Ucrania acusa a Rusia de sabotear esfuerzos de paz tras ataque masivo contra Kiev

Internacional
/ 27 diciembre 2025
    Ucrania acusa a Rusia de sabotear esfuerzos de paz tras ataque masivo contra Kiev
    Para Zelenski, las agresiones de Rusia son una muestra que en el Kremlin no quieren la paz. Foto: AP

A unas horas de la reunión de Zelenski con Trump para revisar el acuerdo de paz, Moscú agredió la capital ucraniana

KIEV, UCR.- Rusia lanzó este sábado un ataque masivo con misiles balísticos y drones contra la capital ucraniana, dejando al menos un muerto y 27 heridos, informaron autoridades locales. Las explosiones comenzaron de madrugada y se prolongaron durante varias horas, un día antes del encuentro entre el presidente ucraniano Volodímir Zelenski y el mandatario estadounidense Donald Trump en Florida.

Zelenski afirmó que el bombardeo demuestra que Moscú “no quiere la paz” y lo consideró una respuesta directa a los esfuerzos diplomáticos de Kiev. El presidente ucraniano adelantó que en su reunión con Trump abordará garantías de seguridad, así como la situación territorial en las regiones de Donetsk y Zaporiyia. Previamente, durante una escala en Canadá, obtuvo el compromiso del primer ministro Mark Carney de otorgar mil 800 millones de dólares en apoyo económico.

TE PUEDE INTERESAR: Zelenskyy se reunirá con Trump en Florida este domingo para hablar sobre un acuerdo de paz

El Ministerio de Defensa ruso confirmó un “ataque masivo” con misiles de largo alcance, incluidos Kinzhal hipersónicos, argumentando que sus objetivos eran infraestructura energética y militar ucraniana. Sin embargo, varios edificios residenciales resultaron dañados. Más de diez inmuebles sufrieron afectaciones y se reportaron incendios en distintos distritos de Kiev. Entre los heridos hay dos menores.

$!Rescatistas trabajan en un edificio dañado por un ataque ruso, este sábado en la capital ucraniana de Kiev.
Rescatistas trabajan en un edificio dañado por un ataque ruso, este sábado en la capital ucraniana de Kiev. Foto: AP

Rusia también aseguró haber derribado más de 150 drones ucranianos en su territorio, mientras que el Kremlin difundió imágenes de Vladímir Putin recibiendo informes militares tras afirmar avances en Donetsk y Zaporiyia, versiones rechazadas por el Estado Mayor ucraniano, que calificó dichas declaraciones como “falsas”.

El ataque tuvo repercusiones regionales. Polonia activó medidas de seguridad aérea, desplegó aviones de combate y suspendió momentáneamente operaciones en dos aeropuertos cercanos a la frontera, aunque negó violaciones a su espacio aéreo.

Los bombardeos provocaron cortes de energía y calefacción en varios sectores de Kiev. La mayor empresa privada de energía, DTEK, reportó “extensos apagones” que dejaron a cientos de miles de usuarios sin suministro.

TE PUEDE INTERESAR: Esto es lo que contiene el plan de paz de 20 puntos para Ucrania

De cara a su reunión con Trump, Zelenski aseguró que priorizará garantías de seguridad equivalentes a compromisos colectivos tipo OTAN y reiteró que Ucrania no aceptará concesiones territoriales “bajo ninguna circunstancia”. Con información de AP

Temas


Guerra Rusia-Ucrania

Localizaciones


Ucrania

Personajes


Vladímir Putin
Volodímir Zelenski

COMENTARIOS

Selección de los editores
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro señala su monitor electrónico de tobillo que el Supremo tribunal le ordeno llevar, en el Congreso de Brasil en Brasilia, Brasil, el 21 de julio de 2025.

Ordenan arresto domiciliario a 10 personas por complot de Bolsonaro
Waldo - Árbol intervencionista

Árbol intervencionista
true

2025: un apretado resumen de la resaca...
Ya se conoce dónde estarán las estaciones del tren de pasajeros tanto en Coahuila como en Monterrey.

Confirman ubicación de las 6 estaciones en Nuevo León del tren Saltillo-Monterrey (MAPA)
La Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentó una orden de aprehensión contra Jesús “N”, quien fue detenido en Cuernavaca, Morelos.

FGR detiene a Jesús ‘N’, presunto excolaborador de Genaro García Luna, en Morelos
Personas pensionadas del IMSS recibirán sus depósitos mensuales de 2026 en los primeros días de cada mes, según el calendario oficial difundido por la institución.

IMSS publica calendario oficial de pagos de pensiones 2026: estas son las fechas de depósito

El Día de los Inocentes es una de las fechas más curiosas del calendario, marcada por bromas, engaños y noticias falsas. Aunque suele tomarse con humor, su origen es histórico y su impacto sigue vigente, especialmente en la era digital.

Día de los Inocentes 2025 ¿Cuándo es, qué significa y por qué debes cuidarte?
Batalla. La conductora reapareció en redes sociales para compartir el impacto físico y emocional que le ha dejado el diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica.

‘Un año muy pesado para mí’: Yolanda Andrade reaparece y habla de su lucha contra la ELA