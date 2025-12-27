Ucrania acusa a Rusia de sabotear esfuerzos de paz tras ataque masivo contra Kiev

KIEV, UCR.- Rusia lanzó este sábado un ataque masivo con misiles balísticos y drones contra la capital ucraniana, dejando al menos un muerto y 27 heridos, informaron autoridades locales. Las explosiones comenzaron de madrugada y se prolongaron durante varias horas, un día antes del encuentro entre el presidente ucraniano Volodímir Zelenski y el mandatario estadounidense Donald Trump en Florida.

Zelenski afirmó que el bombardeo demuestra que Moscú “no quiere la paz” y lo consideró una respuesta directa a los esfuerzos diplomáticos de Kiev. El presidente ucraniano adelantó que en su reunión con Trump abordará garantías de seguridad, así como la situación territorial en las regiones de Donetsk y Zaporiyia. Previamente, durante una escala en Canadá, obtuvo el compromiso del primer ministro Mark Carney de otorgar mil 800 millones de dólares en apoyo económico.

El Ministerio de Defensa ruso confirmó un “ataque masivo” con misiles de largo alcance, incluidos Kinzhal hipersónicos, argumentando que sus objetivos eran infraestructura energética y militar ucraniana. Sin embargo, varios edificios residenciales resultaron dañados. Más de diez inmuebles sufrieron afectaciones y se reportaron incendios en distintos distritos de Kiev. Entre los heridos hay dos menores.