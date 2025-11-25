Visita del papa León XIV renueva la esperanza en un Líbano golpeado por la guerra y la crisis

BEIRUT- Mireille Khoury encendió una vela junto a un retrato de su difunto hijo, Elias, rodeado de imágenes de Jesús y la Virgen María, como hace cada noche cuando regresa a su apartamento en Beirut después del trabajo. Elias tenía solo 15 años cuando murió en la explosión de agosto de 2020 en el puerto de Beirut que arrasó con los barrios circundantes en la capital libanesa. Desde entonces, Khoury ha estado entre las familias que convocan protestas mensuales pidiendo justicia para las 218 personas que murieron cuando cientos de toneladas de nitrato de amonio mal almacenado detonaron. TE PUEDE INTERESA: En su primer viaje al extranjero, el papa rezará en el lugar de explosión en Beirut Su número ha disminuido a medida que la investigación se estancaba y las esperanzas de rendición de cuentas se han desvanecido. Pero la próxima visita del papa León XIV al Líbano ha reavivado un rayo de esperanza para Khoury y muchos otros en el pequeño país golpeado por la crisis. ”Necesitamos muchas oraciones, y necesitamos un milagro para que este país continúe”, dijo Khoury, quien se sumará al pontífice en una oración silenciosa en el lugar de la explosión del puerto el último día de su visita al Líbano. La visita, que comenzará el domingo, forma parte del primer viaje oficial al extranjero del papa León y cumple una promesa hecha por su predecesor, el papa Francisco, de visitar Líbano, un país de mayoría musulmana donde aproximadamente un tercio de la población es cristiana. León también visitará Turquía. La cuarta visita de un papa a Líbano envía un poderoso mensaje de apoyo en un momento en que la inestabilidad regional y las crecientes crisis internas han dejado al país en una situación precaria. Desde 2019, Líbano ha sido golpeado por disturbios políticos, el colapso de su moneda y sistema bancario, la explosión del puerto y, más recientemente, una guerra entre Israel y el grupo político y militar Hezbollah. La guerra devastó grandes extensiones del sur y este de Líbano, dejando más de 4.000 muertos, incluidos cientos de civiles, y causando una destrucción estimada en 11.000 millones de dólares.

Para muchos libaneses, parece que la intervención divina es la única solución para su país. SIN VISITAR AL SUR DEL PAÍS POR LA GUERRA En el pueblo de Dardghaya, una comunidad mixta de cristianos y musulmanes chiíes en el sur de Líbano, alrededor de una docena de fieles se reunieron para la misa un reciente domingo en una pequeña sala del sótano. Imágenes de Jesús, la Virgen María y san Jorge —el santo patrón de la iglesia— miraban desde las paredes recién pintadas de blanco mientras una niña pequeña balanceaba un incensario. Sobre ellos, la iglesia greco-melquita centenaria del pueblo seguía en ruinas tras ser alcanzada por un ataque israelí durante la guerra entre Israel y Hezbollah del año pasado. A pesar de un alto el fuego mediado por Estados Unidos que entró en vigor en noviembre de 2024, Israel ha continuado llevando a cabo ataques casi diarios en el sur de Líbano —y, ocasionalmente, en los suburbios de la capital— que dice pretenden detener la reconstrucción de Hezbollah. La situación precaria ha disuadido a muchos antiguos feligreses de regresar a Dardghaya. El sacerdote de la iglesia, el padre Maurice el Khoury, dijo que siente "una gran esperanza" de que la visita del papa León "traerá un cambio radical en la trayectoria de Líbano". "No queremos decir que la visita del papa es sólo para los cristianos", dijo el Khoury. "La visita del papa es una bendición y salvación para todo Líbano". Aun así, muchos en el sur de Líbano se sintieron decepcionados de que el itinerario del pontífice no incluyera una visita a sus áreas devastadas por la guerra, similar al viaje del papa Francisco a la ciudad devastada de Mosul cuando visitó Irak en 2021. Georges Elia, miembro de la congregación de Dardghaya, dijo que asistirá a una reunión entre el pontífice y grupos de jóvenes en el Patriarcado Maronita en Bkerki, en el norte de Líbano. Pero todavía mantiene la esperanza de una visita papal sorpresa al sur, una "tierra sagrada, donde Jesucristo una vez caminó", dijo. "El sur está sangrando, y necesita que (el papa) nos ayude a regresar y mantenernos firmes en nuestra tierra". FUERTES LAZOS CON EL VATICANO EN UNA HISTORIA ACCIDENTADA La primera visita de un papa al estado moderno de Líbano en 1964 se produjo durante un tiempo próspero que hoy muchos recuerdan con nostalgia como la era dorada del país. Se produjo en una pausa entre la primera guerra civil del país en 1958 y los 15 años de lucha interna que comenzaron en 1975. Las visitas papales posteriores se produjeron mientras el país se reconstruía tras esa violencia, a finales de la década de 1990; y en 2012, durante el apogeo del conflicto sirio y la crisis de refugiados que se extendió a Líbano.