En abril, ventas a EU del sector automotriz se recuperan; crecen exportaciones anuales de México 32%

Si bien las exportaciones hacia el mercado estadounidense de enero-abril de 2026 resultaron en una caída de 5.1% con respecto al mismo periodo de 2025, los productos automotrices de México hacia EU representan el 20.16% de su total de exportaciones en los primeros cuatro meses del año en cuestión —en el mismo periodo, el 83.59% de las exportaciones mexicanas tienen por destino al vecino estadounidense.

Las exportaciones registradas de abril de 2026 del sector automotriz hacia Estados Unidos (EU) rompen la tendencia de tres meses de caídas consecutivas y recuperan participación con un alza de 5.8% a tasa anual con respecto a las ventas al mercado exterior de abril de 2025, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía ( Inegi ); además, las exportaciones totales de México crecieron 32.6% en el cuarto mes de 2026.

Las ventas al mercado exterior de productos automotrices de enero cayeron anualmente 16.7%; en febrero, 8.7%; y en marzo, 3.4%.

Por otro lado, las exportaciones totales representaron un valor monetario de 72 mil 042 millones de dólares (mdd) en abril de 2026; las importaciones representaron un valor de 67 mil 522 mdd —creciendo 24.1% a tasa anual—, por lo que el saldo de la balanza comercial fue de 4 mil 520 mdd (sin significado, según Inegi, con respecto al saldo del mismo mes de 2025).

“En abril de 2026, el valor de las exportaciones de productos manufacturados fue de 65 687 mdd, lo que representó un incremento de 34.0 % a tasa anual”, reportó Inegi.

Las exportaciones con mayores alzas fueron en los siguientes productos:

- Minerometalurgia (42.5 %), de

- Alimentos, bebidas y tabaco (16.8 %), de

- Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos (15.9 %), y de

- Productos automotrices (8.2 %).

Inegi observó que de “los cuatro primeros meses de 2026, la estructura del valor de las exportaciones de mercancías fue la siguiente: bienes manufacturados, 91.1%; bienes agropecuarios, 3.3%; productos extractivos no petroleros, 3.0%; y productos petroleros, 2.6”.