Venezuela: Se acogen a la Ley de Amnistía más de mil 500 presos políticos

CARACAS, VEN.- Tras la aprobación de la Ley de Amnistía en Venezuela, el presidente del legislativo, Jorge Rodríguez, aseguró que se han recibido mil 557 solicitudes para acogerse a sus beneficios, mientras organismos de defensa de los derechos humanos verificaban las excarcelaciones en virtud de la nueva normativa.

Durante un evento público, Rodríguez señaló que “se están atendiendo de inmediato y en este momento ya se están dando cientos de liberaciones de personas privadas de libertad que se acogen a la Ley de Amnistía”, aseveró.

Horas antes, Gonzalo Himiob, vicepresidente del Foro Penal, una de las organizaciones civiles que monitorea la situación de los presos en Venezuela, indicó a AP que se registran “algunos liberados en el estado de Barinas”, en el suroeste del país, pero el proceso de verificación de excarcelaciones por amnistía continuaba, precisó.

El legislativo aprobó el jueves la nueva ley para la liberación masiva de presos por motivos políticos y que aplicará para dirigentes opositores, sindicalistas, activistas de derechos humanos, estudiantes, académicos y periodistas, entre otros, detenidos durante meses o incluso años.

Rodríguez mencionó además que se atienden miles de pedidos de “personas que se encontraban con régimen sustitutivo del sistema de privación de libertad”, y que también están cubiertas por la nueva medida.

El presidente de la Comisión Especial para el seguimiento de la Ley de Amnistía, Jorge Arreaza, señaló el viernes por la noche en la televisión estatal que se habían recibido 379 pedidos de amnistía y que las excarcelaciones de los solicitantes se producirán entre el viernes y sábado. El sistema de justicia tiene 15 días para que se den las liberaciones, de acuerdo con la ley.