Una foto con Trump costará 88 mil 600 dólares, para recaudar fondos del Partido Republicano

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    Una foto con Trump costará 88 mil 600 dólares, para recaudar fondos del Partido Republicano
    Donald Trump habla en el Despacho Oval de la Casa Blanca durante una reunión con ejecutivos del sector turístico, el miércoles 2 de septiembre de 2026 en Washington, mientras observan el secretario de Transporte, Sean Duffy (a la izquierda), y el presidente y director ejecutivo de la Asociación de Viajes, Jeff Freeman. AP

En la siguiente convención del Comité Nacional Republicano de Estados Unidos, se planea recaudar millones de dólares de cara a las elecciones de mitad de mandato

El Partido Republicano de Estados Unidos planea en la próxima convención de mitad de mandato de los republicanos en Dallas, Texas cobrar a sus donantes el pago de 88 mil 600 dólares por una foto con el presidente Donald Trump para recaudar millones de dólares.

Por medio de invitaciones a sus simpatizantes, el Comité Nacional Republicano especificó que, además, una mesa redonda con Trump el 9 de septiembre costará 250 mil dólares por persona, informó ayer primero de septiembre The Wall Street Journal (WJS).

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/sale-a-la-venta-moneda-con-el-rostro-de-trump-CB23226620

A estos precios hay que agregar que una segunda mesa redonda celebrada el 10 de septiembre con el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance costaría 75 mil dólares por persona. De la misma manera con el mandatario estadounidense, la foto con el vicepresidente costaría 35 mil dólares, de acuerdo con invitación a la que tuvo acceso el periódico WSJ.

DE CARA A PERDER EL CONGRESO

El WSJ observó que es raro que las convenciones del Comité Nacional Republicano sean realizadas en periodo de elecciones de mitad de mandato, sin embargo, los republicanos apuestan a que el evento impulse su bases políticas ante una contienda que enfrenta la posibilidad de perder el control del Congreso.

Asimismo se tienen planeadas discursos principales por parte de Vance y Trump en esta convención de dos días.

El presidente ha dicho que hará campaña en apoyo de los candidatos republicanos este otoño, pero también ha reconocido que las elecciones de mitad de mandato no suelen favorecer al partido en el poder.

“Cuando eres presidente, ya seas republicano o demócrata, o un buen o mal presidente, pierdes las elecciones de mitad de mandato y nadie sabe por qué», dijo Trump el fin de semana pasado durante una entrevista con el excongresista Trey Gowdy. «A algunas personas les caigo mejor yo que el partido”.

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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