El acuerdo de paz filtrado de la UE exige que Ucrania mantenga sus fuerzas y deja abierta la puerta de la OTAN

Internacional
/ 24 noviembre 2025
    El acuerdo de paz filtrado de la UE exige que Ucrania mantenga sus fuerzas y deja abierta la puerta de la OTAN
    El equipo de Rubio se reunió con la delegación de Ucrania en Ginebra el domingo para discutir un marco para la paz. FOTO: AP

La propuesta pareció contrarrestar la presentada por la administración Trump que exige concesiones importantes a Kiev

Una propuesta europea que pretende rivalizar con el plan de paz de 28 puntos del presidente Trump exige que Ucrania mantenga sus fuerzas militares y deja la puerta abierta para que el país se una a la OTAN, según detalles filtrados.

La propuesta, que se discutió durante una reunión entre líderes europeos y ucranianos, pareció contrarrestar la presentada por la administración Trump que exige concesiones importantes a Kiev mientras pide a Moscú que ceda muy poco.

A diferencia del plan estadounidense, que exige que Ucrania reduzca sus fuerzas de unos 900.000 soldados a sólo 600.000, la versión europea establece que no se debe imponer “ninguna restricción” al ejército de Kiev, informó el Telegraph.

Y a diferencia de la propuesta estadounidense, el plan europeo no prohíbe a Ucrania unirse a la OTAN, una demanda clave de Rusia, que afirma que invadió Ucrania como respuesta a la supuesta agresión del bloque de defensa occidental.

Ucrania no sólo sería elegible para ser miembro de la OTAN, sino que también sería libre de invitar a “fuerzas amigas” a operar en su nación como medida de seguridad, según la filtración.

El plan europeo también vuelve a la propuesta anterior de Trump de congelar las líneas del frente, en oposición a su última propuesta de que Ucrania ceda toda la región del Donbás, que Rusia no ha logrado conquistar durante más de una década.

Kiev sostiene que la región ha logrado defenderse del ataque ruso durante años y que el cinturón de fortalezas de Donetsk ha mantenido a raya repetidamente a la fuerza de invasión de Moscú.

Ucrania ha argumentado que perder el Donbass sólo dejaría al país expuesto a una tercera invasión rusa, que enfrentaría poca resistencia sin garantías de seguridad adecuadas en el acuerdo de paz.

El plan actual de EE. UU. solo establece que Kiev recibirá garantías de seguridad fiables, pero dista mucho de cumplir el Artículo 5 de la OTAN , que considera cualquier ataque contra un Estado miembro como un ataque contra todo el bloque. Rusia ha rechazado previamente estas condiciones.

El plan europeo parece sugerir una garantía más fuerte, como un desencadenante del Artículo 5, insistiendo en que habrá “garantías de seguridad sólidas y legalmente vinculantes, incluso por parte de Estados Unidos, para prevenir futuras agresiones” por parte de Rusia, según el Telegraph.

Al igual que el plan estadounidense, el acuerdo europeo ofrece una vía para que Rusia se reincorpore a la economía global y vea levantadas sus fuertes sanciones, pero la propuesta contiene un mecanismo de “reinicio rápido” que volvería a aislar a Moscú si se viola el alto el fuego.

Tanto Europa como Estados Unidos tendrían la tarea de vigilar la línea de alto el fuego, añade el plan.

La propuesta europea también establece que los activos extranjeros confiscados a Rusia, que ascienden a unos 250.000 millones de dólares, se utilizarían para la reconstrucción de Ucrania.

El plan europeo fue el tema central de la reunión de Kiev con funcionarios de la UE el domingo en Ginebra, a la que siguieron conversaciones entre Andriy Yermak, la mano derecha del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio

Rubio, quien defendió el controvertido plan de paz de 28 puntos, describió las conversaciones con Yermak como “probablemente la reunión más productiva y significativa hasta ahora en todo este proceso”.

Yermak y Zelensky han dicho que un plan de paz adecuado debe tener en cuenta las prioridades de Ucrania y evitar recompensar a Rusia por lanzar su invasión y comenzar la guerra.

Miguel Sagnelli

Especialista en temas de geopolítica internacional. Ha trabajado en medios de Europa y nacionales por más de 10 años.

