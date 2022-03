Un millón de niños ucranianos dejan su país, sus vidas y sus amigos

Tras cruzar por fin la frontera húngara en tren junto con cientos de refugiados ucranianos, Maslovska, de 10 años, dijo que empezaba a preocuparse por sus amigos en Járkiv porque no respondían a mensajes que les había enviado en Viber.

“Los extraño mucho porque no puedo contactar con ellos, sólo leen mis mensajes y eso es todo. Me preocupo mucho, porque no sé dónde están”, dijo en inglés desde una estación de tren en la localidad fronteriza de Zahony.

Annamaria, que creció sólo con su madre, forma parte del millón de niños que ha huido de Ucrania en menos de dos semanas desde que Rusia invadió el país, algo que el vocero de UNICEF James Elder describió como un “sombrío hito histórico”.

Eso supone que los niños suponen en torno a la mitad de los más de dos millones de personas que han huido de la guerra, un éxodo que la agencia de refugiados de Naciones Unidas ha descrito como la crisis de refugiados más rápida en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

