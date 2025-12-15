Vincula Donald Trump asesinato de Rob Reiner con su ‘obsesión enfermiza en mi contra’

Internacional
/ 15 diciembre 2025
    Vincula Donald Trump asesinato de Rob Reiner con su ‘obsesión enfermiza en mi contra’
    Trump dijo que Reiner “fue conocido por haber llevado a la gente a la LOCURA debido a su furiosa obsesión con el presidente Donald J. Trump”. FOTO: AP

El director de cine, quien fue asesinado junto con su esposa, señaló a Trump por intentar influir en el entretenimiento y medios de comunicación

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió este lunes contra el director de cine Rob Reiner, asesinado en su domicilio en Los Ángeles, a quien acusó de mantener una obsesión enfermiza en su contra.

“Anoche ocurrió algo muy triste en Hollywood. Rob Reiner, un director de cine y estrella de comedia que alguna vez fue muy talentoso, pero que estaba atormentado y en crisis, falleció junto con su esposa, Michele”, escribió Trump en su red Truth Social.

TE PUEDE INTERESAR: Hijo de Rob Reiner y Michelle Singer es arrestado como sospechoso del doble homicidio

El mandatario atribuyó el crimen a “la ira que provocó en otros por su enorme, obstinada e incurable aflicción con una enfermedad mentalmente paralizante conocida como el Síndrome de Trastorno por Trump”.

“Fue conocido por haber llevado a la gente a la LOCURA debido a su furiosa obsesión con el presidente Donald J. Trump, con una paranoia evidente que alcanzó nuevos niveles a medida que la Administración Trump superaba todas las metas y expectativas de grandeza”, apuntó.

Reiner había criticado en una reciente entrevista los esfuerzos de Trump por influir en empresas de entretenimiento y medios de comunicación, y comparó las políticas del Gobierno con la era del macartismo: “Eso parece casi ingenuo en comparación con lo que está ocurriendo en Estados Unidos en este momento”, dijo.

Rob Reiner y su mujer, la productora y fotógrafa Michele Reiner, fueron encontrados muertos el domingo en su domicilio de Los Ángeles, donde según los primeros indicios filtrados por la prensa habrían sido degollados por uno de sus hijos.

La revista especializada People apunta al hijo mediano de la pareja, Nick, como autor de los hechos, mientras que el portal TMZ indica que fueron degollados por un familiar, “posiblemente” tras una pelea.

Temas


Justicia
homicidios

AP

AP

The Associated Press o AP es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el triunfo de la derecha en Chile no se repetirá en México. Afirmó que su gobierno mantiene respaldo popular.

‘Esto no va a pasar en México’... Sheinbaum tras victoria de la derecha en Chile
En el testimonio, Rocha no señala a ningún político ni empresario vinculado a este grupo delictivo.

Reconoce Raúl Rocha que participó en huachicoleo
Por lo que se coloca en el cuarto lugar a nivel nacional, teniendo un aumento de 3% en lo porcentual, con respecto al mes de octubre, y se convierte en el gobernador del norte mejor rankeado.

Manolo Jiménez se encuentra en el Top 5 de Gobernadores con mejor aceptación, de acuerdo a Mitofsky
Durante la gala semifinal, los nominados participaron en una dinámica especial llamada “La Tentación”, conducida por Adal Ramones.

La Granja VIP... ¿Quién fue el noveno eliminado del reality?
La presa La Amistad tiene una capacidad de almacenamiento de 4 mil 40 millones de metros cúbicos de agua.

Deuda de agua con EU presiona a presas binacionales en plena sequía: operan a menos de 25%
‘Batallamos para subsistir’: ladrilleros de Saltillo, entre la carencia y la contaminación del aire

‘Batallamos para subsistir’: ladrilleros de Saltillo, entre la carencia y la contaminación del aire
El titular de la SSPC aseguró que las investigaciones continuarán con base en pruebas y denuncias concretas.

UIF congela cuentas ligadas a ‘El Limones’; Harfuch niega nexo con diputado
Alexis Vega convirtió el penal decisivo que le dio a Toluca el bicampeonato y su duodécimo título de Liga MX.

Alexis Vega firma con oro la gloria: Toluca derrota a Tigres en dramáticos penales y es bicampeón de la Liga MX