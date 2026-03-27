Cuba afirma que hará todo lo posible por encontrar los barcos de ayuda que desaparecieron en su ruta desde México

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Internacional
/ 27 marzo 2026
    Cuba afirma que hará todo lo posible por encontrar los barcos de ayuda que desaparecieron en su ruta desde México
    Díaz-Canel expresó su “profunda preocupación” por el destino de las personas en las embarcaciones. EFE

Dos embarcaciones formaban parte de un convoy que, según los organizadores, transportaba alimentos y medicinas a la isla ante el “bloqueo criminal estadounidense”

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha declarado que su país hará todo lo posible por salvar a las personas que viajaban en los dos veleros desaparecidos mientras transportaban ayuda humanitaria desde México a la isla caribeña .

Según un comunicado de la Secretaría de Marina mexicana, se esperaba que las embarcaciones, que zarparon del estado mexicano de Quintana Roo el viernes pasado como parte de una misión de ayuda internacional, llegaran a La Habana el martes o el miércoles.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/la-scjn-renta-91-vehiculos-y-esconde-el-costo-DO19710614

Pero no hay señales de que los buques , que formaban parte del convoy Nuestra América, hayan llegado a su destino. El diario mexicano El Universal informó que las autoridades del país estaban en contacto con representantes de Polonia, Francia, Cuba y Estados Unidos, “los países de origen de las personas a bordo”.

El viernes, Díaz-Canel expresó su “profunda preocupación” por el destino de las personas en las embarcaciones. “Estamos haciendo todo lo posible para buscar y salvar a estos hermanos de armas”, escribió en X.

Un portavoz del convoy declaró a la AFP: «Las autoridades mexicanas han activado su protocolo de búsqueda y rescate para dos veleros que se dirigían a La Habana como parte del convoy y que aún no han llegado».

«Los capitanes y las tripulaciones son marineros experimentados, y ambas embarcaciones están equipadas con los sistemas de seguridad y los equipos de señalización adecuados», añadieron.

Cuba se ha visto sumida en una de sus peores crisis desde la revolución de 1959 en los últimos meses debido a un bloqueo petrolero estadounidense ordenado por Donald Trump que ha dejado a millones de ciudadanos a oscuras .

La decisión de Trump de secuestrar a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, aliado clave de Cuba, en enero, fue un duro golpe para los líderes del Partido Comunista de la isla.

Los organizadores del convoy de ayuda humanitaria afirmaron que su objetivo era llevar “ayuda humanitaria esencial”, incluyendo alimentos y medicinas, al pueblo cubano ante el “bloqueo criminal de Estados Unidos”.

“No hay tiempo que perder, ya que la administración Trump intensifica su ataque contra la isla y su campaña para aislar a su población”, dijeron en vísperas de la llegada del convoy.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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