los cometas eran importantes para el origen de la vida en la Tierra, porque transportaban moléculas que contenían carbono y nitrógeno, por lo que estas gigantescas bolas de nieve espaciales eran casi como un ‘salvoconducto’ que traía todas las moléculas que un planeta necesitaría para sembrar la vida”, dijo en un comunicado el autor principal, el Dr. Richard Anslow, del Instituto de Astronomía de Cambridge. “Es una idea un tanto romántica, pero nuestros resultados sugieren que es muy improbable”, dijo Anslow. Según los investigadores, los cometas suelen viajar demasiado rápido e impactar en un ángulo demasiado agudo, lo que provoca que las moléculas se vaporicen. Pero incluso si algunos componentes básicos sobrevivieran por una casualidad excepcional, es posible que no exista una concentración lo suficientemente alta como para crear vida.