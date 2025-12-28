Un muerto y un herido en choque de helicópteros en Nueva Jersey

Internacional
/ 28 diciembre 2025
    Un muerto y un herido en choque de helicópteros en Nueva Jersey
    Las autoridades examinan el lugar tras el choque de dos helicópteros en Hammonton, Nueva Jersey, el domingo 28 de diciembre de 2025. FOTO: AP

La FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte han sido notificadas y estarán investigando el accidente

HAMMONTON — Dos helicópteros chocaron en el aire en Nueva Jersey dejando una persona muerta y otra gravemente herida, informaron las autoridades federales el domingo.

El jefe de policía de Hammonton, Kevin Friel, afirmó que los rescatistas respondieron a un informe de un accidente de aviación alrededor de las 11:25 de la mañana el domingo, y que la policía y los equipos de bomberos extinguieron las llamas que envolvieron a uno de los helicópteros.

La Administración Federal de Aviación (FAA) describió el accidente como una colisión en el aire entre un helicóptero Enstrom F-28A y un helicóptero Enstrom 280C sobre el Aeropuerto Municipal de Hammonton. Solo los pilotos estaban a bordo de cada aeronave.

Una persona falleció y otra fue trasladada a un hospital cercano con heridas que amenazan su vida. Un video de la escena mostró un helicóptero girando rápidamente hacia el suelo.

Hammonton es una ciudad de aproximadamente 15.000 personas ubicada en el condado Atlantic, en el sur de Nueva Jersey, a unos 56 kilómetros (35 millas) al sureste de Filadelfia. La ciudad tiene una historia de agricultura y está situada cerca de Pine Barrens, un área silvestre forestal que abarca más de 1 millón de acres (405.000 hectáreas).

AP

AP

The Associated Press o AP es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

