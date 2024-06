Un estudio del FMI alerta de que la IA generativa también afectará a trabajos cualificados

WASHINGTON- La Inteligencia Artificial generativa podría ser capaz de reemplazar a los humanos en puestos de trabajo cognitivos, siendo estos en los que las personas necesitan realizar procesos mentales para procesar información, con lo que acrecentería la automatización del mercado laboral a otros sectores más allá de las tareas repetitivas, alerta un estudio que publicó el Fondo Monetario Internacional.

De acuerdo con el informe del FMI “Fiscal Policy Can Help Broaden the Gains of AI to Humanity”, hasta ahora las nuevas tecnologías de IA generativa poseen un gran potencial para impeler “la productividad y mejorar la prestación de servicios públicos”, sin embargo, debido a “la velocidad y la escala de la transformación también plantean preocupaciones sobre la pérdida de empleos y una mayor desigualdad”. Siendo así que por la incertidumbre en relación con el futuro de la IA, “los gobiernos deberían adoptar un enfoque ágil que los prepare para escenarios altamente disruptivos”.

Este nuevo estudio realizado por el Fondo Internacional Monetario precisa que la política fiscal tiene un papel fundamental con el propósito de favorecer que se lleve a cabo una “distribución más equitativa de las ganancias y oportunidades de la IA generativa. Pero esto requerirá mejoras significativas en los sistemas tributarios y de protección social en todo el mundo”.

¿Cómo deberían renovarse las políticas de protección social ante los cambios tecnológicos disruptivos provocados por la IA?, se cuestiona el FMI, a la que responde, que no obstante, la IA podría con el tiempo propulsar el empleo y los salarios, también sería capaz de dejar a “grandes sectores de la fuerza laboral sin trabajo durante períodos prolongados, lo que provocaría una transición dolorosa”, señala el Fondo Monetario Internacional.