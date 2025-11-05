Victoria demócrata en Virginia y Nueva Jersey da el primer golpe electoral al presidente estadounidense

Internacional
/ 5 noviembre 2025
    Victoria demócrata en Virginia y Nueva Jersey da el primer golpe electoral al presidente estadounidense
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Abigail Spanberger primera mujer gobernadora de Virginia y la demócrata Mikie Sherrill nueva gobernadora de Nueva Jersey. Fotos: EFE

El mandatario reaccionó con una publicación en Truth Social asegurando que la caída republicana fue porque “Trump no estaba en la papeleta”

WASHINGTON- La victoria demócrata en las elecciones de este martes a gobernador en Virginia y Nueva Jersey fueron un primer revés para la influencia del presidente Donald Trump, cuyo partido también perdió en Pensilvania, un estado bisagra, un intento de revertir el control progresista en el Tribunal Supremo del Estado.

Dos candidatas demócratas, Abigail Spanberger, en Virginia, y Mikie Sherrill, en Nueva Jersey, se impusieron en sendas contiendas electorales a los candidatos apoyados por Trump con mensajes que contrastaron con la agenda trumpista y se presentaron como alternativas moderadas centradas en la economía y programas sociales.

TE PUEDE INTERESAR: Ante las amenazas de Trump, Zohran Mamdani y Nueva York están listos para dar la batalla

El mandatario reaccionó con una publicación en Truth Social asegurando que la caída republicana fue porque “Trump no estaba en la papeleta” y por “el cierre del Gobierno (federal)”, que ya es el más largo de la historia del país y que ha afectado a votantes de estados clave como Virginia.

ROMPE CONTROL REPUBLICANO

En Virginia, la demócrata Abigail Spanberger será la primera mujer gobernadora del estado, al superar a la candidata republicana Winsome Earle‑Sears con alrededor del 55 % de los votos frente al 45 %.

$!La demócrata Abigail Spanberger se convertirá en la primera mujer gobernadora de Virginia y pondrá fin a cuatro años de gobierno republicano.
La demócrata Abigail Spanberger se convertirá en la primera mujer gobernadora de Virginia y pondrá fin a cuatro años de gobierno republicano. Foto: EFE/Abigail Spanberge

Su victoria marca la recuperación de la gobernación para los demócratas tras cuatro años bajo el mando del republicano Glenn Youngkin y subraya una fuga de moderados que están distanciándose de la Administración Trump, que lleva ocho meses en el poder.

”Esta noche enviamos un mensaje (...) que en 2025, Virginia eligió el pragmatismo sobre el partidismo. Elegimos a nuestra comunidad por encima del caos”, dijo Spanberger en su discurso de victoria en Richmond frente a cientos de seguidores.

DEMÓCRATAS MANTIENEN EL PODER EN NUEVA JERSEY

Por su parte, en Nueva Jersey, la excongresista Mikie Sherrill se impuso al republicano Jack Ciattarelli, aliado de Trump, y prolonga el control demócrata del ejecutivo estatal.

El triunfo de Sherrill fue leído como un mensaje de rechazo a la agenda republicana‑trumpista, especialmente en un estado donde los demócratas estaban en alerta tras avances del partido de Trump en elecciones recientes.

TE PUEDE INTERESAR: Lo que hay que saber de las primeras grandes elecciones del segundo mandato de Trump

”Estoy honrada por la confianza de los votantes de Nueva Jersey. Trabajaré para mejorar el costo de vida, los servicios públicos y unir a la comunidad por encima de las divisiones políticas”, dijo Mikie Sherrill tras confirmarse su victoria.

Tanto en Nueva Jersey como en Virginia, los primeros datos por condado y segmentos demográficos muestran un retroceso de votantes republicanos comparado con las elecciones presidenciales de hace un año.

$!La demócrata Mikie Sherrill fue elegida gobernadora de Nueva Jersey tras imponerse al republicano Jack Ciattarelli.
La demócrata Mikie Sherrill fue elegida gobernadora de Nueva Jersey tras imponerse al republicano Jack Ciattarelli. Foto: EFE/Mikie Sherrill

DERROTA EN EL ESTADO CLAVE DE PENSILVANIA

La jornada elección también incluyó otra derrota a nivel estatal para Trump, que había pedido el “no” para rechazar la continuidad de tres jueces progresistas del Tribunal Supremo del este estado clave electoral y que el presidente ganó en las pasadas elecciones.

Los magistrados Christine Donohue, Kevin Dougherty y David Wecht, consiguieron el apoyo de la mayoría para una elección especial que permite a los votantes decidir si quieren que algunos jueces puedan seguir en su puesto. El resultado permite mantener la mayoría de 5‑2 para los jueces de inclinación progresista.

TRUMP TAMBIÉN SUFRE UN REVÉS EN NUEVA YORK

Otro revés para Trump fue la clara victoria del demócrata Zohran Mamdani en la elección a la alcaldía de Nueva York, con una participación históricamente alta.

Trump ha tildado al alcalde electo de comunista y lo ha criticado hasta el punto de amenazar con suspender fondos federales a su ciudad natal y verse en la tesitura de apoyar a Andrew Cuomo, exgobernador demócrata del estado y con quien mantuvo una gran animadversión durante la pandemia.

Los analistas electorales han marcado los resultados electorales de este martes como una erosión en la coalición de votantes que se movilizaron para apoyar a Trump el pasado año en las elecciones generales, un tipo de contienda nacional que difiere, no obstante, con las estrategias para los comicios locales.

Los demócratas centraron sus campañas en el impacto de las medidas económicas y sociales de Trump en sus primeros meses de gobierno en la inflación, las libertades civiles y en la mayor desigualdad.

Temas


Elecciones

Localizaciones


Nueva Jersey
Virginia

Personajes


Donald Trump

Organizaciones


Partido Demócrata
Partido Republicano

true

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos el 3 de enero de 1939. El entonces ministro del Interior, Ramón Serrano Suñer, impulsó la creación de la agencia, en la que participaron activamente: José Antonio Jiménez Arnau, Manuel Aznar Zubigaray y Vicente Gállego.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Opresión en Michoacán

Opresión en Michoacán
true

Se puede decir... Que Pemex lo único que dá son ‘pérdidas’
Claudia Sheinbaum durante evento público en octubre, mes en el que encuestas registraron ajustes en su aprobación.

Aprobación de Claudia Sheinbaum cae en octubre, revela El Financiero y El Economista

La SEP ha confirmado que en noviembre de 2025 los estudiantes de nivel básico disfrutarán de dos megapuentes, además de varios días sin clases antes del cierre del año.

Confirma SEP dos megapuentes en noviembre 2025... ¿Cuándo serán?
No existen descuentos adicionales exclusivos para los titulares del INAPAM.

Buen Fin 2025: los beneficios que podrán aprovechar los adultos mayores con su credencial INAPAM
A través de la edición más reciente de la Revista del Consumidor, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), reveló las marcas de cacahuates salados y japoneses más dañinos para el organismo.

¡Ni de ‘botanita’! Profeco alerta por marcas de cacahuates salados y japoneses altamente dañinos
Los dirigidos por Javier Aguirre estrenarán el nuevo uniforme el 15 de noviembre ante Uruguay.

Adidas revela el nuevo jersey verde de México para el Mundial 2026; lo estrenarán en Torreón
El festival Pa’l Norte anunció el lineup oficial para su edición 2026, que se realizará del 27 al 29 de marzo en el Parque Fundidora de Monterrey.

Revelan lineup oficial del festival Pa’l Norte 2026, con Tyler, The Creator, Guns N’ Roses y The Killers: cartelera completa