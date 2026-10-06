Un posible ataque iraní con drones causó la salida de aviones de EU de una base aérea británica

Según funcionarios de EE. UU. y británicos, 12 bombarderos B-1 de la Fuerza Aérea de la base aérea RAF Fairford fueron retirados debido al riesgo de un ataque con drones ordenado por los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Estados Unidos retiró abruptamente los 12 bombarderos B-1 de la Fuerza Aérea de una base aérea en el sur de Inglaterra, con base en nueva información que los comandantes recibieron sobre un posible ataque con drones ordenado por los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, según funcionarios estadounidenses y británicos.

El presunto ataque era parte de un complejo complot iraní en múltiples frentes para atacar aviones y matar a algunos de los varios cientos de miembros del personal estadounidense emplazados en la base, RAF Fairford, dijeron los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato para discutir asuntos operativos. Todos los bombarderos de la Fuerza Aérea fueron retirados durante el fin de semana. Algunos de los funcionarios dijeron que creían que el complot estaba vagamente inspirado en un audaz ataque que Ucrania lanzó contra Rusia el año pasado, cuando introdujo drones de contrabando en lo más profundo del territorio ruso y los lanzó desde semirremolques. El ataque destruyó o dañó al menos una decena de aviones, incluidos muchos de los bombarderos estratégicos con capacidad nuclear de Moscú, en pistas de aterrizaje en Siberia y el lejano norte de Rusia.

El vicepresidente JD Vance dijo el lunes que el Pentágono trasladó rápidamente los bombarderos “por exceso de precaución, intentando proteger a nuestros muchachos”. Acusó a Irán de tramar ataques contra Estados Unidos, pero se abstuvo de comentar cualquier detalle sobre la amenaza más reciente. “Sentimos con cierta confianza que los iraníes están intentando hacer lo que el Estado iraní ha hecho durante 49 años, que es involucrarse en actos de terrorismo contra Estados Unidos y contra muchas otras personas también”, dijo Vance a los periodistas en la Base Conjunta Andrews antes de partir en un viaje a Alaska. “Estamos siendo extremadamente cautelosos”. El presidente Donald Trump dijo el lunes que las personas vinculadas a Irán representaban una amenaza para los bombarderos estadounidenses en la base aérea británica, lo que llevó a la orden de devolverlos a Estados Unidos. “Hubo algunas amenazas”, dijo Trump a los periodistas. “¿Por qué deberíamos dejarlos allí?”, agregó, refiriéndose a los bombarderos.

The Wall Street Journal informó anteriormente sobre la amenaza de los drones como el motivo de la retirada. La repentina retirada de los bombarderos se produjo una semana después de que la policía británica arrestara a cinco hombres que habían estado viajando la mañana del 27 de septiembre en furgonetas blancas cerca de la base, que ha sido utilizada por bombarderos estadounidenses en la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Los hombres fueron liberados bajo fianza un día después, luego de que las autoridades no hallaran explosivos en las furgonetas. Pero la policía ha dicho en repetidas ocasiones que los hombres siguen bajo investigación, y un ciudadano con doble nacionalidad británico-iraní fue arrestado el jueves por sospecha de preparar actos terroristas.

La orden apresurada de retirar los bombarderos fue muy inusual: este tipo de movimientos rara vez se hacen tan rápido desde una base aérea aliada en un país en tiempos de paz a miles de kilómetros de una zona de combate. De hecho, la necesidad de trasladar los bombarderos de la base se consideró tan urgente que algunos de los aviones y sus tripulaciones de vuelo partieron mientras los aviones de reabastecimiento aéreo aún estaban siendo desplegados para apoyar sus vuelos hacia Estados Unidos, dijeron funcionarios estadounidenses. Muchos detalles sobre la posible amenaza que provocó la rápida retirada de los bombarderos de la Fuerza Aérea, algunos de los cuales habían llegado apenas la semana pasada como parte de una rotación regular de fuerzas, seguían siendo poco claros el lunes. Un funcionario estadounidense dijo que la nueva información formaba parte de las mismas advertencias de amenaza que surgieron hace tres semanas, aunque el sentido de urgencia se disparó durante el fin de semana, lo que alarmó a los comandantes.

El primer ministro Andy Burnham dijo la semana pasada que el gobierno británico creía que Irán desempeñó un papel en la planificación de los eventos que llevaron a los arrestos. Funcionarios estadounidenses y británicos, así como de Alemania e Israel, creen que la operación está vinculada con los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán o con un cuartel militar separado en Teherán. Irán ha negado las acusaciones. El lunes, el portavoz de Burnham se negó a comentar sobre las operaciones militares de otras naciones. Al preguntársele si la base aérea era segura, el portavoz respondió que sí y se refirió a una declaración hecha la semana pasada por el secretario de defensa británico, Wes Streeting, quien describió “enfoques probados y comprobados para defender nuestras bases en todo el país y en todo el mundo”. Las autoridades han estado intentando descifrar un extraño conjunto de eventos que se desarrollaron en torno a Fairford la semana pasada, que incluyeron los arrestos, la frenética evacuación de 85 hogares, un robot de desactivación de bombas que buscó explosivos en las furgonetas y una reunión de seguridad nacional convocada por Burnham.

En julio, la Guardia Revolucionaria de Irán emitió un comunicado advirtiendo que permitir que Estados Unidos use la base “hace responsable a Londres” de las acciones de Estados Unidos. “Cualquier base utilizada para lanzar ataques en territorio iraní”, dijo el comunicado, “es un objetivo legítimo para nuestras fuerzas”. A mediados de septiembre, los comandantes militares de Estados Unidos recibieron una grave advertencia de agencias de inteligencia estadounidenses y de otras agencias occidentales, según funcionarios estadounidenses informados al respecto: RAF Fairford era el objetivo de un posible ataque respaldado por Irán.