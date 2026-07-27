Visita Zelenskyy Reino Unido y el nuevo primer ministro promete más apoyo para Kiev

LONDRES- El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, llegó el lunes a Reino Unido para una reunión con el primer ministro británico, Andy Burnham, una visita que, según Burnham, pretende señalar el apoyo “inquebrantable” del país a Kiev. El viaje de Zelenskyy es el primero de un líder extranjero desde que Burnham asumió el cargo hace una semana. Su predecesor, Keir Starmer, estuvo en Kiev hace menos de dos semanas en su último viaje al extranjero antes de dejar el cargo. Burnham será el quinto primer ministro británico que trate con Zelenskyy desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022. “Rusia no debe tener ninguna duda sobre nuestra determinación, y no daremos marcha atrás hasta lograr una paz duradera y justa para Ucrania”, afirmó Burnham, quien pasó los últimos nueve años como alcalde del Gran Manchester y tiene poca experiencia en política exterior.

El viaje a una base naval en Portsmouth, en la costa sur de Inglaterra, se produce un día antes de que se espere que Zelenskyy se reúna con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Washington. Zelenskyy publicó en X que había llegado a Reino Unido para la reunión con Burnham “así como con nuestros guerreros” en el Reino Unido. Durante la visita a Portsmouth, en la costa sur de Inglaterra, Zelenskyy y Burnham se reunirán con más de 200 militares ucranianos que han pasado las últimas tres semanas en Reino Unido. Han participado en un ejercicio destinado a reforzar las capacidades de combate y las medidas contra minas en el mar Negro, informó el gobierno británico. El Reino Unido proporcionará a Ucrania la propiedad intelectual que sustenta su nuevo sistema de guerra electrónica “Stone Cloak” (“Capa de piedra”), capaz de interferir las defensas antiaéreas rusas para impedir que se detecten drones, informó la oficina de Burnham. Ucrania ha ampliado su campaña de ataques con drones cada vez más frecuentes dentro de Rusia, que han tenido como objetivo instalaciones petroleras, fábricas militares y, más recientemente, centros logísticos, llevando la guerra a millones de rusos y aumentando la presión sobre el presidente, Vladímir Putin. Las incursiones han hecho añicos el relato de Putin de que el conflicto es algo que no afecta la vida de la gente común en su país. Pero él no se ha dejado disuadir y Rusia ha redoblado su campaña aérea, bombardeando regularmente a Ucrania con misiles y drones. Rusia y Ucrania intercambian más ataques con drones Rusia volvió a atacar a Ucrania durante la noche con 147 drones de ataque de largo alcance, según la fuerza aérea ucraniana, que indicó que 123 drones fueron interceptados o neutralizados mediante interferencias.

En Zaporiyia, una persona murió y dos resultaron heridas en ataques en la ciudad que dañaron un edificio residencial de gran altura y varias viviendas particulares durante la noche, según el jefe de la administración regional, Ivan Fedorov. Un ataque ruso contra la ciudad de Balakliia, en la región de Járkiv, mató a una persona e hirió a ocho, según Vitalii Karabanov, jefe de la administración militar de la ciudad. En el distrito de Nikopol, en la región de Dnipropetrovsk, ataques rusos dañaron un kínder, edificios residenciales e infraestructura, e hirieron a una mujer y a un niño de 6 años, según el jefe de la administración, Oleksandr Hanzha. En la región oriental de Járkiv, un miembro del consejo regional dijo que las fuerzas rusas han destruido todas las gasolineras a lo largo de la autopista entre Járkiv y Poltava, una distancia de unos 150 kilómetros (93 millas). Oleksandr Skoryk señaló que la situación se vuelve más crítica cada día, pero que la región no enfrenta una crisis de combustible o de alimentos.

La autopista es una ruta clave de suministro que conecta Járkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania y un centro regional cercano a la frontera rusa, con el centro de Ucrania. Rusia ha intensificado este año los ataques contra gasolineras, instalaciones eléctricas y otra infraestructura en todo el país como parte de una campaña más amplia para tensar la logística y las redes energéticas de Ucrania. El Ministerio de Defensa Nacional de Rumania dijo que un dron entró brevemente en su espacio aéreo antes de cruzar el río fronterizo hacia Ucrania, donde posteriormente se reportaron explosiones. Indicó que se desplegaron dos cazas F-16 para monitorear el espacio aéreo. La incursión del dron en el espacio aéreo rumano marcó el cuarto incidente de este tipo en el mismo número de días. Los tres drones anteriores fueron derribados por el miembro de la OTAN. En Moscú, el Ministerio ruso de Defensa informó que las defensas aéreas derribaron 276 drones ucranianos durante la noche. El gobernador de la región de Rostov, Yuri Slyusar, dijo que cinco personas, incluido un niño, murieron cuando un dron ucraniano impactó un edificio de apartamentos en Rostov del Don. El Estado Mayor General del ejército ucraniano dijo que las fuerzas ucranianas atacaron una terminal de exportación en Rostov del Don, provocando un incendio. El ejército ucraniano dijo que otros ataques en la parte de la región de Jersón ocupada por Moscú tuvieron como objetivo una estación repetidora terrestre utilizada para controlar drones y un puente sobre el estrecho de Henichesk que Rusia utiliza para la logística militar. También fueron alcanzados depósitos rusos de combustible y suministros. En la ciudad de Belgorod, en el suroeste de Rusia cerca de la frontera con Ucrania, un ataque con drones ucranianos hirió a 12 personas, incluidos dos niños, según funcionarios regionales de emergencias. Irán promete represalias tras ataque ucraniano a un barco El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, dijo que Ucrania atacó una embarcación iraní en el mar Caspio, matando a un marinero. En una declaración en X el domingo, Araghchi denunció el ataque como una “flagrante violación de la Carta de la ONU realizada a instancias de Israel para arrastrar a Europa a su guerra”. Afirmó que dejó claro en llamadas con la jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, y con el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, que el ataque “no puede quedar sin respuesta”. Zelenskyy dijo que los ataques ucranianos de largo alcance en el mar Caspio durante el fin de semana lograron “muy buenos resultados”, y añadió que los objetivos incluyeron “embarcaciones implicadas en el transporte de carga militar vinculada a Irán, así como un buque de guerra”. El ministro de Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, rechazó las amenazas de represalias de Irán como injustificadas e infundadas, diciendo que los suministros de armas de Teherán a Rusia lo han convertido en un cómplice directo de la agresión de Moscú. “Irán no tiene ninguna base para pretender ser una víctima”, publicó en X, y calificó de “absurdas” sus referencias a la Carta de la ONU. Sybiha dijo que las declaraciones de Irán eran un intento de desviar la atención de los ataques de Rusia contra el transporte marítimo civil en el mar Negro, que serían un foco de una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU el lunes.