Saltillo, entre las ciudades con mayor alza de precios; papa, manzana y melón encarecen la canasta

Con este resultado, la capital de Coahuila ocupó el séptimo lugar entre las ciudades con una variación por encima del promedio nacional durante el periodo, mientras que Ciudad Acuña se posicionó en el tercer sitio, con un incremento de 0.47 por ciento.

Saltillo se ubicó entre las ciudades del país con mayores incrementos en los precios durante la primera quincena de julio, al registrar una variación quincenal de 0.35 por ciento, de acuerdo con datos del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

En el resto de las principales ciudades de Coahuila, Monclova registró una variación quincenal de 0.26 por ciento, mientras que Torreón presentó una disminución de 0.01 por ciento. A nivel estatal, Coahuila reportó un incremento quincenal de 0.24 por ciento.

En el comparativo anual, Saltillo presentó una variación de 4.16 por ciento, la más elevada entre las ciudades coahuilenses consideradas en el reporte. Le siguieron Torreón, con 3.72 por ciento; Monclova, con 3.05 por ciento, y Ciudad Acuña, con 2.81 por ciento. Para el conjunto de Coahuila, la variación anual fue de 3.63 por ciento.

En Saltillo, los incrementos más pronunciados en el comparativo anual se concentraron principalmente en productos alimenticios. La papa y otros tubérculos registraron el mayor aumento, con 49.83 por ciento, seguidos por la manzana, con 35.70 por ciento, y el melón, con 30.58 por ciento.

También destacaron los aumentos en el café tostado, con 29.38 por ciento; la cebolla, con 25.80 por ciento; las botanas elaboradas con cereales, con 21.49 por ciento; el limón, con 20.78 por ciento; el tomate verde, con 17.99 por ciento, y el durazno, con 14.54 por ciento.

Otros productos que presentaron incrementos importantes fueron los aceites y grasas vegetales comestibles, con 14.32 por ciento; las vísceras de res, con 13.69 por ciento; la manteca de cerdo, con 12.85 por ciento, y el jamón, con 11.26 por ciento.