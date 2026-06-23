Vance lidera las negociaciones con Irán y Trump le pone obstáculos

Por: Tyler Pager Mientras el vicepresidente JD Vance entraba en la quinta hora de negociaciones con los líderes iraníes este fin de semana, el presidente Donald Trump intervino con una amenaza inoportuna de volver a bombardear. Si los iraníes cerraran el estrecho de Ormuz, le dijo Trump a un periodista de Fox News, los negociadores que hablan con Vance nunca volverían a su país; de hecho, ni siquiera tendrían un país al que volver.

Para Vance, este fue el ejemplo más reciente de lo complicado que se está volviendo su papel como representante principal en las negociaciones de Estados Unidos con Irán, ya que Trump no deja de generar obstáculos en su camino. El lunes, Vance dijo que la primera ronda de conversaciones había sentado “unas bases sólidas” para la paz. Pero ahora, Vance tendrá que encontrar la manera de poner fin a una guerra a la que se opuso desde el principio, mientras lidia con los caprichos de su jefe y con un adversario que ha demostrado ser, al menos en parte, inmune a las amenazas de Trump.

“Lo que les dijimos ayer a los iraníes es que, cuando se andan con, lo que nosotros los milénials llamaríamos fanfarronadas, no pueden esperar que el presidente de Estados Unidos no responda ni aclare la situación”, dijo el lunes en una rueda de prensa. “Así que, cuando digan cosas que no son ciertas, el presidente va a responder”. Ambas partes han firmado un memorando de entendimiento para poner fin a las hostilidades y ahora intentan alcanzar un acuerdo nuclear duradero en 60 días. Pero para Vance, el presunto favorito para la candidatura republicana de 2028, la situación aún es políticamente delicada. “Si sale bien, me voy a llevar todo el mérito”, dijo Trump la semana pasada sobre el acuerdo de paz. “Si no sale bien, le echaré la culpa a JD”. Vance dijo que el presidente bromeaba, pero Trump nunca ha dudado en echarle la culpa a otros, y la forma en que Vance gestione el futuro de las negociaciones influirá en los resultados de los republicanos en las elecciones intermedias y en su futuro como posible sucesor de Trump. Karim Sadjadpour, investigador principal de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional, dijo que Vance se encontraba en una situación arriesgada. Podría llevarse el mérito de poner fin a una guerra impopular, señaló Sadjadpour. O podría acabar siendo “considerado el artífice de una humillación estadounidense y de un acuerdo que cede millardos de dólares a un adversario acérrimo de Estados Unidos”. Para complicar aún más la situación, el vicepresidente tiene que depender de la colaboración de los comandantes del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Iraní. “Esa no es una posición nada halagüeña para ningún político estadounidense, y mucho menos para alguien que aspira a la presidencia”, dijo Sadjadpour.

Y aunque los estadounidenses claman para que el gobierno de Trump ponga fin a los combates y reduzca los costos energéticos, Sadjadpour argumentó que a los estadounidenses parece importarles más cómo terminan las guerras. Señaló que el presidente Joe Biden se desplomó en las encuestas tras la retirada de las fuerzas estadounidenses de Afganistán, durante la cual murieron 13 militares estadounidenses. “A los estadounidenses no les gustan las guerras, pero les disgustan aún más las derrotas”, dijo.

Casi inmediatamente después de que Vance abandonara Suiza, los cimientos que había esbozado para un posible acuerdo a largo plazo empezaron a resquebrajarse. El vicepresidente dijo que Irán había aceptado dejar entrar al país a los inspectores nucleares de la ONU, pero los iraníes afirmaron que “no habían asumido ningún compromiso nuevo”. Vance también describió un posible plan de financiación en el que Catar descongelaría activos para que los iraníes los utilizaran para la compra de soya, maíz y trigo estadounidenses. Horas más tarde, Trump repitió esa idea en el Despacho Oval y dijo que los alimentos para la población iraní “se iban a comprar exclusivamente a través de Estados Unidos, a nuestros agricultores”. Los responsables iraníes rechazaron esa idea y en el pasado han dicho que el dinero se destinará a la reconstrucción de su infraestructura. Las versiones contradictorias sobre el estado de las negociaciones se han vuelto habituales en las últimas semanas, mientras los responsables estadounidenses e iraníes intentan satisfacer a sus respectivas opiniones públicas y poner fin al conflicto. Vance intentó restar importancia a los desacuerdos públicos. “Solo quiero incentivar a los medios: desconfíen un poco de lo que vean en las redes sociales iraníes”, dijo a los periodistas antes de subir al Air Force Two rumbo a Washington. “Pueden ser negociadores confusos, pero creemos que estamos avanzando”.

Fue un tono notablemente diferente al de la última reunión presencial de Vance con los iraníes, cuando pasó 21 horas en Pakistán y se marchó con “malas noticias”, diciendo que no habían sido “capaces de avanzar”. Mientras Vance intenta encontrar el equilibrio entre las negociaciones y su propio futuro político, Trump lleva varios meses preguntando a sus asesores y aliados si creen que Vance tiene lo que hace falta para ganar las elecciones presidenciales.