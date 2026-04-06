Un viaje de 12 horas por Irán muestra destrucción, desafíos y la vida cotidiana de la gente

Pero en el trayecto de 12 horas en auto hacia el sur hasta la capital, Teherán, la vida cotidiana continuaba, con solo señales ocasionales de la guerra en curso, entre ellas un centro religioso chií que, según las autoridades, resultó dañado por un reciente ataque aéreo.

Una pancarta negra cuelga sobre el paso fronterizo y retratos del líder supremo de Irán asesinado, el ayatolá Ali Jamenei, miran desde lo alto, prometiendo venganza contra Estados Unidos e Israel.

Reporteros de The Associated Press hicieron el viaje el sábado después de cruzar a Irán desde Turquía. Obtuvieron un vistazo del país en el centro de una guerra regional que ha sacudido la economía mundial y no muestra señales de terminar cinco semanas después de que Jamenei fue asesinado en la andanada inicial de Estados Unidos e Israel.

The Associated Press recibió permiso del gobierno iraní para enviar un equipo adicional al país para un breve viaje de cobertura. La AP ya opera en Irán. El equipo visitante debe estar acompañado por un facilitador de una empresa afiliada al gobierno. La AP conserva el control editorial total de su contenido.

CENTRO RELIGIOSO DAÑADO POR ATAQUES AÉREOS

La primera gran señal de la destrucción de la guerra apareció en la ciudad noroccidental de Zanyán, a unas seis horas en auto desde la frontera.

Autoridades iraníes afirman que un ataque aéreo alcanzó un centro comunitario religioso, conocido como husseiniyah, mató a dos personas y destruyó una clínica y una biblioteca. Otras partes del complejo, algunas de las cuales tienen siglos de antigüedad, sufrieron daños, incluida su cúpula dorada.

Consultado sobre el ataque, el ejército israelí indicó que había golpeado “un cuartel militar” y que intenta no dañar instalaciones civiles, sin dar más detalles.

Somayeh Shojaei, una residente local que ha asistido a actos religiosos y culturales en el centro, manifestó: “Me ha dolido mucho y me ha angustiado muchísimo”. Añadió: “Con estos ataques aéreos, (Estados Unidos e Israel) están mostrando su intención maliciosa al mundo entero”.

Según Jaafar Mohammadi, director provincial de orientación cultural e islámica, el ataque mató al encargado de la biblioteca y a un voluntario de los equipos de primera respuesta de la Media Luna Roja Iraní.

Señaló que personas pobres recibían tratamiento gratuito en la clínica y que estudiantes utilizaban la biblioteca, que albergaba más de 35.000 libros, incluidos manuscritos antiguos.

Afirmó que no sabía por qué el complejo fue atacado.

“Irán quería negociar la paz con (el presidente estadounidense Donald) Trump, pero Trump respondió con guerra”, expresó Mohammadi. “Él inició la guerra, pero sin duda nosotros seremos el bando victorioso”.

LA VIDA COTIADIANA SIGUE A PESAR DEL MIEDO

Estados Unidos e Israel han llevado a cabo miles de ataques en todo el país, y Trump ha amenazado con bombardear Irán “hasta devolverlo a la Edad de Piedra, donde pertenece”. El fin de semana, reiteró un plazo para el lunes para que Irán reabra el estrecho de Ormuz, una vía marítima vital para el petróleo y el gas.

Los líderes supervivientes de Irán se han mantenido desafiantes y en control, y rechazan lo que, según dicen, son propuestas de paz no razonables de Estados Unidos. Israel no ha dado indicios de que planee aflojar sus ataques y ha llamado a los iraníes a derrocar a sus dirigentes.