Ataque ucraniano golpea al mayor mercado en línea de Rusia

UCRANIA- Los ataques ucranianos contra los vastos almacenes rusos dejaron imágenes impactantes, con enormes columnas de humo negro elevándose sobre incendios que consumían instalaciones de Wildberries, el mayor minorista en línea y equivalente de Amazon en el país. Los drones de Kiev alcanzaron los sitios por primera vez el fin de semana y luego golpearon cinco almacenes más de la empresa durante la semana, entre ellos, uno en Crimea, que Rusia arrebató ilegalmente a Ucrania en 2014. En total, murieron nueve personas y decenas más resultaron heridas.

Los ataques forman parte de la campaña aérea de Kiev destinada a socavar el esfuerzo bélico de Rusia, dañar su economía y hacer que la gente sienta las consecuencias de la invasión total de Ucrania por parte del Kremlin. Este es un vistazo a Wildberries y a cómo se convirtió en un objetivo en tiempos de guerra: UN MINORISTA QUE HA CRECIDO DESDE 2024 Wildberries fue lanzada en 2004 por Tatyana Kim, entonces maestra y joven madre, y al principio se centró en vender ropa. Desde entonces, la plataforma, con su distintivo logotipo morado, se ha convertido en líder del sector y en un nombre familiar, y permite que empresas grandes y pequeñas vendan sus productos a clientes de todo el país mediante el almacenamiento, envío y entrega de su inventario. En abril, Forbes Rusia estimó la fortuna de Kim en 8,100 millones de dólares. El mercado ofrece todo tipo de productos, ropa, libros, cosméticos, juguetes, electrodomésticos, artículos para el hogar, equipo deportivo y mucho más. Hay una página de “E-Farmacia” y una sección de viajes donde los usuarios pueden reservar billetes de avión u hoteles. En 2021, Kim adquirió un pequeño banco y lo transformó en lo que ahora es Wildberries Bank, pero desde entonces, esa institución ha enfrentado sanciones por parte de Reino Unido y la Unión Europea. Kim ha señalado que el año pasado la empresa tenía más de 200 instalaciones logísticas que sumaban más de 5,2 millones de metros cuadrados (55 millones de pies cuadrados), con planes de expansión en 2026 que incluyen almacenes en Bielorrusia y Kazajistán, donde Wildberries también opera. La empresa también mantiene operaciones en Crimea, controlada por Rusia.

Entre 500 mil y 800 mil vendedores están vinculados a Wildberries, estimó Sergei Semko, analista principal de Data Insight, una empresa con sede en Moscú que analiza el comercio minorista en línea en Rusia. Actualmente, Wildberries representa el 52% de todos los pedidos en línea en Rusia, dijo Semko a The Associated Press. Compradores entrevistados por la AP el jueves en Moscú elogiaron la comodidad de Wildberries. Una dijo que seguiría usándolo, incluso si le cuesta más debido a los ataques. “Bueno, si suben los precios, no me importa. Aun así, me ahorra tiempo, y el tiempo es aún más valioso”, expresó Irina Potapova. Kiev afirma que las instalaciones atacadas abastecían al ejército ruso Aunque el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy no mencionó a Wildberries directamente, afirmó que las instalaciones que su país atacó participaban en el suministro de equipo y diversos componentes técnicos al ejército ruso.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo el martes que “no es así” y acusó a Kiev de seguir “atacando objetivos civiles”. En una búsqueda realizada en el sitio web de Wildberries, la AP encontró productos que podrían usarse con fines civiles y militares, como chalecos antibalas, cascos, radios y otros dispositivos electrónicos. Algunos incluso estaban marcados como “probado en la OME” o “elección de los combatientes de la OME” —un acrónimo ruso de “operación militar especial”, el término que usa el Kremlin para la guerra en Ucrania—. Wildberries no respondió a una solicitud de comentarios. Rusia ataca regularmente instalaciones logísticas y minoristas ucranianas, incluidas varias que fueron alcanzadas la semana pasada. LOS ATAQUE SON UN DURO GOLPE PARA LAS PEQUEÑAS EMPRESAS DE RUSIA Durante el fin de semana, varios drones ucranianos alcanzaron sitios en Elektrostal, justo al este de Moscú, y en la región de Tambov. Otros dos almacenes de Wildberries, situados en las regiones sureñas de Krasnodar y Stávropol, fueron atacados y se incendiaron a primera hora del miércoles. Kim informó el viernes de ataques contra instalaciones en San Petersburgo, la vecina región de Leningrado y Simferópol, en Crimea, controlada por Rusia. Los ataques asestaron un duro golpe a muchas pequeñas empresas de Rusia, sostuvo Semko. Minoristas en línea como Wildberries y sus competidores Ozon y Yandex Market han permitido que artesanos y emprendedores locales vendan sus productos en el vasto territorio ruso, explicó.

Desde el sábado, muchas personas han recurrido a las redes sociales para decir que el inventario de sus negocios que Wildberries almacenaba en las instalaciones atacadas fue destruido, relatando entre lágrimas sus pérdidas. LA MAGNITUD DE LOS DAÑOS ES DIFÍCIL DE EVALUAR Según comunicados en línea de Wildberries, se requirieron tres días para apagar el incendio en la instalación de Elektrostal, un centro clave de distribución para Moscú, pero el sitio de Kotovsk, en la región de Tambov, reanudó operaciones el jueves. En la región de Stávropol, las autoridades informaron que el incendio fue extinguido el jueves por la noche, más de 24 horas después del ataque. Al hablar de las instalaciones atacadas en San Petersburgo, la región de Leningrado y la Crimea anexionada ilegalmente, Kim dijo que “se salvaron algunos espacios y mercancías”, pero no dio más detalles. Para apoyar a los vendedores, Wildberries ofreció descuentos en las tarifas de almacenamiento, el traslado gratuito de mercancías a otras instalaciones, préstamos con descuento en Wildberries Bank y otras medidas. Muchos se preguntaban si serían compensados por sus pérdidas. A principios de este mes, la empresa cambió su política para vendedores y ahora queda exenta de responsabilidad por existencias dañadas por causas de “fuerza mayor”, lo que incluye ataques con drones. La noche del miércoles, Kim indicó que la empresa comenzó a realizar pagos a vendedores cuyo inventario resultó dañado en el sitio de Elektrostal. “Ante todo, queremos apoyar a los emprendedores más pequeños y vulnerables, hay más de 88 mil. Los fondos aparecerán en los saldos de los vendedores en un plazo de 24 horas”, afirmó. Semko advirtió que no hay suficientes datos para hacer una evaluación, pero calculó que las instalaciones alcanzadas en las regiones de Moscú, Tambov, Krasnodar y Stávropol representaban alrededor del 12% del espacio total de almacenes de Wildberries. Añadió que las pérdidas de los bienes almacenados podrían ascender a unos 3 mil millones de dólares. Esas pérdidas se suman al aumento de impuestos, una crisis de combustible y obstáculos regulatorios adicionales que muchas pequeñas empresas rusas han enfrentado este año, señaló. “Es casi una tormenta perfecta”, agregó Semko. LOS ATAQUES TAMBIÉN SOCAVAN LA MORAL RUSA El sector del comercio minorista en línea de Rusia ha crecido rápidamente desde 2022, dijo Chris Weafer, director general de la consultora Macro-Advisory Ltd. Representa alrededor del 20% de todas las ventas minoristas y “era bastante menos de la mitad de eso hace cinco años”, declaró a la AP. Después de que muchas marcas occidentales retiraran sus negocios de Rusia por su guerra en Ucrania, Wildberries y Ozon obtuvieron productos similares de Asia, Emiratos Árabes Unidos o Turquía, lo que impulsó el rápido crecimiento del negocio en línea, explicó Weafer. Estimó que el sector del comercio electrónico de Rusia vale alrededor de 150 mil millones de dólares, y que el comercio minorista en línea representa entre 80 mil y 90 mil millones de dólares de esa cifra. Los ataques a los almacenes añadieron presión a las pequeñas empresas, que en los últimos años han estado “pasándolo muy mal”, dijo Weafer, aunque probablemente causaron solo un daño “relativamente leve” a la industria y a la economía en general, que describió como efectivamente estancada, pero estable. En cambio, sostuvo, se trata de “socavar la moral pública y lograr que la gente hable mucho más” sobre la guerra y cuestione las acciones del Kremlin. Durante años, tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022, la gente se mostraba complaciente en gran medida respecto a los combates. “Era algo que ocurría muy lejos”, dijo Weafer. Pero eso ha cambiado este año, con los ataques periódicos contra refinerías de petróleo en varias partes de Rusia que han provocado enormes incendios, y ahora Wildberries, añadió. “Ahora hay mucha más conciencia, pero también mucha más discusión, y más personas se preguntan qué está pasando y por qué ocurre y por qué el conflicto dura tanto”, afirmó. “Lo sienten en casa”.