Una encuesta revela que los votantes rurales de EU están divididos sobre ofensiva de Trump contra la inmigración

WASHINGTON- Más de un año después de la amplia ofensiva del presidente Donald Trump contra la inmigración, los votantes de las zonas rurales del país están divididos sobre si esas políticas migratorias han beneficiado o perjudicado a sus comunidades, según una encuesta. En la encuesta de The Associated Press-KFF realizada en agosto a más de 2,000 votantes rurales, cerca de un tercio afirmó que las detenciones y deportaciones masivas de inmigrantes han sido positivas para su comunidad, otro tercio indicó que habían sido negativas y el tercio restante señaló que no habían tenido impacto. Trump prometió las deportaciones durante la campaña de 2024, y la encuesta destaca cómo un pilar de su base, los simpatizantes rurales de su movimiento Make America Great Again, es especialmente propenso a decir que percibe un beneficio en sus comunidades de tales medidas.

Sin embargo, otros votantes rurales también sostienen que los inmigrantes son una parte clave de la economía local y otros creen que las medidas migratorias de Trump han ido demasiado lejos. Laura Leigh Taylor, una agricultora de 37 años que votó por Trump en 2024, desaprueba del carácter draconiano de la ofensiva migratoria de Trump, que derivó en la deportación del padre de una amiga, a quien describió como un hombre trabajador. “Entiendo deshacerse de los violadores y los asesinos”, expresó. “Pero hay mucha gente que quedó en medio de eso que en realidad no estaba haciendo nada más que mantener a su familia”. Taylor ahora se arrepiente de su voto por Trump. Como residente de Smithville, Georgia, un pueblo de unos 600 habitantes, Taylor cree que votará por el senador demócrata Jon Ossoff en noviembre porque, según dijo, los demócratas han sido quienes han hablado de familias desarraigadas por las medidas de Trump. “Solo por ese simple hecho, voy a ir con él”, afirmó Taylor. LA MAYORÍA DE LOS VOTANTES RURALES QUIEREN QUE LOS POLÍTICOS HABLEN DE INMIGRACIÓN Aproximadamente tres cuartas partes de los votantes rurales dicen que es “extremadamente” o “muy” importante que los candidatos a las elecciones de mitad de mandato hablen de inmigración, aunque esa proporción es menor que la de quienes quieren que aborden el costo de vida, el fraude en programas gubernamentales o los costos de la atención médica. Los votantes rurales no creen de forma abrumadora que las políticas migratorias de Trump hayan ayudado a sus comunidades, pero también son menos propensos que el público general a decir que Trump se ha excedido en sus esfuerzos, que han incluido deportaciones masivas y deportaciones rápidas de inmigrantes a países con los que no tienen vínculos. Solo alrededor de 4 de cada 10 votantes rurales dicen que Trump ha “ido demasiado lejos” al restringir la inmigración legal o deportar a inmigrantes, por debajo del 55% de los adultos en general que dijo lo mismo en una encuesta de AP-NORC realizada en septiembre.

John Thomas, un hombre de 55 años de Liberty, Kentucky, respalda los esfuerzos de Trump para deportar a personas sin estatus legal. Thomas, a quien acaban de aprobarle beneficios por discapacidad tras lesionarse la espalda en 2008, cree que esas personas suponen una carga excesiva para el sistema de salud. Regular la inmigración, comentó, es una forma de brindar mejor atención médica a los estadounidenses. “Le quitan a todo el mundo”, se quejó Thomas sobre los inmigrantes. “La gente que de verdad necesita estas cosas no puede conseguirlas por culpa de ellos”. David Grabowski, profesor de política de salud en la Facultad de Medicina de Harvard, señaló que las investigaciones sugieren que los inmigrantes usan menos atención médica que los estadounidenses nacidos en el país. “Es difícil sostener que estén imponiendo una carga indebida al sistema”, indicó, porque muchos inmigrantes trabajan en el sector salud y pagan impuestos. LA MAYORÍA DE LOS VOTANTES CE LA IMPORTANCIA ECONÓMICA DE LOS INMIGRANTES Los inmigrantes suelen desempeñar papeles clave para sostener industrias locales como manufactura, atención médica y agricultura. La encuesta sugiere que la gran mayoría de los votantes rurales considera que los inmigrantes que están legalmente en el país son una parte importante de sus economías locales. Shannon Monnat, directora del Center for Policy Research de la Universidad de Syracuse y presidenta de la Rural Sociological Society, afirmó que la inmigración ha sido un salvavidas demográfico para las economías rurales. Esas regiones han estado perdiendo adultos jóvenes durante años, explicó. “Para muchos pueblos pequeños, los inmigrantes son la razón por la que la escuela y el hospital siguieron abiertos y el condado no se redujo”, sostuvo Monnat.

Alrededor de 7 de cada 10 votantes rurales consideran que los inmigrantes que están legalmente en el país son “muy” o “algo” importantes para sus economías locales, y una proporción similar dice lo mismo sobre los trabajadores agrícolas temporales o estacionales. Cientos de miles de inmigrantes toman empleos estacionales en granjas de Estados Unidos cada año, y la mayoría de ellos proviene de México, con visas H-2A. Los votantes rurales con algún vínculo con la agricultura y la actividad agropecuaria son más propensos que quienes no lo tienen a decir que los trabajadores temporales o estacionales son “muy importantes” para la economía local, encontró la encuesta.