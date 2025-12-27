Ucrania acusa a Rusia de sabotear esfuerzos de paz tras ataque masivo contra Kiev
A unas horas de la reunión de Zelenski con Trump para revisar el acuerdo de paz, Moscú agredió la capital ucraniana
KIEV, UCR.- Rusia lanzó este sábado un ataque masivo con misiles balísticos y drones contra la capital ucraniana, dejando al menos un muerto y 27 heridos, informaron autoridades locales. Las explosiones comenzaron de madrugada y se prolongaron durante varias horas, un día antes del encuentro entre el presidente ucraniano Volodímir Zelenski y el mandatario estadounidense Donald Trump en Florida.
Zelenski afirmó que el bombardeo demuestra que Moscú “no quiere la paz” y lo consideró una respuesta directa a los esfuerzos diplomáticos de Kiev. El presidente ucraniano adelantó que en su reunión con Trump abordará garantías de seguridad, así como la situación territorial en las regiones de Donetsk y Zaporiyia. Previamente, durante una escala en Canadá, obtuvo el compromiso del primer ministro Mark Carney de otorgar mil 800 millones de dólares en apoyo económico.
El Ministerio de Defensa ruso confirmó un “ataque masivo” con misiles de largo alcance, incluidos Kinzhal hipersónicos, argumentando que sus objetivos eran infraestructura energética y militar ucraniana. Sin embargo, varios edificios residenciales resultaron dañados. Más de diez inmuebles sufrieron afectaciones y se reportaron incendios en distintos distritos de Kiev. Entre los heridos hay dos menores.
Rusia también aseguró haber derribado más de 150 drones ucranianos en su territorio, mientras que el Kremlin difundió imágenes de Vladímir Putin recibiendo informes militares tras afirmar avances en Donetsk y Zaporiyia, versiones rechazadas por el Estado Mayor ucraniano, que calificó dichas declaraciones como “falsas”.
El ataque tuvo repercusiones regionales. Polonia activó medidas de seguridad aérea, desplegó aviones de combate y suspendió momentáneamente operaciones en dos aeropuertos cercanos a la frontera, aunque negó violaciones a su espacio aéreo.
Los bombardeos provocaron cortes de energía y calefacción en varios sectores de Kiev. La mayor empresa privada de energía, DTEK, reportó “extensos apagones” que dejaron a cientos de miles de usuarios sin suministro.
De cara a su reunión con Trump, Zelenski aseguró que priorizará garantías de seguridad equivalentes a compromisos colectivos tipo OTAN y reiteró que Ucrania no aceptará concesiones territoriales “bajo ninguna circunstancia”. Con información de AP