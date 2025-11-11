Dejará el cierre de gobierno una huella en la economía de EU por pérdida de salarios y vuelos cancelados

WASHINGTON- El cierre del gobierno federal más largo en la historia de Estados Unidos parece acercarse a su fin, pero no lo hará sin dejar huella en una economía que ya estaba en dificultades. Aproximadamente 1.25 millones de empleados federales no han recibido su sueldo desde el 1 de octubre. Miles de vuelos han sido cancelados, una tendencia que se prevé continúe esta semana a pesar de que el Congreso avanza hacia la reapertura del gobierno. La adjudicación de contratos gubernamentales se ha ralentizado, y algunos beneficiarios de ayuda alimentaria no la han recibido. TE PUEDE INTERESAR: Trump no ha tenido límites durante el cierre del gobierno La mayor parte de la actividad económica perdida se recuperará cuando el gobierno reabra, ya que los empleados federales recibirán sus salarios atrasados. No obstante, algunos vuelos cancelados no se reprogramarán, las comidas no realizadas en restaurantes no se compensarán, y algunas compras pospuestas no se efectuarán. “Los cierres de corta duración suelen ser invisibles en los datos, pero este dejará una huella perdurable”, observó Gregory Daco, economista en jefe de la firma contable EY, “tanto por su duración récord como por las crecientes alteraciones en los programas de asistencia social y en los viajes”. La Oficina de Asuntos Presupuestarios del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés) estimó que un cierre de seis semanas reducirá el crecimiento del cuarto trimestre de este año en aproximadamente 1.5 puntos porcentuales. Ello supondría una reducción del crecimiento a la mitad con respecto al tercer trimestre. La reapertura debería impulsar el crecimiento del primer trimestre del próximo año en 2.2 puntos porcentuales, según proyecciones de la CBO, pero se perderán de manera permanente unos 11 mil millones de dólares en actividad económica. El cierre gubernamental más largo hasta antes de este, ocurrido entre 2018 y 2019, duró 35 días, pero sólo paralizó parcialmente al gobierno porque muchas agencias ya habían sido financiadas por completo. Su impacto en la economía fue de apenas un 0.02% del PIB, reportó la CBO en aquel entonces. El cierre actual agrava los retos que ya enfrenta la economía, que incluyen lentitud en las contrataciones, inflación persistente y los aranceles del presidente Donald Trump, que han generado incertidumbre en muchas empresas. A pesar de ello, pocos economistas prevén que se desate una recesión.

Unos 650 mil empleados federales no trabajaron durante el cierre, lo que probablemente aumentará la tasa de desempleo en aproximadamente 0.4 puntos porcentuales en octubre, hasta el 4.7%, desde el 4.3% registrado en agosto, cuando se publicó el informe más reciente. Una vez que el gobierno reabra, en los registros aparecerá que todos esos trabajadores tienen un empleo. A continuación se presenta cuánto afecta el cierre del gobierno a la economía: SALARIOS NO COBRADOS En total, los empleados federales habrán dejado de percibir unos 160 mil millones de dólares en salarios para mediados de noviembre, según estimaciones de la CBO. Eso ha significado un menor gasto en tiendas, restaurantes y, posiblemente, en viajes a realizar durante las fiestas navideñas. Es probable que se pospongan compras por montos grandes, lo que ralentizará la economía en general. Durante el cierre del gobierno, Trump amenazó con no pagar los salarios atrasados, pero el acuerdo alcanzado en el Congreso compensará esos salarios perdidos una vez que el gobierno reabra. El cierre agravó los problemas económicos del área de Washington D.C., donde la tasa de desempleo ya era del 6% antes del cierre, luego de que los recortes de personal federal realizados por Trump esta primavera provocaran pérdida de empleos. Si bien el área metropolitana de la capital del país, incluidos suburbios cercanos en Virginia y Maryland, tiene la mayor concentración de trabajadores federales, la mayoría vive y trabaja fuera de Washington, D.C. Los trabajadores federales representan aproximadamente el 5.5% de la fuerza laboral de Maryland, según el Bipartisan Policy Center, un grupo de expertos que busca puntos de consenso para elaborar soluciones a los principales retos de Estados Unidos. Y también constituyen el 2.9% de los trabajadores de Nuevo México, el 2.6% de los de Oklahoma y el 3.8% de los de Alaska. Además, están los contratistas federales. Bernard Yaros, economista de Oxford Economics, una firma de asesoría económica y proyecciones con base en datos, estima que podrían sumar hasta 5.2 millones, y ellos no tienen garantizado el pago retroactivo una vez que el cierre concluya.