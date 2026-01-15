Un multimillonario con intereses en Groenlandia animó a Trump a adquirir el territorio

Durante su primer mandato, Donald Trump convocó a un alto asesor para discutir una nueva idea. “Trump me llamó al Despacho Oval”, declaró John Bolton, asesor de seguridad nacional en 2018. “Dijo que un destacado empresario acababa de sugerir que Estados Unidos comprara Groenlandia”.

Fue una propuesta extraordinaria. Y surgió de un viejo amigo del presidente, quien posteriormente adquiriría intereses comerciales en territorio danés.

Bolton supo que el empresario era Ronald Lauder. Heredero de una fortuna en maquillaje —la marca global de cosméticos Estée Lauder—, conocía a Trump, también neoyorquino adinerado, desde hacía más de 60 años.

Bolton afirmó haber discutido la propuesta de Groenlandia con Lauder. Tras la intervención del multimillonario, un equipo de la Casa Blanca comenzó a explorar maneras de aumentar la influencia de Estados Unidos en el vasto territorio ártico controlado por Dinamarca.

La renovada insistencia de Trump en la idea de Lauder durante su segundo mandato es un ejemplo típico de cómo opera el presidente, dijo Bolton. “Toma como cierta la información que escucha de sus amigos y no puede cambiar su opinión”.

La propuesta parece haber despertado las ambiciones imperialistas de Trump: ocho años después, está considerando no sólo comprar Groenlandia sino tal vez tomarla por la fuerza.

Al igual que muchos de los allegados al presidente, las sugerencias políticas de Lauder parecen coincidir con sus intereses comerciales. A medida que Trump ha intensificado sus amenazas de confiscar Groenlandia, Lauder ha adquirido propiedades comerciales allí. Lauder también forma parte del consorcio cuyo deseo de acceder a los minerales ucranianos parece haber impulsado a Trump a exigir una parte de los recursos de ese país devastado por la guerra.

Lauder ha declarado que conoció a Trump en la década de 1960, cuando ambos estudiaban en la misma prestigiosa escuela de negocios. Tras trabajar en la empresa familiar de cosméticos, Lauder sirvió en el Pentágono bajo el mandato de Ronald Reagan, luego como embajador en Austria, antes de postularse sin éxito a la alcaldía de Nueva York en 1989.

Cuando Trump ganó la presidencia en 2016, Lauder donó 100.000 dólares al comité de recaudación de fondos de la Victoria de Trump. Cuando se cuestionó la cordura de Trump en 2018, Lauder lo calificó como “un hombre de increíble perspicacia e inteligencia”.

Ese mismo año, Lauder afirmó estar ayudando a Trump con “algunos de los desafíos diplomáticos más complejos imaginables”. Esto parece haber incluido sembrar la idea de la expansión ártica. Al año siguiente, el Wall Street Journal reveló el interés de Trump en Groenlandia. Los gobernantes de Dinamarca expresaron su indignación. Trump respondió tuiteando una imagen de la Torre Trump dorada que se alzaba sobre un pueblo, junto a la leyenda: “¡Prometo no hacerle esto a Groenlandia!” .

La obsesión de Trump con Groenlandia perduró, al igual que la de Lauder. En febrero pasado, poco después de que Trump regresara a la Casa Blanca, Lauder salió en su defensa cuando el presidente contempló públicamente una toma militar de la isla más grande del mundo.

“El concepto de Groenlandia de Trump nunca fue absurdo; fue estratégico”, escribió Lauder en el New York Post. Continuó: “Bajo su hielo y roca se encuentra un tesoro de tierras raras esenciales para la inteligencia artificial, el armamento avanzado y la tecnología moderna. A medida que el hielo retrocede, surgen nuevas rutas marítimas que transforman el comercio y la seguridad globales”.

Con Groenlandia en el epicentro de la competencia entre grandes potencias, argumentó Lauder, Estados Unidos debería buscar una alianza estratégica. Añadió: «He trabajado estrechamente con líderes empresariales y gubernamentales de Groenlandia durante años para desarrollar inversiones estratégicas allí».

Desde que Lauder dirigió la atención de Trump hacia Groenlandia en 2018, como informaron por primera vez los periodistas estadounidenses Peter Baker y Susan Glasser en su libro The Divider, el multimillonario de los cosméticos parece haber invertido gran parte de su propio dinero en el territorio ártico.

Los registros corporativos daneses muestran que una empresa con domicilio en Nueva York y propietarios anónimos ha comprado acciones de Groenlandia en los últimos meses.

Una de sus iniciativas consiste en exportar agua de manantial de lujo desde una isla en la bahía de Baffin. Cuando un periódico danés informó en diciembre que Lauder se encontraba entre los inversores, citó a un empresario groenlandés involucrado en la iniciativa. «Lauder y sus colegas del grupo inversor tienen un excelente conocimiento y acceso al mercado de lujo», afirmó.

Se informa que este grupo de inversores también busca generar energía hidroeléctrica a partir del lago más grande de Groenlandia para una fundición de aluminio.

No está claro qué efecto podría tener una toma de control de Groenlandia por parte de Estados Unidos (mediante invasión, compra o persuasión) sobre los intereses comerciales de Lauder allí.

Tras los comentarios de Trump –tras el envío de tropas para capturar al gobernante de Venezuela– de que Estados Unidos necesitaba “muy urgentemente” a Groenlandia, el primer ministro de Dinamarca advirtió que una acción militar de un miembro de la OTAN contra otro rompería la alianza.

Trump parece impasible. “Haremos algo con Groenlandia”, declaró la semana pasada, “ya sea por las buenas o por las malas”. Tras una reunión en la Casa Blanca el miércoles, el ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, declaró: “No hemos logrado cambiar la postura estadounidense. Es evidente que el presidente desea conquistar Groenlandia”.

La aparente participación de Lauder en la definición de la política estadounidense aviva las crecientes dudas sobre los conflictos de intereses durante el segundo mandato de Trump y el aparente enriquecimiento personal de sus allegados. Los dos hijos mayores de Trump, Don Jr. y Eric, han participado en una campaña global para recaudar fondos, desde Vietnam hasta Gibraltar.

Insisten en que existe una “enorme barrera” entre sus actividades empresariales y la posición de su padre como el hombre más poderoso del mundo. El portavoz de Trump ha declarado: “Ni el presidente ni su familia han incurrido, ni incurrirán jamás, en conflictos de intereses”. Sin embargo, gobernantes extranjeros han facilitado el enriquecimiento de la primera familia, a la vez que, en ocasiones, parecen haberse asegurado el favor del presidente.

Sin embargo, por un tiempo pareció que Lauder había roto con su viejo amigo.

En 2022, mientras estaba fuera del cargo, Trump recibió al agitador de extrema derecha Nick Fuentes en su club Mar-a-Lago. Lauder, quien preside el Congreso Judío Mundial, se unió a la condena. “Nick Fuentes es un antisemita virulento y negacionista del Holocausto, simple y llanamente”, dijo . “Es inconcebible que alguien se asocie con él”.

Pero una vez que Trump recuperó la Casa Blanca, Lauder reanudó su apoyo financiero. En marzo de 2025, donó 5 millones de dólares a Maga Inc., una organización de recaudación de fondos para el movimiento de Trump. Al mes siguiente, se informó que Lauder estuvo entre los invitados a una cena exclusiva a la luz de las velas con el presidente. Las entradas costaban 1 millón de dólares cada una, pagaderas a Maga Inc.

Para entonces, los intereses comerciales de Lauder parecían nuevamente superponerse con la política de la administración Trump.

Una carta filtrada de noviembre de 2023 enviada por el director de TechMet, una empresa minera, a Volodymyr Zelenskyy, presidente de Ucrania, nombró a Lauder como parte de un consorcio que espera explotar un depósito de litio en el país devastado por la guerra.

Lauder declaró entonces que no había hablado personalmente sobre los minerales ucranianos con Trump, sino que había “planteado el asunto con las partes interesadas en Estados Unidos y Ucrania durante muchos años, hasta la fecha”. Destacados republicanos se unieron a una campaña para que Estados Unidos se hiciera con el control de los prodigiosos recursos de Ucrania. Trump se convirtió en su principal defensor.

Semanas después de las donaciones de Lauder a Maga Inc., Washington y Kiev firmaron un acuerdo para la explotación conjunta de minerales de Ucrania.

Esto contribuyó en gran medida a preservar el apoyo de Trump a Ucrania tras su diatriba televisada desde el Despacho Oval contra Zelenski por lo que consideró una gratitud insuficiente por el apoyo estadounidense.

El yacimiento de litio fue el primero en ser licitado en el marco del acuerdo sobre minerales.

Este mes, el consorcio Lauder, según se informa, lo ganó. TechMet, la empresa que lidera el consorcio, declinó hacer comentarios, al igual que Lauder.