Macron le revela a Zelensky que tuvo una reunión muy ‘difícil’ con Trump en el G7, por un micrófono abierto

“Ayer tuvimos una conversación difícil con el presidente Trump”, le dijo Macron al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky antes de una sesión de grupo sobre la invasión rusa de su país vecino.

El presidente francés, Emmanuel Macron , reveló el martes que la noche anterior había mantenido una reunión “difícil” con el presidente Trump, al tiempo que se daba comienzo a la cumbre del G7, que sigue de cerca la atención mediática.

Esta tensión refleja la tensa relación entre Trump y Macron, así como con otros líderes europeos, que siguen frustrados con el presidente estadounidense por su guerra con Irán, sus amenazas de anexar Groenlandia y sus críticas a Zelensky y Ucrania.

“Trump está siendo él mismo”, dijo un funcionario europeo a NBC News sobre el estado de ánimo del presidente en la cumbre. “A veces amable y otras veces no tanto”.

Macron y Zelensky fueron captados por un micrófono abierto mientras paseaban por los jardines del Hotel Royal en esta ciudad turística, discutiendo la mejor manera de acercarse al presidente estadounidense.

En su intervención en inglés, Macron animó a Zelensky a prolongar su estancia en la reunión de líderes mundiales a orillas del lago Lemán, pero el ucraniano declinó la invitación, alegando que tenía previsto estar en Bruselas a finales de esa semana.

El presidente francés también preguntó a Zelensky si había concertado una reunión presencial con Trump. Zelensky indicó que no, y añadió que la había solicitado cuando habló con Trump el domingo para felicitarlo por su 80 cumpleaños.

—De acuerdo, lo arreglaré —respondió Macron.

La intervención del presidente francés pareció haber tenido éxito, ya que Trump declaró a los periodistas refiriéndose a Zelensky: “Me reuniré con él más tarde hoy”.

El presidente estadounidense llegó 50 minutos tarde a la reunión del grupo sobre Ucrania celebrada el martes por la mañana, y en un principio optó por no hablar con Zelensky, quien fue recibido calurosamente por los demás líderes del G7.

Sin embargo, al concluir la reunión, Trump y Zelensky conversaron durante varios minutos. El presidente ucraniano publicó en sus redes sociales fotografías que mostraban a ambos líderes sentados uno frente al otro, hablando intensamente.

Durante la reunión, los líderes europeos recalcaron que el presidente ruso Vladimir Putin se encontraba ahora en una posición más débil en la guerra y animaron a Trump a aumentar el apoyo estadounidense, según informaron fuentes oficiales.

“Las prioridades son claras: más misiles de defensa aérea junto con las licencias para producirlos, un paquete de apoyo para el invierno y aumentar la presión sobre Rusia”, escribió Zelensky en X. “Es importante destacar que Estados Unidos está dispuesto a brindar apoyo en todas estas líneas de acción”.

El líder ucraniano también sugirió que Trump organizara una reunión trilateral con Putin durante la llamada telefónica del domingo.

«Ayer hablamos con el presidente Trump sobre la posibilidad de organizar una reunión de este tipo en Estados Unidos, en un formato que dificultaría mucho la negativa de Putin», declaró Zelensky en un vídeo publicado en X el lunes antes de partir hacia Francia. «Veremos qué sucede. Si Rusia rechaza también esta oportunidad, será necesario ejercer más presión».

Antes del inicio de la cumbre del G7, Rusia lanzó decenas de misiles contra las principales ciudades de Ucrania en un ataque que dejó al menos 11 muertos.