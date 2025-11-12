Un histórico cierre de gobierno se acerca a su fin, sin ganadores y con mucha frustración

WASHINGTON- El cierre gubernamental más largo de la historia de Estados Unidos podría concluir a partir del miércoles, en su día 43, sin que haya nadie satisfecho con el resultado final. Los demócratas no obtuvieron las garantías sobre seguros de salud que exigían agregar al acuerdo de gasto. Y los republicanos, que controlan las palancas del poder en Washington, no escaparon a la culpa, según encuestas y algunas elecciones estatales y locales que no les fueron favorables. TE PUEDE INTERESAR: Los demócratas tenían la ventaja con el cierre del gobierno ¿Por qué se rindieron? Las consecuencias del cierre afectaron a millones de estadounidenses, incluidos trabajadores federales que no recibieron sus cheques de pago y pasajeros de aerolíneas que vieron sus viajes retrasados o cancelados. Una interrupción en los programas de ayuda alimentaria contribuyó a largas filas en los bancos de alimentos y añadió angustia emocional antes de la temporada navideña. El acuerdo incluye proyectos de ley bipartidistas elaborados por el Comité de Asignaciones del Senado para financiar partes del gobierno, como ayuda alimentaria, programas para veteranos y la rama legislativa, entre otras cosas. Todo el resto del financiamiento se extendería hasta finales de enero, dando a los legisladores más de dos meses para finalizar proyectos de ley de gasto adicionales. Aquí hay un vistazo a cómo comenzó el cierre y cómo es probable que termine: QUÉ LLEVÓ AL CIERRE Los demócratas hicieron varias demandas para dar su apoyo a un proyecto de ley de financiamiento a corto plazo, pero la principal fue una extensión de un crédito fiscal mejorado que reduce el costo de los seguros de salud contratados a través de los mercados de la Ley de Cuidado de Salud Asequible. El crédito fiscal se incrementó durante la respuesta a la pandemia de COVID-19, nuevamente a través del gran proyecto de ley de energía y salud del presidente Joe Biden, y está programado para expirar a finales de diciembre. Sin él, las primas en promedio más que se duplicarán para millones de estadounidenses. Más de dos millones de personas perderían la cobertura de seguro de salud por completo el próximo año, según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso. ”Nunca las familias estadounidenses han enfrentado una situación en la que sus costos de atención médica están a punto de duplicarse — duplicarse en un abrir y cerrar de ojos”, afirmó el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, demócrata de Nueva York.

Mientras los demócratas pedían negociaciones sobre el asunto, los republicanos dijeron que primero se necesitaría aprobar un proyecto de ley de financiamiento. ”Los republicanos están listos para sentarse con los demócratas tan pronto como dejen de mantener al gobierno como rehén de sus demandas partidistas”, expresó el líder de la mayoría del Senado, John Thune, republicano de Dakota del Sur. Thune finalmente prometió a los demócratas una votación en diciembre sobre la extensión del crédito fiscal para ayudar a resolver el estancamiento, pero muchos demócratas exigieron una solución garantizada, no solo un voto que probablemente fracasaría. TE PUEDE INTERESAR: Dejará el cierre de gobierno una huella en la economía de EU por pérdida de salarios y vuelos cancelados La posición de Thune era muy similar a la que Schumer tomó en octubre de 2013, cuando los republicanos intentaron sin éxito revertir partes de la Ley de Cuidado de Salud Asequible a cambio de financiar el gobierno. “Abran todo el gobierno, y luego podemos tener una discusión fructífera”, dijo Schumer entonces. LÍDERES DEMÓCRATAS BAJO PRESIÓN El primer año del segundo mandato del presidente Donald Trump ha visto a más de 200 mil trabajadores federales dejar su trabajo a través de despidos, reubicaciones forzadas o el programa de renuncia diferida del gobierno republicano, según la Asociación para el Servicio Público. Se han desmantelado agencias enteras que no encajan con las prioridades de la Casa Blanca. Y miles de millones de dólares previamente aprobados por el Congreso han sido congelados o cancelados. Los demócratas han tenido que depender de los tribunales para bloquear algunos de los esfuerzos de Trump, pero no han podido hacerlo a través de la legislación. También se vieron impotentes para detener el gran recorte de impuestos de Trump y el proyecto de ley de represión de la inmigración que los republicanos ayudaron a pagar recortando el gasto futuro en programas de red de seguridad como Medicaid y SNAP, anteriormente conocido como cupones de alimentos. Los problemas de los demócratas para frenar las prioridades del gobierno de Trump han provocado llamados para que el liderazgo del Congreso del partido tome una respuesta más contundente. Schumer experimentó eso de primera mano después de anunciar en marzo que apoyaría avanzar con un proyecto de ley de financiamiento para el año fiscal 2025. Hubo una protesta en su oficina, llamadas de progresistas para que fuera desafiado en las primarias de 2028 y sugerencias de que el Partido Demócrata pronto estaría buscando nuevos líderes.