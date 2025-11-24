Una nueva herramienta de localización de X expone cuentas falsas en Gaza que se aprovechan de la guerra

La nueva herramienta de ubicación en X ha revelado que una gran cantidad de usuarios que buscan donaciones mientras afirman estar publicando desde Gaza, en realidad están fuera de la zona y se aprovechan de la devastadora guerra

La empresa de redes sociales presentó recientemente una función que muestra públicamente información clave sobre una cuenta, incluida la ubicación donde se encuentra.

La función ya ha desenmascarado un ecosistema en expansión de cuentas que se aprovechan de desastres y disturbios políticos en todo el mundo, incluso dentro de la Franja de Gaza devastada por la guerra.

“La nueva función X desmintió innumerables cuentas falsas de ‘Gazan’”, declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel en un comunicado

Un tipo publicando desde Pakistán, otro desde Londres. Otro abusador manipulador en otro lugar. Todos afirmando estar sufriendo en Gaza mientras disfrutan de la comodidad de una cafetería lejana.

Una de las cuentas que supuestamente se hacen pasar por X pertenece a la usuaria Yasmine.muhamsd, quien se describe a sí misma como una madre en Gaza que lucha por sobrevivir con sus hijos.

Muchas de las publicaciones de la cuenta incluyen fotos de una mujer palestina sollozando, sosteniendo en sus manos a su recién nacido hambriento y pidiendo donaciones.

Si bien la cuenta afirma ser de Gaza, el marcador de ubicación de X indica que su base está en India.

La cuenta eliminó todas sus publicaciones desde que se puso en marcha la herramienta de ubicación durante el fin de semana.

Otra cuenta afirma pertenecer a un padre palestino llamado Mahmoud Salma, que publica constantemente sobre el miedo de criar a sus dos hijas en Gaza bajo constantes bombardeos israelíes.

El usuario parece estar haciéndose pasar por la verdadera familia Salma, ya que la cuenta X enlaza a una página de donaciones distinta a la creada oficialmente por la familia y sus amigos

También se muestra que la cuenta X marcada tiene su sede en el Reino Unido , a diferencia de las cuentas de redes sociales genuinas que pertenecen a la familia.

Mostasem A Dalloul, un periodista que trabaja en Gaza, también fue criticado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel cuando lo acusó de difundir noticias falsas después de que el nuevo artículo de X lo señalara en Polonia.

Dalloul respondió a las afirmaciones publicando un video de sí mismo el sábado burlándose de las acusaciones mientras caminaba por un vecindario destruido y preguntaba si existía tal paisaje en el centro de Polonia

X señala que el país o la región marcados en una cuenta “puede no ser exacto y puede cambiar periódicamente”.