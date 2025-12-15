Hijo de Rob Reiner y Michelle Singer es arrestado como sospechoso del doble homicidio

/ 15 diciembre 2025
    Hijo de Rob Reiner y Michelle Singer es arrestado como sospechoso del doble homicidio
    La Policía de Los Ángeles arrestó al hijo mediano de Rob Reiner y Michelle Singer, Nick Reiner, y lo mantiene detenido con una fianza de 4 millones de dólares. EFE

Nick Reiner fue arrestado la noche del domingo y fichado en la cárcel del condado de Los Ángeles este lunes

La Policía de Los Ángeles arrestó al hijo mediano de Rob Reiner y Michelle Singer, Nick Reiner, y lo mantiene detenido con una fianza de 4 millones de dólares, según registros oficiales; después de que varios medios señalaran al hombre de 32 años como presunto sospechoso del asesinato del emblemático director y su esposa, encontrados el domingo en su domicilio.

Nick Reiner fue arrestado la noche del domingo y fichado en la cárcel del condado de Los Ángeles este lunes, de acuerdo con registros penintenciarios en línea.

La Policía no ha compartido detalles aún sobre la naturaleza de las muertes de Rob Reiner y la fotógrafa Michelle Singer, ni ha informado públicamente sobre arrestos relacionados con el homicidio, pero medios como People señalan al hijo mediano de la pareja como responsable del acuchillamiento de ambos.

TE PUEDE INTERESAR: Hallan muertos al actor y director Rob Reiner y su esposa en su residencia de Los Ángeles

SEÑALAN A PRESUNTO SOSPECHOSO COMO ‘PELIGROSO’

Sin embargo, el sitio web y medio de comunicación TMZ reporta que la pareja habría sido degollada tras una posible discusión, aunque no especifica los motivos del desacuerdo.

Una hija de los Reiner encontró los cuerpos y dijo a la Policía que un miembro de la familia sería el responsable de la muerte de sus padres, dicha persona debía ser considerada como “peligrosa”, según el medio especializado en entretenimiento.

Está previsto que a lo largo del día los investigadores ofrezcan nueva información del suceso y confirmen la identidad del sospechoso.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles recibió una llamada por una emergencia médica a las 3:40 horas de la tarde y para cuando llegaron los efectivos se encontraron a Reiner y Singer sin vida.

TE PUEDE INTERESAR: Luto en el cine: encuentran muerto al actor Peter Greene

MUERE EL CINEASTA Y DIRECTOR ROB REINER

El autor de clásicos como ‘When Harry met Sally...’ (1989), The Princess Bride’ (1987) o ‘This is Spinal Tap’ (2005) y su esposa fueron hallados muertos el domingo en su domicilio de Brentwood. Según el diario Los Ángeles Times, no había señales de que la entrada a la vivienda hubiera sido forzada.

El cineasta atesoraba también una carrera como actor y participó en películas como ‘’The Wolf of Wall Street’’ (2013), de Martin Scorsese, o la serie ‘’All in the Family” (1971-1979). Por su trabajo en esta última ganó dos Emmy, en 1974 y 1978, a mejor actor de reparto en una comedia.

Las muertes de Rob Reiner, de 78 años, y su esposa Michelle Singer, de 68, han causado conmoción entre personalidades del arte y la política, donde el director era ampliamente conocido.

(Con información de El Universal y EFE)

Karla Velazquez

Karla Velazquez

Editora Web en Mesa Central, enfocada en tendencias de Deportes para Vanguardia Mx. También se especializa en Fact Checking de discursos políticos, sociales y científicos, así como temas de tendencia en redes sociales.

Es egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

