Un portaaviones de la Marina de EU lleva meses desplegado: La preocupación por su estado aumenta

Un portaaviones de la Marina de EU lleva meses desplegado: La preocupación por su estado aumenta

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The New York Times
por The New York Times

Senadores demócratas alertan por fallas de agua, correo e insalubridad a bordo del portaaviones USS Abraham Lincoln tras nueve meses de despliegue entre el Caribe y Medio Oriente

Internacional
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El USS Abraham Lincoln ha estado desplegado casi nueve meses, primero en el mar Caribe y ahora en Medio Oriente, por lo que hay inquietudes sobre el bienestar de la tripulación.

Senadores demócratas han comenzado a expresar preocupaciones sobre el despliegue prolongado del USS Abraham Lincoln, en medio de informes sobre malas condiciones de vida y falta de tiempo de descanso para la tripulación tras más de ocho meses y medio en el mar.

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El Lincoln, un portaaviones con base en San Diego con una tripulación de unos 5000 marineros, está apoyando las operaciones de Estados Unidos en Medio Oriente contra Irán.

En una carta al secretario de Defensa, Pete Hegseth, y Hung Cao, secretario interino de la Marina, el senador Richard Blumenthal, demócrata por Connecticut, describieron una lista de problemas que se han reportado en el barco.

$!Informes alertan sobre escasez de suministros y fallas en el agua potable del buque.
Informes alertan sobre escasez de suministros y fallas en el agua potable del buque. PEXELS

“Ha habido numerosos informes de escasez de suministros básicos, contaminación del agua, problemas de plomería, deterioro de la salud mental, preocupaciones de seguridad en la cubierta e interrupciones en el sistema de correo, lo que ha causado que muchos paquetes de cuidado en camino al barco se pierdan en tránsito durante meses”, escribió sobre los problemas, muchos de los cuales fueron reportados anteriormente por Navy Times y Stars and Stripes.

Blumenthal agregó que el gobierno de Donald Trump había mantenido los portaaviones en el mar mucho más tiempo de lo habitual durante su campaña de presión contra Venezuela y su guerra con Irán.

El senador Rubén Gallego, demócrata por Arizona, dijo el miércoles en una publicación en redes sociales que estaba solicitando una visita de una noche al Lincoln para una delegación bipartidista de legisladores.

“A diferencia de Donald Trump, yo he estado en servicio activo”, dijo Gallego, quien sirvió en combate como infante de marina. “La manera en que está tratando a nuestros miembros del servicio mientras lleva a cabo esta guerra ilegal no solo es repugnante; es peligrosa”.

La Marina está enviando el portaaviones George Washington a Medio Oriente para relevar al Lincoln, según un funcionario estadounidense que declaró bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado para hablar públicamente sobre los itinerarios de los barcos.

$!El portaaviones USS Abraham Lincoln cumple casi nueve meses desplegado en alta mar.
El portaaviones USS Abraham Lincoln cumple casi nueve meses desplegado en alta mar. PEXELS

Hegseth rechazó los informes de malas condiciones a bordo del Lincoln.

“Nos aseguramos de que cada barco, cada tripulación, cada capitán tenga todo lo que podamos proporcionarles en todo momento”, dijeron a los periodistas durante una visita a Panamá el jueves. "Algunos despliegues son más largos que otros, y tengo más respeto y gratitud por esos marineros que nadie. Lo que hacen en alto mar en esas condiciones austeras con menos escalas en puertos... es increíble".

Un segundo portaaviones, el USS George HW Bush, se desplegó el 31 de marzo y ya está operando en Medio Oriente.

El portaaviones más nuevo de la Marina, el USS Gerald R. Ford, estuvo desplegado durante 326 días antes de regresar a casa en mayo, con lo que rompió el récord del despliegue de portaaviones más largos desde la guerra de Vietnam.

$!El USS George Washington navega hacia Medio Oriente para asumir la misión del Lincoln.
El USS George Washington navega hacia Medio Oriente para asumir la misión del Lincoln. WIKIMEDIA COMMONS

El Ford se desplegó desde Norfolk, Virginia, el 24 de junio de 2025 y estaba operando en el Mediterráneo cuando fue redirigido al Caribe en octubre como parte de la fuerza que capturó al presidente Nicolás Maduro de Venezuela. En febrero, el barco fue enviado a Medio Oriente como parte de una acumulación de fuerzas militares estadounidenses en la región que lanzó la guerra contra Irán a finales de esos meses.

Durante su despliegue, el barco sufrió un incendio y escasez de alimentos y correo, junto con problemas mecánicos.

Cuanto más largos son los despliegues de los buques de guerra, más desgastan tanto a las personas como al equipo. Al estar en operación constante, el equipo a menudo comienza a romperse o volverse inoperable si las piezas de repuesto no están disponibles con facilidad. Y el ciclo incesante puede hacer mella en la moral.

Mantener los buques de guerra fuera por períodos prolongados a menudo también crea otros problemas, como alterar los aviones que mantienen a los barcos en ciertas partes del mundo por razones estratégicas, además de interrumpir los cronogramas de mantenimiento en los astilleros que se desarrollan con años de anticipación.

$!La tripulación del Lincoln repelió ataques de drones y misiles en el Golfo Pérsico.
La tripulación del Lincoln repelió ataques de drones y misiles en el Golfo Pérsico. PEXELS

“La Marina tiene mucha flexibilidad para reaccionar ante operaciones de contingencia, pero a medida que esos despliegues se extienden y exigen más tiempo de navegación fuera de los horarios normales, la preparación y el mantenimiento sufren”, dijo Mike Franken, un vicealmirante retirado de la Marina, en una entrevista. "Simplemente no tenemos la capacidad para recuperarnos de eso rápidamente. Tomará años".

El Lincoln tuvo que repeler ataques de Irán durante la fase inicial de la guerra.

“Irán disparó cientos y cientos de misiles y drones de ataque unidireccional a nuestro portaaviones”, dijo Hegseth a los periodistas en el Pentágono el 8 de abril. “Cada uno de esos disparos, derribado fácilmente a kilómetros y kilómetros de distancia del Abe Lincoln”.

$!Despegue diurno de cazas F-18 desde la cubierta de lanzamiento.
Despegue diurno de cazas F-18 desde la cubierta de lanzamiento. PEXELS

El Lincoln también ha ayudado a hacer cumplir el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes, que inicialmente se extendió desde el 13 de abril hasta que se anunció un acuerdo de alto el fuego a mediados de junio, y luego se reanudó el 15 de julio.

Durante el primer bloqueo, el Comando Central de Estados Unidos, que dirige las operaciones militares en todo Medio Oriente, dijo que sus fuerzas inutilizaron nueve embarcaciones “que no cumplían” mediante disparos y ataques con misiles, y habían “redirigido” a 135 barcos que finalmente cumplieron con la orden de bloqueo.

En el segundo bloqueo, parece que hubo menos ataques estadounidenses a barcos mercantes. En su actualización más reciente, el 9 de agosto, el Comando Central dijo que había redirigido 55 embarcaciones comerciales, inutilizadas dos y abordadas dos para “garantizar el cumplimiento” desde que se restableció el bloqueo.

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No está claro cuándo llegará el relevo del Lincoln, pero el George Washington pasó recientemente por el estrecho de Malaca —una importante ruta de tránsito a través del océano Pacífico en aguas indonesias— en dirección oeste, según un segundo funcionario estadounidense que habló bajo la condición de anonimato para discutir los movimientos de los buques de guerra.

Con el número limitado de portaaviones de la Marina que de manera rutinaria se ven forzados a operar más meses de sus despliegues programados, dijo el almirante Franken, comenzará a limitarse su disponibilidad para operaciones de combate en el futuro.

Te garantiza que los primeros dos años del gobierno de Trump definitivamente afectarán los próximos dos años del gobierno de Trump”, dijo. c. 2026 The New York Times Company.

Por John Ismay, Helene Cooper y Eric Schmitt

https://www.nytimes.com/es/2026/08/14/espanol/estados-unidos/ejercito-portaaviones-preocupacion-guerra-iran.html
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