Usa la ultraderecha frase ‘Cristo es Rey’ como estandarte en debates políticos en EU

Por sí sola, la frase “Cristo es Rey” resume un principio central de la fe cristiana: que Jesús es el gobernante divino del universo. Los católicos y muchos protestantes celebran cada año un Domingo de Cristo Rey.

Pero la antigua proclamación puede transformarse en algo político, controvertido o incluso siniestro, según quién la diga y cómo la diga.

En los últimos años, “Cristo es Rey” y frases similares se han coreado en mítines políticos, se han publicado en redes sociales y se han proclamado en discursos por voces de la derecha.

En ocasiones, la frase se usa para respaldar la idea de que Estados Unidos es una nación cristiana o una que debe su lealtad específicamente al Dios cristiano. Algunos funcionarios actuales del gabinete y miembros recientes del Congreso han usado la frase en discursos y en redes sociales.

La frase ha ganado popularidad entre figuras de la extrema derecha y sus seguidores. La influencer conservadora Candace Owens, que difunde conspiraciones antisemitas, vende tazas de café y camisetas con la marca “Cristo es Rey”.

UN FRASE COOPTADA POR FIGURAS EXTREMISTAS

El informe de 2025 del Network Contagion Research Institute señaló que, si bien muchas referencias a “Cristo es Rey” en redes sociales son estrictamente religiosas, la frase ha sido “sistemáticamente cooptada por figuras extremistas”.

El informe indicó que Nick Fuentes —vocero de la extrema derecha— y otros extremistas usan la frase como un “mantra supremacista blanco que publicita sus creencias antisemitas”.

Fuentes ha dicho que el Holocausto fue exagerado, y ha denunciado a la “judería organizada en Estados Unidos”. Ha afirmado estar en batalla con “élites satánicas y globalistas”, una figura retórica antisemita.

La frase religiosa “Cristo es Rey” no es inherentemente política, dijo Brian Kaylor, presidente y editor en jefe de Word&Way, un sitio progresista que cubre la fe y la política.

“Estamos en un punto peligroso con la frase ‘Cristo es rey’ por la intensa actividad y el uso que se le da en la extrema derecha de maneras muy fascistas y antisemitas”, dijo Kaylor, ministro bautista y autor de varios libros sobre religión y política. “Corremos el riesgo de que esa frase pierda su significado, hasta el punto de que este nuevo uso antisemita sea la definición dominante”.

La frase también ha ganado popularidad en ámbitos políticos entre algunos de la derecha católica y evangélica que son firmemente proisraelíes y han denunciado repetidamente el antisemitismo, como el secretario de Defensa Pete Hegseth y el secretario de Estado Marco Rubio.

Kaylor dijo que la frase a menudo se usa como “una declaración de nacionalismo cristiano” que sostiene que “la nación debe ser puesta bajo los dictados de Cristo”.

FIGURAS TANTO RELIGIOSAS COMO POLÍTICAS EN DISPUTA

El Vaticano mantiene relaciones diplomáticas con Israel y también ha reconocido un Estado de Palestina. El papa León XIV ha pedido una solución de dos Estados mientras denuncia el antisemitismo. Durante la guerra entre Israel y Hamás, los papas Francisco y León denunciaron los ataques del 7 de octubre de 2023 por parte de Hamás y la respuesta militar masiva de Israel, y León exigió que se detuviera el “castigo colectivo” de Israel contra la población de Gaza.

Otros católicos en la Comisión de Libertad Religiosa señalaron que Jesús y sus seguidores eran judíos y que un documento fundamental del Vaticano de 1965 rechaza el antisemitismo y la culpabilización de todos los judíos, incluidos los que viven hoy, por la crucifixión de Jesús.

Patrick, el presidente de la comisión, dijo que la disputa con Prejean Boller refleja “un problema real con un grupo muy pequeño en nuestro Partido Republicano”. El antisemitismo debe ser repudiado o “esto va a destruir a nuestro partido”, dijo en el podcast “The Mark Levin Show”.

Pero Prejean Boller ha galvanizado a simpatizantes de un grupo férreamente conservador llamado Catholics for Catholics, una organización laica, dirigida por laicos, que se autodefine como una “organización militante dedicada a la evangelización de este gran país”.

El grupo planea homenajearla en un evento del 19 de marzo en Washington con un Catholic Champion Award, con oradores como Owens.

Prejean Boller ha republicado en X anuncios del evento, incluido el post en español: “No descansaremos hasta que convirtamos a Estados Unidos en una nación católica”. El post concluyó en inglés con “Christ is King!”.