Un sismo de magnitud 5.6 sacude el norte de California; el más fuerte desde 1940

LOS ÁNGELES.- Una zona rural del norte de California experimentó su sismo más fuerte desde 1940 la mañana del miércoles, pero causó solo un temblor leve y no hubo informes inmediatos de daños importantes o heridos.

El epicentro del sismo fue a unos 12 kilómetros (7 millas) al noroeste de la localidad agrícola de Willits y tuvo una magnitud preliminar de 5,6, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

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Se sintió ampliamente, incluso en la ciudad costera de Fort Bragg. El sismo inicial tuvo su centro tierra adentro, a unos 80 kilómetros (50 millas) al este de Fort Bragg a las 8:10 a.m. hora del Pacífico, y el USGS indicó que tuvo una profundidad de 8 kilómetros (5 millas).

La zona del condado Mendocino está a 225 kilómetros (140 millas) al noreste de San Francisco.

Brie Leon y sus colegas acababan de abrir el restaurante Club Calpella cuando el edificio empezó a temblar, haciendo vibrar platos y botellas.

“Acababa de encender el letrero de abierto y volví a la cocina, y fue entonces cuando ocurrió”, relató. “Se sintió como si algo hubiera golpeado el edificio”.

El restaurante está en Calpella, California, una localidad a unos 16 kilómetros (10 millas) al sur del epicentro y en una región del condado Mendocino que este año ha sido sacudida por sismos más pequeños.

Este fue el sismo más grande en casi nueve décadas en la región, que no está sobre una falla importante, explicó Lucy Jones, una veterana sismóloga de California.

“La zona no está exenta de sismos, pero por lo general son más pequeños que este”, dijo Jones. Añadió que es probable que haya réplicas, pero que “probablemente serán pocas”.

Otros tres sismos de magnitud inferior a 2.7 se registraron cerca del epicentro en el transcurso de una hora.

Leon narró que el sismo tiró marcos de las paredes y botellas de los estantes en el restaurante y en el almacén de al lado. Ella y otros meseros estaban limpiando poco después para recibir a los clientes para el desayuno.

“No fue un sismo muy, muy grande, pero las cosas se fueron por todas partes”, contó.

Alan Harris y su familia estaban en casa en Kelseyville temprano el miércoles cuando él recibió una alerta de sismo en su teléfono celular. Poco después, la casa empezó a temblar.

“Grité de inmediato a mi esposa y mi hija para asegurarme de que se estuvieran sujetando”, declaró Harris. “Fue aterrador. Se podían oír cosas estrellándose, sobre todo en el tercer piso de la casa”.

Una cámara de seguridad dentro de la casa de Harris se sacudió vigorosamente cuando ocurrió el sismo. En las imágenes de video se pueden escuchar fuertes choques antes de que Harris grite: “¿Todos están bien?”.

Duró solo unos 30 segundos. Fotos enmarcadas se cayeron de las paredes y un monitor de computadora se volcó, indicó Harris. Añadió que nada parecía estar muy dañado, y que no hubo daños estructurales en la casa.

Harris sostuvo que los sismos menores son extremadamente comunes en la zona donde ha vivido durante los últimos 10 años. Pero el sismo del miércoles fue “por mucho es el más grande que hemos sentido aquí”.

Andrea Medina, que trabaja en Cafe One en Fort Bragg, declaró que ella también lo sintió.