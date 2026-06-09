Una demanda busca detener el evento de la UFC en la Casa Blanca

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por The New York Times

Una demanda federal alega que el evento, fijado para el 14 de junio, día del cumpleaños del presidente Trump, fue planeado ilegalmente y diseñado para beneficiarlo a él y a sus aliados

Internacional
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Por: Zach Montague

Una activista política y un veterano de Vietnam representados por una organización anticorrupción presentaron el sábado una demanda que impugna lo que denominaron la “noche de peleas en jaula” que el presidente Donald Trump planeaba celebrar en la Casa Blanca como parte de la celebración del 250 aniversario del país.

La demanda se presentó poco más de una semana antes del evento, previsto para el 14 de junio y organizado por la promoción de artes marciales mixtas Ultimate Fighting Championship, UFC. La Casa Blanca se ha visto eclipsada en las últimas semanas por la construcción del sitio donde se celebrarán los combates, que incluye un arco de acero de 544 toneladas en el jardín sur.

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La demanda argumenta que la transformación del recinto nunca fue autorizada por el Congreso, y que el evento supondrá un uso extraordinario del espacio gubernamental para beneficiar tanto al director ejecutivo de UFC, Dana White, como a Trump, quien es inversor en la empresa matriz de UFC.

$!Trabajadores construyen un escenario para el pesaje de UFC Freedom 250 en las escaleras del Monumento a Lincoln, Washington D.C.
Trabajadores construyen un escenario para el pesaje de UFC Freedom 250 en las escaleras del Monumento a Lincoln, Washington D.C. ARCHIVO VANGUARDIA

“El presidente le da a White y a su empresa lo que ninguno había disfrutado antes: acceso sin restricciones a la Casa Blanca y al Monumento a Lincoln para organizar un acontecimiento deportivo privado con fines de lucro, con todas las oportunidades de promoción y creación de marca que acompañan a dicho acceso”, dice la demanda. Está previsto que el Monumento a Lincoln acoja el pesaje ceremonial de los luchadores antes del evento.

La UFC no devolvió inmediatamente un mensaje en busca de comentarios el domingo. Una declaración enviada por correo electrónico por la Casa Blanca calificó la demanda de “obstruccionista” y carente de fundamento, y añadió que el acto “no era diferente” de otros actos organizados por la Casa Blanca.

Más allá de las alegaciones procesales de que la demanda omitió una revisión medioambiental y ocupó espacios federales para un evento sin la aprobación del Congreso, el caso se centra principalmente en cuestiones de ganancias financieras indebidas.

Cita informes de que la UFC estaba vendiendo entradas premium para el evento por más de 1 millón de dólares, y los honorarios que Paramount Skydance, la empresa de medios de comunicación propiedad de otros dos ejecutivos vinculados al presidente, Larry y David Ellison, cobrará por retransmitir el evento. La demanda también señala que, en marzo, Trump compró acciones por valor de entre 15.000 y 50.000 dólares de TKO Holding Group, la empresa matriz de la UFC, mientras promocionaba el evento.

Aunque White y la UFC han presentado el evento como parte de las celebraciones del 250 aniversario, el combate se celebra casi tres semanas antes del Día de la Independencia, en el cumpleaños 80 de Trump.

$!UFC Freedom 250 es un evento de artes marciales mixtas programado para el 14 de junio de 2026 como parte de los eventos que conmemoran el 250 aniversario de Estados Unidos.
UFC Freedom 250 es un evento de artes marciales mixtas programado para el 14 de junio de 2026 como parte de los eventos que conmemoran el 250 aniversario de Estados Unidos. ARCHIVO VANGUARDIA

“El evento ni es ‘para la celebración del 250 aniversario de la independencia estadounidense’ ni, lo que es crucial, está ‘planeado, organizado y ejecutado’ por el gobierno federal”, según la demanda.

Como en otros casos en los que se han impugnado cambios bruscos que Trump ha introducido en Washington, como sus planes de construir un arco del triunfo de 76 metros cerca del Cementerio Nacional de Arlington, la demanda afirma que el acto causará un “perjuicio estético”. Más allá del jardín sur y del Monumento a Lincoln, también se espera que los combatientes del evento “hagan salidas previas al combate” desde el Despacho Oval, según la demanda.

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Los demandantes en el caso son Susan Douglas, jubilada y organizadora política, y Paul Romano, veterano de la guerra de Vietnam. Cada uno de ellos alega en la demanda que frecuenta la zona y que se sintió ofendido porque el espectáculo se celebrara ante los monumentos nacionales. El Proyecto de Integridad Pública, grupo sin fines de lucro dedicado al buen gobierno y la corrupción pública, los representa.

El caso se asignó el domingo al juez Amit P. Mehta, designado por Barack Obama en el Tribunal Federal de Distrito de Washington, quien se enfrentará a la cuestión inicial de si los demandantes sufren daños directos a causa del evento de tal manera que puedan demandar.

El evento de la UFC estaba programado para celebrarse un año después de que Trump organizara un desfile militar en Washington para conmemorar el 250 aniversario del Ejército, que también coincidió con su cumpleaños.

c. 2026 The New York Times Company

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