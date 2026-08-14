Una nueva ofensiva migratoria, con raíces en el pasado de EU

El enfoque de Trump recuerda a políticas del siglo XX, cuando Estados Unidos respondió a la llegada de extranjeros con leyes que privilegiaban a unos grupos y cerraban la puerta a otros. En 1924, el Congreso envió un mensaje al mundo: ya no estamos dispuestos a recibir a “tus cansados, tus pobres, tus masas hacinadas”. Llevado por temores en torno al crimen, la demografía y las pérdidas económicas, estableció cuotas que limitaron la migración desde Italia, Polonia y Rusia. Prohibió de hecho la migración desde Asia. También instituyó un límite de 150 000 migrantes permitidos en el país en un año determinado, con lo que rechazó la visión planteada por la escritora Emma Lazarus en su famoso poema. “Se ha vuelto necesario que Estados Unidos deje de funcionar como un asilo”, dijo en ese entonces el representante Albert Johnson, republicano por Washington. Hoy en día, muchos historiadores ven que esas dinámicas se repiten, excepto que esta vez el presidente Donald Trump está endureciendo las fronteras del país contra las masas hacinadas en gran medida por su propia autoridad.

Mediante el uso de medidas administrativas, y respaldado por nuevos y amplios poderes avalados por la Corte Suprema, Trump ha reducido drásticamente todas las formas de migración. Ha prohibido el asilo en la frontera sur. Ha puesto fin a las protecciones contra la deportación para las personas provenientes de países marcados por desastres y guerras. Ha bloqueado a los refugiados, excepto a un grupo de sudafricanos en su mayoría blancos. Ha instituido políticas que esencialmente detuvieron la migración a largo plazo provenientes de partes de Medio Oriente y África. Y ha tratado de limitar las tarjetas de residencia permanente para aquellos que podrían ser vistos como dependientes de los beneficios del gobierno. Al mismo tiempo, ha deportado a cientos de millas de personas y ha pagado a otras para que se vayan de manera voluntaria, utilizando amenazas de ser desterrados a terceros países peligrosos si se quedan.

"Hay claros ecos de la década de 1920 en el enfoque sobre migración del gobierno de Trump. En ese entonces, la migración estaba restringida mediante cuotas nacionales expresas establecidas por el Congreso", dijo Julia Gelatt, directora asociada del programa de política de inmigración del Instituto de Política Migratoria, un centro de estudios no partidista. "Hoy, estamos viendo restricciones basadas en el país de origen promulgadas a través del uso expansivo de la autoridad ejecutiva. Pero ambos conjuntos de acciones se basaron en preocupaciones sobre quién pertenece a Estados Unidos y quién es visto como capaz de integrarse a una cultura nacional deseada" . Abigail Jackson, una portavoz de la Casa Blanca que desde entonces dejó ese cargo, dijo en un comunicado que el presidente y su gobierno se estaban concentrando en los problemas actuales. “El gobierno de Trump sigue sumamente enfocado en arrestar y deportar a los extranjeros ilegales criminales, mantener nuestra frontera segura de los extranjeros que buscan ingresar ilegalmente y poner a los estadounidenses en primer lugar en todas nuestras políticas, desde las restricciones de viaje hasta las operaciones de deportación” , dijo. “El enfoque principal del presidente sigue siendo hacer lo que es mejor para el pueblo estadounidense” .

Como, Trump prometió sellar la frontera y purgar al país de inmigrantes ilegales candidatos. Pero más recientemente, de manera muy similar al movimiento antiinmigrante de la década de 1920, el gobierno ha sido explícito sobre su creencia de que la cultura y la economía del país están siendo destruidas por la migración legal sin restricciones de ciertas partes del mundo. Eso se comunica claramente en los eslóganes adoptados por el gobierno de Trump en las redes sociales, incluyendo “importa al tercer mundo y te conviertes en el tercer mundo” .

Al explicar por qué el gobierno había permitido que solo los afrikáneres, un grupo de sudafricanos en su mayoría blancos, ingresaran como refugiados, el secretario de Estado, Marco Rubio, citó su capacidad para asimilarse al país. Cuando la Corte Suprema ratificó la ciudadanía por derecho de nacimiento en junio, la cual confiere la ciudadanía a cualquier persona nacida en Estados Unidos, los funcionarios del gobierno de Trump aprovecharon el momento para denunciar a ciertas culturas. “Tenemos personas de todo el mundo, de naciones del tercer mundo, naciones que por sí solas nunca habrían inventado la rueda, y mucho menos la tecnología moderna, y mucho menos la medicina, y mucho menos los viajes aéreos” , dijo Stephen Miller, un alto asesor de la Casa Blanca que impulsa gran parte de la política de migración del gobierno, en Jesse Watters Primetime de Fox News. “Y simplemente pueden venir al país, tener un bebé en un hospital, pagado por ti y por mí, y luego ese bebé es en automático un ciudadano”.

En las semanas posteriores, el gobierno ha intentado revivir partes de su prohibición de ciudadanía por derecho de nacimiento. Las varias medidas de la década de 1920 La Ley de Inmigración de 1924 fue impulsada en parte por la idea de que culturas particulares son inferiores y, por lo tanto, no pueden ser similares en Estados Unidos. Johnson, el congresista de Washington, estaba afiliado a una poderosa organización que promovía abiertamente la eugenesia y tenía influencia en los círculos de formulación de políticas. “En general, los migrantes del noroeste de Europa nos proporcionan el mejor material para la ciudadanía estadounidense y para la futura construcción de la raza estadounidense”, escribió el grupo al respaldar la reducción de la migración a los niveles de la década de 1890, tal como lo hizo la legislación, según un artículo del 7 de enero de 1924 en The New York Times. “Tienen estándares de vida más altos que la mayor parte de los migrantes de otras tierras; tienen un promedio de inteligencia más alto, están mejor educados, son más calificados y, en general, son más capaces de entender, apreciar y apoyar nuestra forma de gobierno”. Los autores del informe dijeron que rechazar a los recién llegados del sureste de Europa reduciría la migración de aquellos que, según concluyeron a través de investigaciones ahora desacreditadas, eran más propensos a cometer crímenes y tenían “los grados más bajos de inteligencia”. Pero afirmaron que su intención no era degradarlos en comparación con los europeos del noroeste.

“Es simplemente una cuestión de cuál de estos dos grupos de extranjeros, en su conjunto, está mejor capacitado por tradición, antecedentes políticos, costumbres, organización social, educación y hábitos de pensamiento para adaptarse a las instituciones estadounidenses ya las condiciones económicas y sociales estadounidenses; para convertirse, en resumen, en un elemento adaptable, homogéneo y útil en nuestra vida nacional estadounidense” , decía, según el artículo. En los años siguientes, los efectos de la ley fueron evidentes ya que la migración cayó de manera significativa. La proporción de la población nacida en el extranjero pasó de casi el 12 por ciento en 1930 a solo el 4,7 por ciento en 1970, según el Instituto de Política Migratoria. El impacto en nacionalidades específicas también fue severo: las llegadas desde Italia, por ejemplo, cayeron de unas 42 000 que había en 1921 a aproximadamente 6000 en 1929, según el análisis del grupo. Tendencias similares ya se están haciendo evidentes bajo el mandato de Trump. Las cifras del censo muestran que los números de migración se redujeron el año pasado en más del 50 por ciento respecto al año anterior. La combinación de bajas tasas de natalidad y una desaceleración de la migración llevó a una de las tasas de crecimiento más lentas en la historia de Estados Unidos en el año anterior a julio de 2025.

Una nueva era de migración y una reacción en contra. La era de migración estrictamente limitada que marcó la ley de 1924 terminó en 1965, cuando el presidente Lyndon B. Johnson y el Congreso rehicieron nuevamente el sistema de migración del país en medio del movimiento por los derechos civiles. Abrieron nuevas vías para que los migrantes de fuera de Europa Occidental pasaran de Estados Unidos a su hogar y permitieron a los ciudadanos estadounidenses solicitar tarjetas de residencia permanente para sus familiares en el extranjero. Miller ha condenado la ley de 1965 por socavar el éxito a largo plazo del país, al decir en una entrevista en The Will Cain Show en Fox News el año pasado que permitió “esta capacidad global de las personas en cada parte del mundo de venir a Estados Unidos, traer a sus familias a Estados Unidos, y luego eventualmente vaciar sus pueblos enteros y sus aldeas enteras hacia los Estados Unidos de América”.

Miller lo llamó “el experimento más grande en una sociedad, en una civilización, que jamás se haya llevado a cabo en la historia de la humanidad” , en esa aparición en Fox News en diciembre. “No solo los 76 millones de migrantes que fueron traídos, en gran parte del tercer mundo, sino también sus descendientes”. Miller ha registrado la era posterior a la década de 1920 como un período de grandeza estadounidense. “Lo que no te enseñaron en la escuela es que, de 1920 a 1970, hubo una migración negativa” , dijo Miller en la entrevista en Fox News. "Hubo medio siglo de migración negativa. La población nacida en el extranjero disminuyó en un 40 por ciento durante el medio siglo". En ese mismo período, dijo, "la población de Estados Unidos se duplicó a partir del parto natural. Ese fue el crisol en el que se formó una identidad nacional compartida y unificada".