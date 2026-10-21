Un veredicto histórico: Meta deberá pagar a Nuevo México 25 mil mdd por engañar sobre privacidad en Facebook

El juez Francis Mathew fijó la suma, que el fiscal general del estado, Raúl Torrez, describió como “uno de los veredictos estatales más grandes, si no el más grande, contra una empresa en la historia estadounidense”.

Un juez ordenó a Meta pagarle a Nuevo México 25 mil millones de dólares el miércoles, después de que un jurado determinó que la empresa era responsable de engañar a los usuarios sobre las políticas de privacidad y moderación de contenidos en Facebook.

Torrez manifestó que el veredicto debería servir de advertencia para las empresas tecnológicas y que Nuevo México las seguiría responsabilizando.

“Esta sentencia debería ser una señal, un mensaje inequívoco, para Silicon Valley”, expresó Torrez en conferencia de prensa.

Según la Constitución de Nuevo México, las multas por violaciones de las leyes de protección al consumidor se destinan al gasto estatal en educación.

“Puede que hayamos pagado la construcción de escuelas para los próximos 100 años”, señaló Torrez y reconoció que el dinero quedaría inmovilizado si Meta apela, como se espera.

Representantes de Meta, que previamente había dicho que planea apelar el veredicto de septiembre, no comentaron al respecto el miércoles. La empresa, con sede en Menlo Park, California, tenía previsto informar sus ganancias trimestrales el miércoles por la tarde y sus acciones subían 2% tras el anuncio de la sanción.

NUEVO MÉXICO CONTRA META

En septiembre, los jurados determinaron que Meta era responsable de más de 43 millones de violaciones de las leyes de protección al consumidor de Nuevo México, cuando una firma de consultoría política, Cambridge Analytica, recopiló datos de usuarios de Facebook para generar anuncios políticos dirigidos para las elecciones de 2016.

Otros 48 estados llegaron a un acuerdo con Facebook en un caso a nivel nacional, pero Nuevo México optó por llevar a la empresa de redes sociales a los tribunales por su cuenta.

Los abogados de Nuevo México habían solicitado entre 35 mil millones y 40 mil millones de dólares, al sostener que la empresa solo cambiaría su conducta con una suma que afectara el precio de sus acciones.

Los abogados de Meta argumentaron que no debía pagar más de 3 mil 400 millones de dólares. Una indemnización 10 veces mayor, o incluso más, violaría el debido proceso, sería inconstitucional y no se sostendría en una apelación, indicaron.

Meta sostuvo que el estado no logró probar que hubiera declaraciones engañosas sobre la privacidad y que la moderación de contenidos realmente perjudicara a los habitantes de Nuevo México. Los intereses sobre la sanción se acumularían durante una apelación, pero podría reducirse el número de violaciones de las que se acusa a Meta.

El abogado de Meta, Matt Nicholson, argumentó ante el tribunal que una suma tan alta como 40.000 millones de dólares sería “un golpe a la conciencia”, mientras que una abogada de Nuevo México, Randi McGinn, instó a plantarse ante “titanes tecnológicos que creen que son a prueba de balas y pueden hacer lo que quieran”.

META SOSTIENE QUE NO SE DEMOSTRÓ DAÑOS

El caso del estado se centró en acusaciones de que Facebook engañó a los usuarios sobre una filtración de datos derivada de un cuestionario de personalidad de un tercero que recopiló datos de aproximadamente 87 millones de perfiles y los vendió a una firma de consultoría política, Cambridge Analytica, para generar anuncios dirigidos. Entre los clientes de la firma —ya desaparecida— estuvo la campaña de 2016 del entonces candidato Donald Trump.

Los abogados de Nuevo México argumentaron que toda la población del estado, no solo los usuarios de Facebook, fue engañada por las declaraciones públicas de la empresa sobre la privacidad en la plataforma. Los abogados de Facebook sostuvieron que el estado no logró demostrar si las personas realmente sufrieron daños por esas declaraciones engañosas.

“El jurado no determinó que algún habitante de Nuevo México haya escuchado o visto estas declaraciones, ni que haya sido perjudicado por ellas”, señaló Nicholson durante una audiencia el 1 de octubre.