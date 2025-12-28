Una tormenta invernal amenaza con fuertes vientos y caída de hielo en EU

El fenómeno natural es impulsado por lo que los meteorólogos describen como un ciclón intenso

Una tormenta invernal avanza hacia el este de Estados Unidos desde las llanuras, lo que hasta el momento ha desencadenado una reacción en cadena de nieve, hielo, lluvia y clima severo que se espera afecte a gran parte del país.

La nieve y los vientos en aumento se extendieron por el Alto Medio Oeste el domingo, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre condiciones de ceguera por nieve y posibles condiciones de ventisca que podrían hacer que viajar sea imposible en algunas áreas.

De acuerdo al reporte se espera que las acumulaciones de nieve superen un pie en partes de los Grandes Lagos superiores, con hasta 61 centímetros (2 pies) posibles en la costa sur del Lago Superior.

Además los meteorólogos advierten sobre tormentas eléctricas severas al sur que se espera anuncien la llegada de un frente frío agudo, a veces denominado “Blue Norther”.

Asimismo se advierte que durante las próximas 48 horas, se espera que el ciclón produzca fuertes nevadas y condiciones de ventisca en el Medio Oeste y los Grandes Lagos, lluvia helada en Nueva Inglaterra, tormentas eléctricas en el este de Estados Unidos y el sur, y vientos fuertes generalizados.

La tormenta se intensificará a medida que se mueva hacia el este, obteniendo energía de un fuerte choque entre el aire gélido que desciende desde Canadá y el aire inusualmente cálido que ha permanecido en el sur de Estados Unidos, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Cabe destacar que lo anterior ha provocado miles de retrasos y cancelaciones de vuelos en las regiones del noreste y los Grandes Lagos a principios de este fin de semana debido a la nieve.

Lo anterior ha generado que miles de personas se dirigían a las carreteras y aeropuertos durante el concurrido período de viajes entre Navidad y Año Nuevo.

Aunado a ello, California estaba experimentando un fin de semana bastante seco después de que poderosas tormentas azotaran el estado con fuertes lluvias, inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra.

Al menos cuatro personas murieron, incluido un hombre que fue encontrado muerto el viernes en un automóvil parcialmente sumergido cerca de Lancaster, informó el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles.

