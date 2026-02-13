EU suaviza más las restricciones para petroleras en Venezuela

Internacional
/ 13 febrero 2026
    EU suaviza más las restricciones para petroleras en Venezuela
    Tras el derrocamiento de Maduro a manos de Washington a principios de enero, el Gobierno Trump ha entregado el mando de la transición en Venezuela a la ex vicepresidenta chavista. FOTO: ESPECIAL.

El permiso exige que todos los pagos a individuos bloqueados por la OFAC se realicen a cuentas designadas por el Tesoro estadounidense

El Departamento del Tesoro de EU anunció dos nuevas licencias que rebajan aún más las restricciones para que petroleras foráneas operen en Venezuela y otorgan también permisos a cinco empresas concretas, entre ellas la española Repsol.

Fue ayer que el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, informó que las ventas de petróleo venezolano superan los mil millones de dólares y aseguró que se esperaban otros cinco mil millones en las ventas del crudo en los próximos meses.

TE PUEDE INTERESAR: Los archivos Epstein sacuden el mundo

Por otro lado hoy el presidente de Estados Unidos, Donald Trump resaltó el marco acordado con Caracas para reabrir el mercado de producción de crudo venezolano a petroleras extranjeras bajo el estricto control de Washington.

“El petróleo está saliendo, y otras naciones están pagando mucho dinero por él, y nosotros nos encargamos de ello. Lo estamos refinando, y somos los únicos con la capacidad de refinar”, explicó.

Por otro lado, estas dos nuevas licencias siguen sin eliminar el marco de sanciones estadounidenses -endurecidas con especial énfasis a partir de 2019- que aún pesan sobre el país caribeño, pero contribuyen a facilitar que empresas no venezolanas comiencen a extraer crudo en la nación latinoamericana o que aquellas que ya lo hacen, como Repsol, aumenten sus inversiones de capital y su producción de manera significativa.

La primera licencia anunciada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros autoriza a cinco grandes compañías (Chevron, BP, Eni, Shell, y Repsol) a realizar transacciones relacionadas con operaciones de hidrocarburos con Petróleos de Venezuela (PDVSA) o cualquier otra entidad pública venezolana.

La segunda orden emitida autoriza a negociar y firmar contratos de inversiones futuras que estarán condicionadas por la futura concesión o no de licencias específicas de la OFAC.

Además ésta prohíbe específicamente cualquier transacción que involucre a una persona o entidad ligada a Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba y China, así como a embarcaciones sancionadas por Washington.

EU RECONOCE LA GESTIÓN DE RODRÍGUEZ

El presidente de EU Donald Trump, manifestó que Washington reconoce al Gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez como la autoridad oficial de Venezuela, al mismo tiempo que asegura que la Casa Blanca está supervisando a su Ejecutivo.

“En este momento, eso ya lo hemos hecho. Estamos tratando con ellos”, respondió Trump al ser preguntado hoy por periodistas sobre si su Gabinete reconocerá a la Administración de Rodríguez como interlocutor oficial.

“Delcy (Rodríguez) ha hecho un muy, muy buen trabajo excelente. Y la relación es sólida”, añadió Trump, que ha alabado en repetidas ocasiones la labor de la presidenta encargada.

Temas


Petróleo
Dinero
Economía

Localizaciones


Venezuela

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

