Una azafata fue hospitalizada tras entrar en contacto con un pasajero del crucero que contrajo el hantavirus

La azafata de KLM, cuya identidad no ha sido revelada, fue puesta en aislamiento en un hospital de Ámsterdam a última hora del miércoles para someterse a pruebas, según informó el medio de comunicación holandés RTL Nieuws.

Una azafata ha sido hospitalizada con una presunta infección por hantavirus tras haber estado en contacto con uno de los pasajeros enfermos del crucero MV Hondius , que posteriormente falleció.

Tuvo un breve contacto con un anciano pasajero holandés al que se consideró demasiado enfermo para volar, quien luego se desplomó en el aeropuerto y falleció posteriormente.

Según informaron las autoridades sanitarias, la azafata fue recogida en su domicilio en la ciudad holandesa de Haarlem por personal médico tras presentar síntomas leves.

El empleado de KLM había estado en contacto con la mujer holandesa que había sido evacuada del barco después de que su marido, de 70 años, falleciera a bordo en medio del brote.

La mujer enferma de 69 años había sido trasladada del barco a Johannesburgo, Sudáfrica, el 25 de abril —aproximadamente dos semanas después de la muerte de su marido— para que pudiera regresar a los Países Bajos para recibir tratamiento.

Según la aerolínea, embarcó en el vuelo de KLM por un “corto tiempo”, pero finalmente fue desembarcada debido a su delicado estado de salud.

“Debido al estado de salud del pasajero en ese momento, la tripulación decidió no permitirle viajar en el vuelo”, dijo un portavoz de KLM.

La anciana se desplomó en el aeropuerto y falleció un día después en un hospital cercano.

La aerolínea KLM ha informado de que las autoridades sanitarias holandesas están notificando a los pasajeros que viajaban a bordo del vuelo, que posteriormente despegó según lo previsto.

Tres personas —la pareja holandesa y un ciudadano alemán— ya han fallecido en el brote ocurrido a bordo del MV Hondius.

Tres personas enfermas, entre ellas un expolicía británico identificado como Martin Anstee, figuraban entre los evacuados del barco el miércoles, ataviadas con trajes de protección contra materiales peligrosos.

El barco, que había permanecido varado frente a las costas de Cabo Verde, en África Occidental, durante días con casi 150 personas a bordo, se dirige a España para que los demás puedan desembarcar.

Países de todo el mundo, incluido Estados Unidos, están haciendo todo lo posible por localizar a las personas que ya habían abandonado el crucero antes de que se conociera el brote.

Se ha confirmado que el virus encontrado en las víctimas es la cepa andina, que puede transmitirse entre humanos a través del contacto muy cercano.

Generalmente se transmite por inhalación de excrementos de roedores contaminados.

Los expertos han recalcado que el contagio de persona a persona es muy raro y requiere un contacto muy estrecho, pero el brote ha puesto a las autoridades sanitarias en estado de máxima alerta.