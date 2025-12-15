Hijo de Rob Reiner y Michelle Singer es arrestado como sospechoso del doble homicidio

La Policía de Los Ángeles arrestó al hijo mediano de Rob Reiner y Michelle Singer, Nick Reiner, y lo mantiene detenido con una fianza de 4 millones de dólares, según registros oficiales; después de que varios medios señalaran al hombre de 32 años como presunto sospechoso del asesinato del emblemático director y su esposa, encontrados el domingo en su domicilio. Nick Reiner fue arrestado la noche del domingo y fichado en la cárcel del condado de Los Ángeles este lunes, de acuerdo con registros penintenciarios en línea. La Policía no ha compartido detalles aún sobre la naturaleza de las muertes de Rob Reiner y la fotógrafa Michelle Singer, ni ha informado públicamente sobre arrestos relacionados con el homicidio, pero medios como People señalan al hijo mediano de la pareja como responsable del acuchillamiento de ambos. TE PUEDE INTERESAR: Hallan muertos al actor y director Rob Reiner y su esposa en su residencia de Los Ángeles

SEÑALAN A PRESUNTO SOSPECHOSO COMO 'PELIGROSO' Sin embargo, el sitio web y medio de comunicación TMZ reporta que la pareja habría sido degollada tras una posible discusión, aunque no especifica los motivos del desacuerdo. Una hija de los Reiner encontró los cuerpos y dijo a la Policía que un miembro de la familia sería el responsable de la muerte de sus padres, dicha persona debía ser considerada como "peligrosa", según el medio especializado en entretenimiento. Está previsto que a lo largo del día los investigadores ofrezcan nueva información del suceso y confirmen la identidad del sospechoso. El Departamento de Bomberos de Los Ángeles recibió una llamada por una emergencia médica a las 3:40 horas de la tarde y para cuando llegaron los efectivos se encontraron a Reiner y Singer sin vida. MUERE EL CINEASTA Y DIRECTOR ROB REINER El autor de clásicos como 'When Harry met Sally...' (1989), The Princess Bride' (1987) o 'This is Spinal Tap' (2005) y su esposa fueron hallados muertos el domingo en su domicilio de Brentwood. Según el diario Los Ángeles Times, no había señales de que la entrada a la vivienda hubiera sido forzada.