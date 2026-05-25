En abril, ventas a EU del sector automotriz se recuperan; crecen exportaciones anuales de México 32%

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/
    En abril, ventas a EU del sector automotriz se recuperan; crecen exportaciones anuales de México 32%
    Con base a la información del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Secretaría de Economía (SE), Banco de México e Inegi, se calcula la balanza comercial mes con mes. VANGUARDIA

La venta de productos automotrices hacia Estados Unidos crecieron 5.8%, deteniendo las caídas consecutivas de los primeros tres meses de 2026 en este rubro

Las exportaciones registradas de abril de 2026 del sector automotriz hacia Estados Unidos (EU) rompen la tendencia de tres meses de caídas consecutivas y recuperan participación con un alza de 5.8% a tasa anual con respecto a las ventas al mercado exterior de abril de 2025, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi); además, las exportaciones totales de México crecieron 32.6% en el cuarto mes de 2026.

Si bien las exportaciones hacia el mercado estadounidense de enero-abril de 2026 resultaron en una caída de 5.1% con respecto al mismo periodo de 2025, los productos automotrices de México hacia EU representan el 20.16% de su total de exportaciones en los primeros cuatro meses del año en cuestión —en el mismo periodo, el 83.59% de las exportaciones mexicanas tienen por destino al vecino estadounidense.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/mundial-fifa-2026-iran-se-concentrara-en-tijuana-ante-restricciones-de-eu-autoriza-sheinbaum-CJ20924042

Las ventas al mercado exterior de productos automotrices de enero cayeron anualmente 16.7%; en febrero, 8.7%; y en marzo, 3.4%.

Por otro lado, las exportaciones totales representaron un valor monetario de 72 mil 042 millones de dólares (mdd) en abril de 2026; las importaciones representaron un valor de 67 mil 522 mdd —creciendo 24.1% a tasa anual—, por lo que el saldo de la balanza comercial fue de 4 mil 520 mdd (sin significado, según Inegi, con respecto al saldo del mismo mes de 2025).

“En abril de 2026, el valor de las exportaciones de productos manufacturados fue de 65 687 mdd, lo que representó un incremento de 34.0 % a tasa anual”, reportó Inegi.

Las exportaciones con mayores alzas fueron en los siguientes productos:

- Minerometalurgia (42.5 %), de

- Alimentos, bebidas y tabaco (16.8 %), de

- Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos (15.9 %), y de

- Productos automotrices (8.2 %).

Inegi observó que de “los cuatro primeros meses de 2026, la estructura del valor de las exportaciones de mercancías fue la siguiente: bienes manufacturados, 91.1%; bienes agropecuarios, 3.3%; productos extractivos no petroleros, 3.0%; y productos petroleros, 2.6”.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Dinero
Economía
exportaciones

Localizaciones


Estados Unidos
México

Organizaciones


INEGI

Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
¿Será pronto?

¿Será pronto?
true

México: Estado de desecho de la 4T
Los rostros de la crisis de agua en Torreón

Los rostros de la crisis de agua en Torreón
Aficionados de Cruz Azul abarrotaron el cruce de Victoria y Purcell para celebrar el campeonato celeste con banderas, cánticos y espuma.

Saltillo se pinta de azul; miles celebran campeonato de Cruz Azul en la Alameda
La nueva ruta alimentadora atraviesa algunos de los corredores viales con mayor afluencia vehicular de Saltillo, enlazando zonas habitacionales, comerciales y de servicios en distintos puntos de la ciudad.

Arranca operaciones la ruta RS-211 con conexión entre el sur y norte de Saltillo
La afición llenó las gradas del Olímpico para acompañar a “La Doble S” en la final.

Saltillo Soccer es campeón de Liga TDP MX tras vencer a La Tribu
Imágenes IA de Estados Unidos con Irán

Trump comparte imágenes IA de ataques a Irán durante negociaciones de paz
Trump reitera bloqueo de Irán hasta lograr acuerdo

Los puertos de Irán seguirán bloqueados hasta definir el acuerdo de paz con Trump