Venezuela: Se acogen a la Ley de Amnistía más de mil 500 presos políticos

/ 21 febrero 2026
    Venezuela: Se acogen a la Ley de Amnistía más de mil 500 presos políticos
    Familiares de detenidos que, afirman, se encuentran retenidos por motivos políticos esperan afuera de El Helicoide, sede del servicio de inteligencia de Venezuela y centro de detención. AP

El pasado jueves, el régimen de Caracas aprobó una ley para la liberación masiva de reos detenidos por cuestiones políticas

CARACAS, VEN.- Tras la aprobación de la Ley de Amnistía en Venezuela, el presidente del legislativo, Jorge Rodríguez, aseguró que se han recibido mil 557 solicitudes para acogerse a sus beneficios, mientras organismos de defensa de los derechos humanos verificaban las excarcelaciones en virtud de la nueva normativa.

Durante un evento público, Rodríguez señaló que “se están atendiendo de inmediato y en este momento ya se están dando cientos de liberaciones de personas privadas de libertad que se acogen a la Ley de Amnistía”, aseveró.

Horas antes, Gonzalo Himiob, vicepresidente del Foro Penal, una de las organizaciones civiles que monitorea la situación de los presos en Venezuela, indicó a AP que se registran “algunos liberados en el estado de Barinas”, en el suroeste del país, pero el proceso de verificación de excarcelaciones por amnistía continuaba, precisó.

El legislativo aprobó el jueves la nueva ley para la liberación masiva de presos por motivos políticos y que aplicará para dirigentes opositores, sindicalistas, activistas de derechos humanos, estudiantes, académicos y periodistas, entre otros, detenidos durante meses o incluso años.

Rodríguez mencionó además que se atienden miles de pedidos de “personas que se encontraban con régimen sustitutivo del sistema de privación de libertad”, y que también están cubiertas por la nueva medida.

El presidente de la Comisión Especial para el seguimiento de la Ley de Amnistía, Jorge Arreaza, señaló el viernes por la noche en la televisión estatal que se habían recibido 379 pedidos de amnistía y que las excarcelaciones de los solicitantes se producirán entre el viernes y sábado. El sistema de justicia tiene 15 días para que se den las liberaciones, de acuerdo con la ley.

La nueva ley excluye a los condenados por homicidio, narcotráfico, violaciones graves de derechos humanos y rebelión militar.

Organismos defensores de derechos humanos piden que la ley se aplique a todos los prisioneros por motivos políticos, aunque no figuren entre los beneficiarios.

“Es discriminatorio e inconstitucional excluir de la amnistía a militares presos y perseguidos políticos”, reclamó el sábado en X el presidente del Foro Penal, Alfredo Romero. Sin ello “no puede hablarse de convivencia nacional”, subrayó.

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela desde el 5 de enero —tras la intervención militar estadounidense que terminó con la captura del expresidente Nicolás Maduro y su esposa —, aspiró que la ley sirva para impulsar el diálogo en el país y reparar las heridas por la confrontación política en el país sudamericano desde la llegada al poder del fallecido presidente socialista Hugo Chávez en 1999.

La organización civil Justicia, Encuentro y Perdón cifró en 459 las excarcelaciones de detenidos por motivos políticos, entre el 8 de enero y el 20 de febrero.

Derechos humanos
Dictadura
Presos

Venezuela

AP

AP (Associated Press) es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

La agencia produce contenido multimedia a medios y audiencias en varios idiomas sobre noticias de última hora hasta datos electorales y conflictos internacionales.

