Un oficial de inteligencia ucraniano admite haber ejecutado a la atacante con bomba de Mónaco que intentó matar a un oligarca

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    Un oficial de inteligencia ucraniano admite haber ejecutado a la atacante con bomba de Mónaco que intentó matar a un oligarca
    Anastasiia Berezovska, de 39 años, fue encontrada con heridas de bala en la cabeza alrededor de las 23:00 horas del lunes en la capital ucraniana. ESPECIAL

El oficial de inteligencia ha declarado que actuó por su cuenta y que no seguía las órdenes de sus superiores de espionaje

Según las autoridades de Kiev, un oficial de inteligencia ucraniano ha admitido haber ejecutado a la aspirante a asesina que intentó atentar contra un oligarca sancionado en Mónaco, tras sobornarla con criptomonedas y dinero en efectivo.

El oficial de inteligencia ha declarado que actuó por su cuenta y que no seguía las órdenes de sus superiores de espionaje.

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Anastasiia Berezovska, de 39 años, fue encontrada con heridas de bala en la cabeza alrededor de las 23:00 horas del lunes en la capital ucraniana, tres días después de que Interpol emitiera una notificación roja para su detención.

El oficial de inteligencia fue uno de los dos hombres arrestados por el asesinato.

Un ex agente de la ley también fue detenido.

Según la fiscalía, el oficial de inteligencia “admitió el asesinato de Berezovska, declarando que había cometido el crimen junto con el otro sospechoso”.

“También afirmó que no había informado a sus superiores sobre sus contactos con Berezovska, las transferencias de dinero a ella ni ninguna de sus otras acciones, y que había actuado por iniciativa propia.”

Berezovska regresó a Ucrania el miércoles pasado buscada por cargos de intento de asesinato, colocación de un artefacto explosivo en un lugar público con intención criminal y conspiración criminal, tan solo dos días después del ataque en el principado.

Llevaba más de un año viviendo fuera de Ucrania.

Se sospecha que los dos hombres estuvieron “potencialmente involucrados” en el atentado de Mónaco después de que “transfirieran repetidamente fondos a las cuentas bancarias y de criptomonedas de Berezovska”.

La policía registró la casa del agente de la ley, donde encontraron una cámara de tortura.

Un vídeo espeluznante, al que ha tenido acceso el Financial Times , muestra una lona verde en el suelo del sótano, de aspecto tenebroso.

Hachas y hachuelas descansaban sobre la pared.

En un principio, la fiscalía de Mónaco creyó que un hombre había llevado a cabo el complot contra Vadym Yermolaiev, un ataque que provocó que la mujer que lo acompañaba, Anna Nasobina, de 46 años, perdiera las piernas.

Eso se debió a que revisaron las imágenes de vigilancia en las que se veía a una persona, con un sombrero de pescador, huyendo del lugar.

Berezovska dejó tranquilamente un paquete frente a un edificio y esperó a que llegaran sus víctimas, antes de detonar la bomba con un control remoto.

Berezovska utilizó un coche que había alquilado en Alemania para huir de la zona. Huyó hasta la frontera franco-italiana antes de dirigirse a Suiza, según la agencia de noticias italiana ANSA.

La agencia informó que logró regresar a su país de origen, pero no está claro cómo llegó a Ucrania.

Yermolaiev es un multimillonario que vive en Mónaco y al que Kiev le impuso sanciones a partir de diciembre de 2023, supuestamente debido a su actividad comercial relacionada con el alcohol en la Crimea ocupada por Rusia, según informó France24.

Fue uno de los magnates más ricos de Ucrania, líder en los sectores inmobiliario comercial, manufacturero y agrícola.

Según declaró a Forbes Ucrania, renunció a su ciudadanía ucraniana y se convirtió en ciudadano de Chipre en 2017.

Según el periódico Pravda, el hijo mayor de Yermolaiev, Artur, fue arrestado en Chipre el año pasado y acusado de organizar centros de llamadas fraudulentos a gran escala dirigidos a ciudadanos europeos.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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