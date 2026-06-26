Volaris activa programa de ayuda para damnificados Venezuela

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    Volaris activa programa de ayuda para damnificados Venezuela
    Residentes se sientan cerca de sus casas destruidas dos días después del sismo que azotó La Guaira, Venezuela, el viernes. AP.

Hasta la tarde de hoy habían sido registradas alrededor de 920 personas sin vida tras los sismos en Venezuela

DMX.-Volaris dio a conocer su participación en la operación de transporte humanitario organizada por el gobierno de El Salvador para asistir a la población venezolana afectada por los terremotos ocurridos el 24 de junio de 2026.

La aerolínea activó su programa “Avión Ayuda Volaris” y realizará dos vuelos chárteres a solicitud del gobierno del presidente Nayib Bukele, a través del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, encabezado por Juan Carlos Bidegaín.

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Los vuelos conectarán el Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, con la Base Aérea El Libertador en Maracay, Venezuela.

La operación contempla el traslado de aproximadamente 141 personas y aproximadamente 1.5 toneladas de carga, compuesta por insumos médicos, equipos de rescate, alimentos y otros bienes de primera necesidad para las comunidades afectadas.

La operación se realizó a bordo de una aeronave Airbus A320 que salió de El Salvador a las 14:30 horas, el día de ayer.

Adicionalmente, Volaris prepara un segundo vuelo este viernes 26 de junio para complementar el traslado de la asistencia requerida.

“En momentos de crisis, lo más importante es actuar rápido. Cuando el gobierno de El Salvador nos llamó, la respuesta fue inmediata: lo hacemos mañana mismo”, comentó Ronny Rodríguez Chan, director de Sostenibilidad y Desarrollo Corporativo para Volaris en Centroamérica.

La operación se encuentra coordinada con el gobierno de Venezuela, autoridad que recibirá directamente la ayuda enviada por El Salvador.

A través del programa de responsabilidad social y sostenibilidad Avión Ayuda Volaris, la aerolínea pone su red de rutas al servicio de las comunidades que enfrentan situaciones de emergencia, transportando de manera gratuita ayuda humanitaria, insumos médicos, órganos y tejidos para trasplante, así como personal especializado de respuesta.

El programa contribuye a que los apoyos lleguen de forma oportuna a poblaciones vulnerables en Norte, Centro y Sudamérica, fortaleciendo la capacidad de respuesta de sus aliados estratégicos mediante la conectividad aérea.

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