Manifestantes se enfrentan en Siria tras mortal atentado en mezquita alauita

LATAKIA— Enfrentamientos estallaron en la costa de Siria entre manifestantes de la minoría religiosa alauita y contra manifestantes el domingo, dos días después de que un atentado en una mezquita alauita en la ciudad de Homs mató a ocho personas e hirió a otras 18 durante las oraciones.

Miles de manifestantes se reunieron en las ciudades costeras de Latakia y Tartous, y en otros lugares. Las autoridades han dicho que las investigaciones preliminares indican que se colocaron dispositivos explosivos dentro de la mezquita en Homs, pero aún no han identificado públicamente a un sospechoso en el atentado del viernes. Los funerales por los fallecidos se llevaron a cabo el sábado.

Un grupo poco conocido que se hace llamar Saraya Ansar al-Sunna se responsabilizó del atentado en un comunicado publicado en su canal de Telegram, donde señaló que el blanco eran miembros de la secta alauita, una rama del islam chiita que los islamistas radicales consideran apóstatas.

Un fotógrafo de The Associated Press en Latakia vio a manifestantes progubernamentales lanzar piedras a los manifestantes alauitas, mientras que un grupo de manifestantes golpeó a un contramanifestante que cruzó a su lado.

Las fuerzas de seguridad intentaron separar a los dos bandos y dispararon al aire en un intento de dispersarlos. Los manifestantes resultaron heridos en los enfrentamientos, pero no estaba claro de inmediato cuántos.

La televisión estatal informó que dos miembros de las fuerzas de seguridad resultaron heridos en el área de Tartous después de que alguien lanzó una granada de mano a una comisaría, y que autos pertenecientes a las fuerzas de seguridad fueron incendiados en Latakia.

La caída del expresidente Bashar Assad en una ofensiva relámpago de los rebeldes en diciembre de 2024 puso fin a casi 14 años de guerra civil. Assad, un alauita, huyó del país a Rusia.