El Pentágono pide 80 mil millones de dólares más para la guerra con Irán

WASHINGTON.- Con la finalidad de cubrir el costo de la guerra contra Irán, el Pentágono ha manifestado a los senadores que necesita aproximadamente 80 mil millones de dólares.

De acuerdo a lo que se informó la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca aún no ha presentado una solicitud formal al Congreso.

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Cabe resaltar que el impulso para obtener miles de millones de dólares para la guerra contra Irán llega en un momento político delicado.

Al momento los legisladores se muestran escépticos ante el acuerdo que Trump alcanzó para poner fin a la guerra y recelan de los próximos pasos.

La Casa Blanca ha solicitado la notable cifra de 1.5 billones de dólares para el Pentágono, un aumento de casi el 50% respecto a los niveles de financiación del año fiscal en curso.

Por su parte el líder de la mayoría del Senado, John Thune, declaró que espera una solicitud de gasto suplementario de la administración para la guerra, la cual será analizada.

El subsecretario de Defensa Stephen Feinberg habló con varios senadores sobre la propuesta en llamadas la semana pasada y notificó a los comités del Congreso que la solicitud de 80 mil millones de dólares había sido enviada a la Oficina de Administración y Presupuesto.

Se estima que el paquete de financiación podría encontrar obstáculos por parte de legisladores que se niegan a respaldar la guerra y que son reacios a dar más dinero al Pentágono en un momento de alto costo de vida para los estadounidenses.

“Están gastando los dólares de impuestos que tanto les cuesta ganar a las familias en una guerra a la que muchos se oponen firmemente”, le dijo a Hegseth en una audiencia el mes pasado la senadora demócrata Patty Murray.

RÉCORD DE 1.1 BILLONES DE DÓLARES

Los republicanos esperan asegurar alrededor de 1.1 billones de dólares mediante el proceso regular de asignaciones presupuestarias, que por lo general requiere apoyo de ambos partidos para su aprobación. Luego, esperan obtener 350 mil millones de dólares adicionales mediante una votación mayormente partidista más adelante este verano.

La cantidad que busca el Pentágono es muy superior a la estimación de 29 mil millones de dólares en costos de guerra que Hegseth dio al Congreso durante su testimonio el mes pasado.

La mayor parte de esa cifra estaba relacionada con reemplazar municiones y reparar equipos, pero también incluía costos operativos para mantener a las fuerzas desplegadas. Esa estimación no incluía el costo de reparar o reconstruir instalaciones militares dañadas en la región.

También es muy inferior a los 200 mil millones de dólares iniciales que el Pentágono barajó como costos al inicio de la guerra. Una estimación temprana situó el costo de la primera semana de la guerra en 11 mil 300 millones de dólares.