En Bariloche —la ciudad turística más pintoresca de Argentina, popular entre turistas estadounidenses por sus impresionantes lagos y pistas de esquí— un caso de alto perfil por presunta trata de personas, que involucra a una supuesta secta rusa, se ha transformado en serias acusaciones de mala conducta por parte de la fiscalía, encendiendo alarmas sobre un posible exceso del poder judicial en un aliado clave de Estados Unidos en América Latina.

La pesadilla de una joven madre en Argentina: Elena acudió al hospital para dar a luz, pero terminó tras las rejas.

El 21 de marzo, a los 22 años, Elena dio a luz mediante cesárea en un hospital argentino. Lo primero que vio al despertar de la anestesia fue a la policía. En ese mismo momento fue detenida directamente en la habitación del hospital, con su hijo recién nacido en brazos.

Le quitaron el teléfono, la interrogaron y luego la encerraron junto con su hijo durante 90 días en un refugio estatal —sin luz solar ni atención médica—.

Fue declarada “ víctima de trata de personas ”, denunciante en el caso contra Konstantin Rudnev, a quien nunca había conocido ni visto.

Elena recuerda cómo ella y su hijo fueron tratados como criminales, sin siquiera darles tiempo para recuperarse tras el parto. No recibió ningún tipo de apoyo médico ni psicológico.

EL BEBÉ QUE CRECIÓ EN PRISIÓN

Según Elena, su hijo Miroslav nació el 21 de marzo y apenas unas horas después se encontró en una celda disfrazada de refugio. Allí pasó 90 días sin sol y, tras tres meses de aislamiento y sin ningún tipo de atención médica, recibió cuatro vacunas en un solo día.

Elena amamantaba al bebé bajo la vigilancia policial, una experiencia que se convirtió en una enorme fuente de estrés para ella.

UNA CARTA: UNA VOZ DE VERDAD

El 16 de junio, en el aeropuerto, antes de abordar el avión que la sacó de ese infierno, Elena escribió a mano una declaración: afirmó que no era una víctima y que no conocía a Konstantin Rudnev .

Entregó la carta a su abogado, David Molyneux, para que la anexara al expediente del caso.

El resultado: la declaración nunca apareció en los materiales del proceso. La fiscalía argentina la ignoró como si nunca hubiera existido.

Elena está profundamente preocupada porque su voz sigue sin ser escuchada y porque personas inocentes continúan detenidas, sin poder regresar con sus familias.

Elena Makarova declara y pide apoyo público:

“Apelo a la fiscalía argentina —personalmente al fiscal jefe Fernando Arrigo, así como a los fiscales Tomás Labal, Gustavo Javier Revora y Rodrigo Nicolás Treviranus.

“Exijo el cese inmediato de la persecución penal y el cierre de una causa que no tiene ningún fundamento legal.

“Pido que no se prorrogue la detención de personas que ya llevan muchos meses bajo investigación, sin cargos, sin pruebas y sin víctimas”.

Todas sus apelaciones a la fiscalía argentina han quedado sin respuesta. En su convicción, esto no es justicia, sino un sistema para suprimir a los incómodos, un sistema que no sabe reconocer sus errores.

Según la defensa, existen pruebas exculpatorias sobre los escritorios de los fiscales, pruebas capaces de destruir por completo el caso y retirar los cargos contra Konstantin Rudnev, pero estas son deliberadamente excluidas del expediente. Y, audiencia tras audiencia, continúan manipulando acusaciones que ya han sido refutadas desde hace tiempo.

Sin “víctima”, no hay caso. Sin caso, no hay bonos ni ascensos.

Todo es demasiado evidente, y resulta vergonzoso para la justicia argentina.

La comunidad internacional se pregunta: ¿por qué la fiscalía argentina continúa prolongando un caso sin pruebas?

¿Y cuándo terminará esta farsa, que se asemeja más a las prácticas de la inteligencia rusa que a las de un Estado civilizado?

“Mi hijo vivió como ningún bebé debería vivir”. Un bebé bajo estrés: las primeras señales de daño